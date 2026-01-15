Obavijesti

Sinulo im je tek '60-ih - u pošti svi šalteri trebaju raditi sve!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Ubuduće će se i poštanske marke prodavati na svim šalterima, pa i kod onih službenika koji preuzimaju pakete, pisao je Večernjak davne 1963. godine

S druge strane šaltera očekuje nas veliki zaokret, pišu Večernjakovi novinari na današnji dan 1963. godine, ovoga puta iz - poštanskih ureda. Naime, odlučili su istražiti zašto nastaju redovi u poštanskim uredima i kako se oni mogu izbjeći, kao i zašto svi poštanski uredi rade po istom radnom vremenu, odnosno zašto obično samo na jednom šalteru na kojemu se stvori ogroman red možete poslati novac nekome od rođaka, iako ostali šalteri zjape prazni?

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

