Kupci koji dođu u trgovinu Auchan u Csomoru, istočno od Budimpešte, mogu odabrati plavu ili ružičastu košaru sa znakom 'samac traži partnera'. Znak iznad gomile košara poručuje. 'Jeste li sami? Uzmite košaru za samce, možda upoznate "koga u svojem omiljenom dućanu'.

POGLEDAJTE VIDEO Sjećate se ljubavi iz Petrinje?

- To je sjajna ideja u doba koronavirusa. To je prilika za one koji traže partnere, a uz to je i zabavno i smiješno - rekla je Csilla Beres, 25, za AFP uzimajući košaricu.

- Da vidimo što će se dogoditi i pokušajmo, nećemo propustiti prilike - rekao je 25-godišnji Tamas ulazeći s košarom u trgovinu.

Osoblje koje je došlo na tu ideju smatralo je da bi se to moglo pokazati popularnim među kupcima koji nisu u vezi, a čiji su kanali upoznavanja ograničeni pravilima protiv koronavirusa poput fizičke distance i nošenja maski.

- Naravno također skrećemo pozornost na to da se možete upoznati samo s maksimalnim poštivanjem epidemioloških pravila - rekla je za AFP menadžerica tvrtke Ildiko Varga-Futo.

Nakon uspjeha u Csomoru takve će košare biti korištene i u drugim Auchanovim trgovinama na Valentinovo, rekla je.

- Pretpostavljam da nisu svi čuli za novost da ovdje ima takvih košara - rekla je nakon obavljene kupnje Annamaria, 40, za AFP na izlasku iz trgovine.

- Nije uspjelo, al idući put opet ću pokušati - dodala je. (tk)