Znate li čemu služi 'trokut' na majicama? Odgovor postao hit

Jeste li se ikada zapitali zašto se na prednjoj strani vaše majice ili džempera nalazi mali trokut? Iako je posljednjih godina postao svojevrsni modni dodatak, postojao je vrlo praktičan razlog za njegovu pojavu kada se prvi put pojavio na odjeći.

Trokut je prvi put stvoren davne 1926. godine kako bi "riješio vrlo specifičan problem". Tvrtka Russell Athletic prva je izumila takozvani "sweatshirt", koji je u početku bio dizajniran kao nogometni dres, zamjenjujući vunene dresove koje su igrači prije nosili. No, nošenje vune imalo je brojne nedostatke za sportaše, a na vrhu popisa bila je činjenica da im je u njoj bilo još toplije i da su se više znojili, prenosi The Sun.

Zbog toga je Russell Athletic osmislio V-panel na prednjoj strani dresa, pozicionirajući ga točno na mjestu gdje se znoj prvi nakuplja - na gornjem dijelu prsa i ključnoj kosti. Dizajnirali su ga tako da upija znoj s tog područja, a da pritom cijeli dres ne ostane natopljen. No, to nije jedini razlog postojanja ovog malog V-umetka, koji zapravo ima još dvije važne funkcije.

Alex Ma je u videu na svom TikTok profilu detaljnije objasnio o čemu se radi.

​- Taj odvojeni panel stvara točku fleksibilnosti na ovratniku. Kada navlačite majicu preko glave, V-panel se rasteže neovisno, bez deformiranja glavnog dijela odjevnog predmeta. To održava ovratnik u izvornom obliku umjesto da se rastegne, što se često događa kod tradicionalnih majica i košulja.

Osim toga, nogometašima je trebao dres koji mogu navući preko svojih kaciga, a V-umetak je pružao dodatnu rastezljivost koja je to omogućavala bez opasnosti od trganja tkanine.

Današnji trokuti su često samo imitacija

Ipak, danas na većini majica s kapuljačom i običnih majica koje imaju trokutasti oblik na prednjoj strani, taj V-panel zapravo nije funkcionalan.

​- To su doslovno samo dvije linije konca koje sugeriraju gdje bi se V-panel trebao nalaziti. Ponekad je ušiven poseban komad u obliku slova V, ali je izrađen od iste nerastezljive tkanine kao i ostatak majice. Izgleda kao prava stvar, ali se ne rasteže onako kako bi trebao - nastavio je.

Istaknuo je i ključnu razliku između originala i kopije.

​- To je razlika između promišljenog dizajna i jeftine imitacije. Dizajn nogometnog dresa star sto godina, a većina današnjih brendova ga samo lažira.

Njegov video izazvao je brojne reakcije u komentarima, gdje su mnogi izrazili svoje iznenađenje.

​- O moj Bože, zar se zato zovu 'sweatshirts' (majice za znojenje)? - upitala je jedna osoba, na što je Alex odgovorio s kratkim "Da!".

​- Treba mi Spotify podcast poput ovoga sa svim objašnjenjima svakodnevnih stvari, haha - inzistirao je drugi, dok je treći komentirao: "Hvala ti na ovom vrlo informativnom videu!".