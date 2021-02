Dragi Mevludine,

šaljem vam fotografije mog sina i nevjeste. Oboje su zaposleni i imaju dvoje djece. Sve je bilo u redu do prije godine dana, naši odnosi s njima su bili dobri. No počeli su se kvariti jer s nama više ne žele razgovarati, ne javljaju se niti na telefon, a i vrlo malo se viđamo zadnju godinu dana. Postali su čudni pa se bojimo da u pitanju nije bolest ili što drugo. Željeli bismo da se stanje popravi i vrati na prvotno stanje. Stoga vas molimo za pomoć i savjet.

šifra: zabrinuti

Odgovor:

Draga gospođo ovdje vidim mnogo misterija i kompliciranih zbivanja. Vaš sin je bio brižan, pažljiv, vrlo društven i otvoren. S ovom ženom jest jedno vrijeme bilo dobro, no poslije se zakomplicirano. Ona vas nikad nije doživljavala niti po jednoj osnovi, ali i sin je postao poput nje, sve manje komunicira s vama, pod utjecajem je njezinih manipulacija. Ipak oni su mnogo toga lijepoga započeli u svojem životu, samo što se ništa nije u potpunosti realiziralo. Vidim da imaju bračnih i financijskih problema, imaju sve manje vremena, nervozniji su nego prije, pa stoga i sve manje komuniciraju s vama. A on igra kako ona svira. Vidim da ih očekuje kriza, no on će vas zvati kako biste razgovarali. Tada će vam reći svu istinu. No ipak nema opravdanja što vas sada ne kontaktira. No to će se sve s vremenom popraviti i vi ćete tada i dalje povremeno komunicirati.