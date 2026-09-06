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Prepoznajte okidače

Simptomi bolesti iritabilnog crijeva i kako si možete pomoći

Sindrom iritabilnog crijeva (IBS) kronični je poremećaj probavnog sustava koji može uzrokovati grčeve, bolove u trbuhu, nadutost te promjene u pražnjenju crijeva. Kod nekih ljudi najizraženiji je zatvor, kod drugih proljev, dok se kod dijela oboljelih ta dva problema izmjenjuju
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Simptomi bolesti iritabilnog crijeva i kako si možete pomoći
Iako IBS može biti vrlo neugodan i značajno utjecati na svakodnevni život. Simptomi se najčešće pojavljuju u epizodama – razdoblja pogoršanja mogu se izmjenjivati s razdobljima kada tegoba gotovo da i nema. U nastavku provjerite koji su sve simptomi, uzroci i kako si olakšati probleme koje bolest nosi. | Foto: 123RF
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Iako IBS može biti vrlo neugodan i značajno utjecati na svakodnevni život. Simptomi se najčešće pojavljuju u epizodama – razdoblja pogoršanja mogu se izmjenjivati s razdobljima kada tegoba gotovo da i nema. U nastavku provjerite koji su sve simptomi, uzroci i kako si olakšati probleme koje bolest nosi. | Foto: 123RF
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