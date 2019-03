Zbog infarkta sam skinuo 10 kila. Jedem pahuljice, hodam...

Kada su me pustili iz bolnice, doma me dočekala nova trenirka, nove tenisice, pun hladnjak povrća, pahuljice. Sve što u životu nisam jeo. I sad me kći Paula nadzire svaki dan. Prestrašno. Navečer me tjera 'ajmo hodati, bez pardona. Ne idem svaki dan, sad sam malo to reducirao, pa je molim: 'Cijeli dan sam na poslu, daj mi malo mira', rekao je za Studio prilog kuhar Tomislav Špiček (44).

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

On je krajem prošle godine doživio infarkt i završio u bolnici, gdje je dočekao i Novu Godinu. Dva tjedna kasnije pustili su ga iz bolnice, a otad je promijenio životne navike i izgubio deset kilograma.

- Teško je to s mojim načinom života. Morao bih preokrenuti sve da bi bilo kako treba. Trebao bih manje raditi, drugačije se ponašati kada je riječ o prehrani. Ali za takvu promjenu ne možeš imati ovaj tempo kakav ja imam - rekao je Špiček i požalio se da mu nije lako priviknuti se na novi stil života. Ipak, velika podrška u mršavljenju i zdravijem načinu života mu je kći Paula.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Jako me forsira i jako je žalosna ako se ne držim nečega što je zacrtala. Ona je kao klop, kad se te ta uhvati. ne pušta. Ma, ja na sebe tako ne pazim kako moja kći pazi na mene - otkrio je Špiček za Studio.

Osim kćeri, pomoć u najtežim trenucima pružaju mu i supruga Višnja te mlađi sin Ivan (16).

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ja sam od rođenja, kako kažu, malo jači. Svi smo takvi u obitelji, osim moje sestre. Kod nas nikada nije bilo baš novca, ali za hranu je uvijek bilo. Pogotovo nedjeljni ručak, obitelj na okupu, to je baš bogato i onako kako treba biti. Tek sam u vojsci smršavio. Stigao sam sa 136 kila, a vratio se nakon deset mjeseci s 96 kila - rekao je Špiček i priznao da mu nije trebalo dugo da te kilograme vrati.

- Tri mjeseca sam se još držao tog režima, aktivnost, stalno aktivnost, a onda kada počneš raditi u ugostiteljstvu, ne možeš to upariti. Nemaš radno vrijeme osam sati, stalno si pod nekim stresom, pa si preko dana neredovit s prehranom. Sve nešto s nogu na brzinu malo pojedeš, a kad si doma, otuširaš se i malo smiriš, onda bi cijeli hladnjak izokrenuo van. Ne kažem da se ne može promijeniti, ali jako je teško - otkrio je u intervjuu za Studio.

Foto: RTL

Špiček je svoju profesionalnu karijeru započeo u kulinarskoj natjecateljskoj emisiji 'Kruške i jabuke', zatim je nastavio u showu 'Tri, dva, jedan, kuhaj', a praksu je stekao u poznatom zagrebačkom hotelu 'Esplanade'. Danas je, po mišljenju mnogih, jedan od najpoznatijih kuhara u Hrvatskoj.

