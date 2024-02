Simonu je tek 10 godina, a već je 'veteran' u Skloništu za napuštene životinje u Zagorju

Simona Ozimca snimili smo u Selnici kraj Marije Bistrice, u skloništu u kojem trenutno 83 psa i jedna maca čekaju stalni dom. Dom bez boksa, bez zlostavljanja, bez lanca. Dom iz kojeg ih više nikada nitko neće izbaciti. I Simon je pronašao napuštenog psića i s mamom ga odvezao u Luč Zagorja. O psu nije prestao razmišljati.

- Nakon nekog vremena poželio sam ga doći posjetiti i kada sam vidio koliko je ovdje pasa, odlučio sam pomoći. Šećem različite pse, a najdraži su mi oni čupavi - otkrio je 10-godišnji Simon.

'Ljudi koji napuštaju pse su jako, jako loši'

Bio je u društvu vesele Zelde. I ona traži dom. Kao i svaki mlad pas, zaigrana je, znatiželjna, druželjubiva. I obožava Simona, koji ju je prošetao kroz šumu. Kada smo na tren uzeli lajnu u svoje ruke, odmah je pogledom tražila Simona i krenula prema njemu. Simon u Selnicu dolazi svake subote iz Donje Stubice. Vozi ga mama, a kao i svaki volonter potpisao je ugovor s Luči Zagorja. Dolazak ovdje, u veliko društvo pasa, najljepše mu je provedeno vrijeme.

- Inače volim pse, dođem ovdje i šećem ih. Ljudi napuštaju pse jer ih kupuju i onda nakon nekog vremena vide da pas nije za njih. Razmišljaju da nemaju hrane za psa, nemaju novac za psa i onda ga samo ostave. Mislim da su ti ljudi jako, jako loši - ocijenio je mali Simon.

I on bi jednom želio imati svog psa. Taj će pas, kaže, biti veliki. I Zelda je velika i nije mu je teško šetati. Kaže da je dobar pas. Sluša ga tak-tak, ali je lako podmiti s poslasticama.

'Pse se ne smije ostavljati'

On nije jedino dijete koje volontira. Na šetnju i maženje sa psima dolazi dosta djece. Bile su tu i sestre Bela (10) i Una Horvat (8). I Mateo (13) i Tia (11). Njih dvoje žive blizu skloništa i često navrate.

Sa sobom dovedu i pse koji su nekada bili stanovnici skloništa, sada su udomljeni kod njih. Tia je udomila Dinu, a Mateo dolazi s Mimi, koju je na skrb uzeo njegov djed. Djeca su suglasna, pse se ne smije ostavljati, kažu da je to grozno i da niti jedan čovjek to ne bi smio učiniti.

Sklonište za napuštene životinje Luč Zagorja ove godine slavi 10 godina postojanja. Izgradili su se još u vrijeme kada su se neudomljivi psi eutanazirali. Luč Zagorja od početaka je bilo 'no kill' sklonište. Do danas su zbrinuli i udomili više od 4000 pasa. Voditeljica skloništa Mirjana Zajec kaže da, ipak, danas ima manje napuštenih životinja no što ih je bilo prije 10 godina.

- Unazad dvije godine trend napuštanja životinja se promijenio, sada ljudi napuštaju muške odrasle, veće pse i oni nam zadaju probleme. Osim što nisu čipirani ni kastrirani, ne slažu se ni s drugim psima. Čak 80 posto pasa koji nam dolaze su muški. Kako se ne slažu s drugim psima, niti muškim niti ženskim, zauzimaju nam puno prostora jer u boksu moraju biti sami, a boksevi su veliki, za pet do šest pasa. S kujicama je lakše - priča nam Mirjana Zajec.

Nikada se, kaže, neće iskorijeniti napuštanje životinja. Zato Luč Zagorja organizira radionice, edukacije i predavanja. Osim u osnovnim i srednjim školama, kako bi senzibilizirali mlade ljude, počeli su i s radionicama za odrasle.