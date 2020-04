Simulacija širenja kapljica sa i bez maske: Provjerite količinu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Onkolozi poručili ljudima da idu na redovite preglede i kontrole

Kada govorimo stvaraju se kapljice oralne tekućine koje se jako razlikuju u veličini, a te kapljice mogu sadržavati čestice infektivnog virusa. Dok velike kapljice brzo padaju na zemlju, male kapljice mogu dehidrirati i ostati u zraku, gdje se ponašaju poput aerosola i na taj način mogu proširiti prostorni opseg emitiranih zaraznih čestica, piše The New England Journal of Medicine.

Znanstvenici su uz pomoć laserskog eksperimenta raspršivanja svjetlosti u kojem su vizualizirane kapljice koje se stvaraju govorom istraživali njihove putanje s obzirom na glasnoću našeg glasa i na to nosimo li masku ili ne.

Kada je osoba rekla 'ostani zdrav' (stay healthy na engleskom), pojavile su se brojne kapljice u rasponu od 20 do 500 µm. Te su kapljice stvarale bljeskove dok su prolazile kroz svjetlosni lim. Broj bljeskova u jednom kadru videa bio je najveći kada je izgovaran "th" zvuk u riječi "zdrav" (healthy).

Foto: Screenshot/The New England Journal of Medicine

Ponavljanje iste fraze tri puta, s kratkim pauzama između, emitiralo je sličan uzorak nastalih čestica, s tim kad je osoba glasnije govorila emitirano je nešto više čestica. Kad je ista fraza tri puta izgovorena, svaki put sve glasnije, kroz blago vlažnu masku preko usta, broj emitiranih čestica gotovo je eliminiran.

Znanstvenici nisu procijenili relativnu ulogu kapljica koje nastaju tijekom govora, jezgre kapljica i aerosola u prijenosu virusa. Cilj im je bio pružiti vizualne dokaze o kapljicama koje se stvaraju govorom i kvalitativno opisati učinak maske preko usta koja suzbija emitiranje kapljica.

Slika emitiranih čestica kapljica bez maske

Foto: Screenshot/The New England Journal of Medicine

Slika emitiranih čestica kapljica s maskom

Foto: Screenshot/The New England Journal of Medicine

