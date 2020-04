Oprez: U dijabetičara su češće teže komplikacije kod korone

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Između dijabetesa tip 1 i tip 2 postoji i 'Lada', novi tip bolesti

- Još uvijek ne postoji nikakva znanstvena podloga na temelju koje bismo mogli reći da su dijabetičari u većem riziku od zaraze koronom u odnosu na druge ljude koji nemaju kroničnih bolesti, ako se pridržavaju mjera samozaštite i tako smanje izloženost virusu. No, postoje dokazi koji ukazuju na to da je kod dijabetičara koji su se zarazili virusom, kao i kod svih kroničnih pacijenata, veći rizik od razvoja težih komplikacija, te da je rizik smrtnosti u tom slučaju i do dva puta veći u odnosu na druge ljude. Zato ljudima s dijabetesom svakako treba savjetovati da se pridržavaju svih mjera samozaštite koje ističemo već dulje vrijeme, kako bi smanjili rizik od zaraze, a time i od komplikacija – kaže dijabetolog doc. dr. sc. Dario Rahelić, ravnatelj Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma ‘Vuk Vrhovac’.

- Činjenica da su ljudi koji boluju od dijabetesa skloniji infekcijama, zbog oslabjelog imuniteta. Zbog toga im u sezoni gripe savjetujemo cijepljenje, te izbjegavanje zatvorenih prostora u kojima ima više ljudi, kao što se to savjetuje i sada – dodaje Rahelić.

Kako kod određenog broja dijabetičara postoje i druge kronične bolesti, primjerice povećani krvni tlak i kardiovaskularnih bolesti, pa i komplikacije poput problema s bubrezima, jasno je da sve to može utjecati na razvoj težih komplikacija i da u slučaju sumnje na zarazu treba biti oprezan.

Kako dijabetes tipa 2 može biti povezan s pretilošću, treba imati na umu da je i ona jedan od faktora koji povećavaju rizik od težih komplikacija, dijelom zbog toga što može biti povezana s kardiovaskularnim bolestima, ali i zato što može utjecati na povećan rizik od respiratornih bolesti i astme.

- U slučaju da se javi povišena temperatura i blaži respiratorni problem, treba se javiti obiteljskom liječniku, koji može procijeniti stanje. Pritom treba imati na umu da nije svaka povišena temperatura odmah znak korona virusa, jer kod dijabetičara općenito postoji sklonost infekcijama i upalama. Dakle, ona može biti povezana s prehladom, gripom, ili upalom pluća, na primjer, kaže Rahelić.

Što se tiče liječenja, u slučaju da se zaraza korona virusom potvrdi, vrijede preporuke kao i za sve ostale građane, odnosno jednako kao i za situaciju kad obole od gripe.

- Kod blažih simptoma pacijent ne mora odmah biti hospitaliziran, jer neće svi razviti teže kliničke simptome, pa odluku o tome doista treba donijeti tako da se simptomi prate iz dana u dan, te u dogovoru s obiteljskim liječnikom. Ako se simptomi pogoršaju i jave problemi sa disanjem – kratki dah i bol u prsištu – tada hospitalizacija može biti potrebna i treba pokrenuti dogovor u tom pravcu s liječnikom.

Inače, nekoliko studija koje su dosad provedene na relativno malom broju prvih pacijenata, uglavnom u Kini, pokazale su da udio pacijenata sa dijabetesom zaraženih korona virusom koji završe na intenzivnoj njezi iznosi između 12 i 22 posto, no pritom treba uzeti u obzir da se studije razlikuju po tome što u nekima od njih šećerna bolest predstavlja jedan od faktora, dok su kardiovaskularne bolesti istaknute posebno, a u drugima su dijabetesom obuhvaćeni i pacijenti koji imaju i popratne komplikacije, pa i kardiovaskularne bolesti. Dakle, osim što su provedene na relativno malom broju pacijenata, još nema usporedivih podataka, priznaju i sami autori.

Na temelju tih studija pojavile su se i pretpostavke da neke vrste lijekova koje koriste pacijenti s dijabetesom tip 2 mogu utjecati i na povećani rizik od zaraze koronom (tako da ACE blokatori povećavaju vezivanje virusa za ciljne stanice u tijelu), a vezano uz to i preporuke da treba obustaviti terapiju određenim lijekovima (spominje se metformin) te i pacijente koji imaju dijabetes tip 2 prebaciti na inzulin, no dr. Rahelić ističe kako ni za to još nemamo dovoljno dokaza.

- Upravo završavamo naše smjernice za pacijente s dijabetesom, na temelju svih dosad relevantnih saznanja i smjernica svjetskih udruženja i u njima će biti preporuka o nastavku terapija. Za sada ne postoje dovoljno dobri dokazi za drugačiju preporuku, kaže dijabetolog.

Kao i obično, vrlo je važno da osoba koja boluje od dijabetesa i u ovo vrijeme nastoji što bolje regulirati razinu šećera u krvi, jer to pridonosi boljem općem stanju organizma i smanjuje rizik od bolesti i komplikacija. To je pogotovo važno ako se jave neki simptomi infekcije i upale, bez obzira na to je li riječ o korona virusu, jer loša kontrola šećera povećava rizik od težih komplikacija.

Zato se dijabetičarima prepeoruča da u izolaciji češće mjere šećer i prilagode prehranu i količinu inzulina činjenici da se manje kreću, ističe dijabetolog. Također, vodite računa o svim onim faktorima koji su povezani sa šećernom bolesti – od periferne cirkulacije i zdravlja nogu, očiju, bubrega i slično, odnosno u slučaju bilo kakvih sumnji na komplikacije, javite se svom dijabetologu koji može procijeniti stanje i odrediti je li potreban hitan pregled.

