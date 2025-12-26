Široke kožne jakne: Street style hit koji evocira osamdesete

Volumen u odijevanju prvi je put ozbiljno zavladao osamdesetih godina, kada su jakne – od sakoa do bomberica – dobile naglašena ramena i opušteniju, snažniju siluetu. Taj pomak nije zaobišao ni kožu. Kožnjak, nekoć strogo vezan uz rockersku estetiku i uske krojeve, tada se počeo širiti, da bi danas postao prava ikona oversized stilske kategorije.

Suvremena verzija kožnjaka zadržava stav i karakter, ali gubi krutost. Oversized krojevi, spuštena ramena i fluidnije linije čine siluetu mekšom i nosivijom, dok se buntovna rock nota transformira u promišljeni modni izraz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 08:33 Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Ključ u ovom povratku volumena leži u materijalu: hit sezone je mekana, podatna koža koja prati pokret tijela, ali i sve kvalitetnije umjetne varijante koje vizualno i taktilno sve više konkuriraju pravoj koži.

Na pistama, široke kožne jakne funkcioniraju kao zaštitni sloj koji se nosi preko svega – od minimalističkih dnevnih kombinacija do večernjih outfita. Često dolaze s povišenim ovratnicima, skrivenim kopčanjem ili čistim linijama koje naglašavaju volumen bez suvišnih detalja. Takav pristup daje jakni novu ulogu: ona više nije samo statement komad, već središnji element garderobe koji definira cijeli styling.

Jesensko-zimska sezona 2025., ali i kolekcije za proljeće/ljeto 2026., potvrđuju da moda trenutno favorizira novu generaciju kožnih silueta.

Jakne bez klasičnog ovratnika, s funnel neck detaljima ili prekrivenim gumbima ističu formu i teksturu, dok se naglasak pomiče s agresivne estetike na suptilnu snagu kroja. Kožna jakna danas izgleda luksuznije, opuštenije i zrelije.

Za razliku od ranijih sezona, trend ne traži savršenstvo. Naprotiv, poželjno je da kožna jakna izgleda blago iznošeno, kao komad s karakterom i poviješću. Upravo ta doza nesavršenosti, u kombinaciji s volumenom i mekoćom materijala, čini je jednim od najsnažnijih i najnosivijih komada aktualne modne sezone.