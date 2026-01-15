Ubuduće će se i poštanske marke prodavati na svim šalterima, pa i kod onih službenika koji preuzimaju pakete, pisao je Večernjak davne 1963. godine
Sinulo im je tek '60-ih - u pošti svi šalteri trebaju raditi sve!
S druge strane šaltera očekuje nas veliki zaokret, pišu Večernjakovi novinari na današnji dan 1963. godine, ovoga puta iz - poštanskih ureda. Naime, odlučili su istražiti zašto nastaju redovi u poštanskim uredima i kako se oni mogu izbjeći, kao i zašto svi poštanski uredi rade po istom radnom vremenu, odnosno zašto obično samo na jednom šalteru na kojemu se stvori ogroman red možete poslati novac nekome od rođaka, iako ostali šalteri zjape prazni?
