Preplanuli i mišićavi Šime Elez bez majice pozirao na brodu...

Bivši 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, ljeto provodi po vlastitim pravilima, a najnovijim fotografijama oduševio je svoje pratitelje. Šime je na svakoj fotki pozirao bez majice, pokazujući tako svoj isklesan i preplanuo torzo i nabildana leđa.

- Probudio sam se kasno pa sada imam manje vremena za ne raditi ništa - napisao je Šime u opisu ispod fotografija koje prikazuju kako uživa u vožnji brodom, skijanju na vodi, ali najveću pozornost pratitelja, a posebice pratiteljica, privukli su njegovi mišići.

Foto: Instagram

Šime je nadevano u intervjuu za Story otkrio kako je njegova nova i isklesana figura rezultat brojnih sportskih aktivnosti koje isprobava u posljednje vrijeme jer ima više slobodnog vremena za sebe.

- Život mi se posložio tako da sada imam više slobodnog vremena pa se mogu kvalitetno posvetiti sebi, ne trebam se prilagođavati nikome i to sam odlučio iskoristiti na najefikasniji način. Živjeti punim plućima i raditi ono što me čini sretnim. Linija je samo nusproizvod poboljšane kvalitete života i posvećenosti sebi - rekao je Šime.

Foto: Instagram

U intervjuu se dotaknuo i prekida jednogodišnje veze s pjevačicom Majom Šuput.

- Nismo u kontaktu, nismo ni u svađi. Ostalo je uzajamno poštovanje, 'good luck' sa svime što te još čeka u životu i lijepa uspomena na sve što smo prošli zajedno. Oboje smo dovoljno zreli da se znamo razići i bez gorčine - objasnio je tada.