Simbolika cvijeća u kršćanstvu: Djetelina simbolizira Trojstvo, a maslačak Kristovu muku

Ljiljan je cvijet koji u kršćanstvu predstavlja krepost i čistoću pa se samim time povezuje s blaženom Djevicom Marijom, čemu svjedoče umjetnine ranog kršćanstva na kojima se pojavljuje uz njezin lik

<p>Simbolika cvijeća u kršćanskoj umjetnosti i religioznoj ikonografiji započela je otprilike dva stoljeća nakon smrti Isusa Krista. </p><p>Značenja, podrijetlo i drevne tradicije koje okružuju cvijeće u simbolima kršćanske umjetnosti potječu iz ranih vremena kada većina običnih ljudi nije bila u stanju čitati ili pisati, a tiskanje je bilo nepoznato. Mnogi simboli ili ikone kršćanske umjetnosti 'posuđeni' su ili izvučeni iz ranih pretkršćanskih tradicija, prenosi <a href="http://www.medieval-life-and-times.info/medieval-art/meaning-of-flowers-in-christian-art.htm" target="_blank">Medieval Life and Times</a>.</p><p>Djetelina sa tri lista predstavlja sveto Trojstvo. Tome ide u prilog činjenica da se sv. Patrik, zaštitnik Irske, prikazuje upravo sa ovom biljkom. Tijekom propovijedanja evanđelja držao bi u ruci djetelinu sa tri lista kao simbol Trojstva.</p><p>Ljiljan je cvijet koji je u kršćanstvu simbol za krepost i čistoću pa se samim time povezuje s blaženom Djevicom Marijom, čemu svjedoče umjetnine iz perioda ranog kršćanstva na kojima se pojavljuje uz njezin lik. Također, ljiljan simbolizira i arkanđela Gabrijela, a često se može vidjeti uz likove mnogih svetaca.</p><p>Znakovito značenje u kršćanstvu ima i ruža, no simbolika ovisi o njezinoj boji. Bijela je simbol ćudoredne čistoće dok je crvena simbol mučeništva. Postoji vjerovanje da ruže nisu imale trnje dok su rasle u rajskom vrtu, no nakon Adama i Eve na njima je naraslo trnje kako bi čovječanstvo podsjećalo na grijehe i gubitak božje milosti.</p><p>Zumbul simbolizira duševni mir, razboritost i težnju prema nebu, a tratinčica nevinost djeteta Isusa. I ljubičica ima svoju ulogu, ona je podsjetnik na Marijinu poniznost, a neki je povezuju i sa poniznošću Isusa Krista. Ukoliko su naslikane pored križa simbol su snage, otpornosti, vječnosti kršćanske vjere i nezaustavljivog širenja kršćanstva.</p><p>Sunovrat, poznat i kao bijeli narcis, još je jedan cvijet koji se povezuje sa rajskim vrtom. Simbolizira vjeru, vječni život i Marijinu čistoću, no i milost Božje ljubavi. Sličnu simboliku ima i mirta koja označava milost Božju, pomirenje i opraštanje.</p><h2>Simbolika cvijeća u ranokršćanskoj umjetnosti:</h2>