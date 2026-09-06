Simptomi bolesti iritabilnog crijeva i kako si možete pomoći

Iako IBS može biti vrlo neugodan i značajno utjecati na svakodnevni život. Simptomi se najčešće pojavljuju u epizodama – razdoblja pogoršanja mogu se izmjenjivati s razdobljima kada tegoba gotovo da i nema. U nastavku provjerite koji su sve simptomi, uzroci i kako si olakšati probleme koje bolest nosi. | Foto: 123RF