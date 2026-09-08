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MUŠKE MAJICE KOJE I ŽENE VOLE

Šime Elez predstavio novu kolekciju: Ove majice imaju snažnu poruku

Piše Goran Ivanović,
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Šime Elez predstavio novu kolekciju: Ove majice imaju snažnu poruku
Foto: Canva/Karlo Pavlić/Marin Galić
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Nova modna priča LEXALEX STUDIJA i Šime Eleza donosi suvremeni pogled na muške majice koje su odavno postale omiljene i među ženama. Kolekcija kroz spoj mode, humora i prepoznatljive estetike istražuje što ih čini toliko privlačnima

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Zašto žene toliko vole muške majice? Upravo je to pitanje u središtu nove modne priče LEXALEX STUDIJA, nastale u suradnji sa Šimom Elezom, koji se ovoga puta našao u ulozi modela i inspiracije za kolekciju T-shirt majica.

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Kolekcija donosi prepoznatljivu crno-bijelu estetiku, snažne grafičke poruke i dizajnerski potpis Aleksandra Šekuljice. Klasični T-shirt pritom dobiva novu interpretaciju i postaje više od osnovnog komada . Zamišljen je kao statement komad koji jednostavnošću, udobnošću i jasnim porukama privlači pažnju.

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U modnom portretu Šime Elez poslužio je kao svojevrsna inspiracija za istraživanje fenomena muške majice u ženskom ormaru. Odgovor na pitanje zašto su toliko privlačne krije se upravo u njihovoj ležernosti, slobodi i stavu.

Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić

Majice se mogu kombinirati s trapericama, kratkim hlačama, suknjama ili nositi kao samostalan odjevni komad. Minimalistička crno-bijela paleta pritom ostavlja prostor da u prvi plan dođu grafičke poruke, koje su ujedno i najvažniji detalj kolekcije.

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Upravo kroz njih LEXALEX STUDIO nastavlja graditi svoj prepoznatljiv dizajnerski jezik, u kojem odjeća nije samo funkcionalan komad, već i način izražavanja osobnosti i stava. Suradnja sa Šimom Elezom kolekciji pritom daje dodatnu dozu karaktera, humora i zaigranosti.

Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić

Nova modna priča tako se poigrava dobro poznatom situacijom – majicom koju ste samo posudili iz njegova ormara, ali je na kraju možda više nikada ne želite vratiti.

Kolekcija LEXALEX STUDIO dostupna je u njihovom shopu u Zagrebu, u Ulici Milana Amruša 5, kao i putem službenog web shopa.

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