Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RETRO HIT

Široke kožne jakne: Street style hit koji evocira osamdesete

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Široke kožne jakne: Street style hit koji evocira osamdesete
Foto: Zara

Često smo u nekim modnim etapama prošloga stoljeća, a ova jakna jedna je od pripadnica tih stilova - radi se o jakni povećih ramena i oversized forme, koja se postavila kao jedna od ikona ulične mode

Volumen u odijevanju prvi je put ozbiljno zavladao osamdesetih godina, kada su jakne – od sakoa do bomberica – dobile naglašena ramena i opušteniju, snažniju siluetu. Taj pomak nije zaobišao ni kožu. Kožnjak, nekoć strogo vezan uz rockersku estetiku i uske krojeve, tada se počeo širiti, da bi danas postao prava ikona oversized stilske kategorije. 

Suvremena verzija kožnjaka zadržava stav i karakter, ali gubi krutost. Oversized krojevi, spuštena ramena i fluidnije linije čine siluetu mekšom i nosivijom, dok se buntovna rock nota transformira u promišljeni modni izraz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije 08:33
Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Ključ u ovom povratku volumena leži u materijalu: hit sezone je mekana, podatna koža koja prati pokret tijela, ali i sve kvalitetnije umjetne varijante koje vizualno i taktilno sve više konkuriraju pravoj koži.

Na pistama, široke kožne jakne funkcioniraju kao zaštitni sloj koji se nosi preko svega – od minimalističkih dnevnih kombinacija do večernjih outfita. Često dolaze s povišenim ovratnicima, skrivenim kopčanjem ili čistim linijama koje naglašavaju volumen bez suvišnih detalja. Takav pristup daje jakni novu ulogu: ona više nije samo statement komad, već središnji element garderobe koji definira cijeli styling.

JEDINSTVENI MODEL Torbice iz 90-ih opet su hit: Izdvojili smo najbolje modele
Torbice iz 90-ih opet su hit: Izdvojili smo najbolje modele

Jesensko-zimska sezona 2025., ali i kolekcije za proljeće/ljeto 2026., potvrđuju da moda trenutno favorizira novu generaciju kožnih silueta.

Jakne bez klasičnog ovratnika, s funnel neck detaljima ili prekrivenim gumbima ističu formu i teksturu, dok se naglasak pomiče s agresivne estetike na suptilnu snagu kroja. Kožna jakna danas izgleda luksuznije, opuštenije i zrelije.

Za razliku od ranijih sezona, trend ne traži savršenstvo. Naprotiv, poželjno je da kožna jakna izgleda blago iznošeno, kao komad s karakterom i poviješću. Upravo ta doza nesavršenosti, u kombinaciji s volumenom i mekoćom materijala, čini je jednim od najsnažnijih i najnosivijih komada aktualne modne sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najbolji doživotni partner za svaki znak: Za Vagu je idealna druga Vaga, a Rak treba Ribu
ASTRO LJUBAVI

Najbolji doživotni partner za svaki znak: Za Vagu je idealna druga Vaga, a Rak treba Ribu

Ovan ima čak tri potencijalno savršena partnera za dugu i sretnu vezu, a slično je i kod Bika. No, ima onih kojima je samo jedan znak najbolji izbor za pravu ljubav punu razumijevanja i strasti
Tko je bio sv. Stjepan i zašto je njegov dan državni praznik?
PRVI MUČENIK

Tko je bio sv. Stjepan i zašto je njegov dan državni praznik?

Stjepan je bio Židov iz Jeruzalema koji je svim srcem prihvatio Kristov nauk i odlučio je svima propovijedati Radosnu vijest. U Djelima apostolskim stoji kako je brinuo za siromašne i nemoćne
Znakovi Zodijaka s najjačom emocionalnom inteligencijom: Jeste li vi među njima?
RANG LISTA

Znakovi Zodijaka s najjačom emocionalnom inteligencijom: Jeste li vi među njima?

Neki horoskopski znakovi gotovo instinktivno osjećaju tuđe potrebe, dok su drugi poznati po svojoj hladnoći ili jednostavno po tome što su zaokupljeni sobom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025