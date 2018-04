'Sin mi je upao u loše društvo. Drogira se, bio je i u zatvoru'

Dragi Mevludine,

majka sam troje djece. S najstarijim sinom iz prvog braka imam golemih problema. Nije završio srednju školu, zaposlio se, ali to je ubrzo stalo. Upao je u loše društvo, počeo se baviti sitnim kriminalom (krađa, pušenje trave i ostalih opijata).

Bio je u pritvoru, ali je pušten zbog nedostatka dokaza. No on i dalje nastavlja po starom. Stalno mu pomažem financijski i materijalno, ali on nikako da stane na svoje noge i stalno smo na dnu.

Nikako da nađe stalan posao te da ostavi loše društvo i navike. Zanima me do kada će biti na dnu. Hoće li se ikada osamostaliti, prestati raditi probleme sebi i obitelji? Što ja tu mogu napraviti? Odnos nam je narušen. Hvala.

šifra: zabrinuta majka

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Gospođo, vaš je sin, nažalost, oduvijek bio u problemima. Egoističan je, vrlo nezreo i tvrdoglav, sve radi kako njemu odgovara. Školu je napustio i upao u loše društvo. Nije vam lako. Nažalost nije ga imao tko odgajati jer on vam je dijete iz prvog braka.

Morate shvatiti da vas on samo koristi. Ne trudi se naći posao, jedva čeka da ga izgubi. Vidim da će se problemi nastaviti. Vidim i novu kaznenu prijavu te pritvor. Pokušajte s njim razgovarati i potražiti adekvatnu pomoć liječnika. Obratite se centru za mentalno zdravlje, možda mu oni mogu pomoći.

On će sve ovo odbijati, ali morate pokušati. Morate mu objasniti da mu treba posao i da se počne ozbiljno ponašati jer ni vi više niste u mogućnosti financijski ili egzistencijalno mu pomagati. Vašem sinu zaista treba pomoć.

No istina je da on izgleda sam sebi ne želi pomoći. Ali trebate sjesti i razgovarati s njim i potražiti pomoć. Za sada mu ne vidim brak niti djecu. Sretno.