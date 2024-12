Sitni božićni kolači: Od jedne smjese napravite čak 4 vrste

Božić je za deset dana i na veliko su počele pripreme za veliki dan i uživanje u praznicima. Iako mislite da treba puno toga napraviti - od čišćenja i ukrašavanja pa do kuhanja i pečenja, ne zaboravite da je na kraju najvažnije da je obitelj na okupu, zdrava i sretna. Ako niste maher za kolače, uvijek ih možete naručiti gotove, no postoje i jednostavni recepti koji su idealni za početnike i one koji nemaju puno vremena. Suhe kolače možete napraviti već danas i čuvati za božićne dane. Osim toga, donosimo vam recept za jednu smjesu od koje možete pripremiti čak četiri vrsta kolača.

Suhi božićni kolačići neizostavan su dio blagdanske tradicije u mnogim obiteljima diljem Hrvatske. Svaka kuća ima omiljene recepte, no zajedničko im je da donose toplinu i miris Božića. Suhi kolačići, osim što su jednostavni za pripremu, imaju dugi vijek trajanja. Nekad su namirnice bile skuplje i teže dostupne pa je bilo važno da pripremljena hrana može dulje stajati. Suhi kolačići su upravo zbog toga postali idealni za blagdansko vrijeme. Oni su se pripremali nekoliko tjedana unaprijed, a pečeni kolači mogli su stajati u kutijama i trajati kroz cijeli Božić.

Priprema suhih kolača potiče kreativnost pa je idealna aktivnost za najmlađe. Djeca najviše uživaju u korištenju kalupa i razvaljanju tijesta pa ih nemojte zakinuti za tu radost.

Najpoznatiji suhi kolači su medenjaci, vanilin kiflice, breskvice, linzeri, ruske šubare, oblatne, rum i kokos kuglice, raspucanci, rolada od kokosa, bajadera kocke i išleri.

Od onoga što vam je ostalo nakon pripreme i dekoracije kolača možete napraviti rum kuglice. U zdjelu stavite, primjerice, ostatke kreme, otopljene čokolade, komadiće biskvita ostale od obrezivanja kolača, mljevene ili sjeckane lješnjake, orahe, bademe... U sve to dodajte malo ruma i malo omekšalog maslaca te sve dobro promiješajte. Smjesa mora biti takva da od nje možete dobiti čvrste kuglice.

Išleri

sastojci: Za tijesto: 200 g oštrog brašna, 100 g margarina, 70 g šećera u prahu, 40 g maslaca, 3 žlice kakaa, žumanjak; Za kremu: 2 jaja, 150 g šećera u prahu, 50 g margarina, 50 g maslaca, 2 žlice škrobnog brašna ili gustina, žumanjak, vanilin šećer; Za glazuru: 100 g čokolade za kuhanje, žlica svinjske masti

PRIPREMA: Priprema tijesta: Od svih sastojaka umutite tijesto za kolačiće. Uzmite malo brašna i pobrašnite podlogu na kojoj ćete zatim razvaljati tijesto, no pazite da ga na razvaljate pretanko. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Kalupima ili, ako nemate njih možete se koristiti čašom, napravite krugove u tijestu i poslažite ih na lim za pečenje na kojemu je već papir za pečenje. Nemojte ih složiti preblizu! Kad potrošite tijesto, ponovno ga skupite i razvaljajte te napravite krugove sve dok ga ne ponestane. Stavite u pećnicu i pecite 15 minuta. Priprema kreme: Pjenasto zamutite šećer, brašno, žumanjak i vanilin šećer te stavite na paru. Ohladite kremu i zatim u nju dodajte također pjenasto zamućeni maslac i Zvijezda margarin. Kremu postavite u tuljac i kružnim pokretima nanesite je na donji dio išlera. Uzmite gornji dio išlera i postavite ga na kremu. Lagano ga pritisnite. Priprema glazure: Čokoladu i mast otopite na pari i pustite da se malo ohladi. Išlere postavite na žičanu rešetku i prelijte ih čokoladom. Možete uzeti samo gornje dijelove išlera i umočiti ih u čokoladu te ih zatim postavite nazad. Ukrasite ih po želji.

Vanilin kiflice

sastojci: 100 g oraha, 100 g šećera, 280 g pšeničnog brašna, 210 g maslaca, 100 g šećera u prahu, vanilin šećer

PRIPREMA: Od oraha, šećera, brašna i maslaca umijesite glatko tijesto. Maslac neka bude sobne temperature. Pustite da tijesto odstoji u hladnjaku pola sata i potom oblikujte kiflice. Slažite ih u lim. Pecite ih 10 minuta na 180°C u prethodno zagrijanoj pećnici. Kad su pečene, izvadite ih iz pećnice i ostavite 2-3 minute da miruju pa ih tad uvaljajte u mješavinu šećera i vanilin šećera.

Čokoladni češeri

sastojci: 150 g mljevenih badema, 150 g mljevenih lješnjaka (po želji bademe i lješnjake možete zamijeniti keksima), 100 g otopljene mliječne čokolade, 1 velika žlica čokoladnog namaza, 1 velika žlica krem sira, 1 žlica listića badema, 200 g žitarica za doručak čoko čips

PRIPREMA: Sve sastojke pomiješajte rukama. Ostavite smjesu 15 minuta kako bi se stisnula pa je podijelite na 12 kuglica. Svaku kuglicu oblikujte u češer. Čoko čips redajte u krug, odozdo prema vrhu. Ostavite oko pola sata da se stisnu i uhvate, a na kraju pospite šećerom u prahu za pravi zimski dojam. Poslužite uz kavu.

Raspucanci, ali crveni

sastojci: 2 jaja, 200 g šećera, 150 g rastopljenog maslaca, 1 vanilin šećer ili jedna žlica ekstrakta vanilije, 1 žlica crvene jestive boje, 300 g glatkog brašna, korica jednog limuna, prstohvat soli, pola praška za pecivo i vrh žličice sode, šećer u prahu

PRIPREMA: Pomiješajte brašno, prašak, sodu i prstohvat soli. U drugoj zdjeli pjenasto umutite maslac i šećer pa dodajte jaja, najbolje jedno po jedno. Dodajte koricu limuna, vaniliju i crvenu boju. Pomiješajte suhe i mokre sastojke u kompaktnu smjesu pa je stavite u hladnjak na najmanje dva sata. Izvadite smjesu i oblikujte kuglice veličine oraha. Svaku kuglicu uvaljajte u šećer u prahu i stavite na pleh obložen papirom za pečenje. Napravite razmak između kuglica kako se ne bi zalijepile pri pečenju. Pecite 10 minuta na 180 stupnjeva.

Breskvice

sastojci: 4 jaja, 250 g šećera, žlica mlijeka u prahu, vrećica praška za pecivo, 500 g brašna, 2 dl ulja, ribana korica limuna, 2 dl mlijeka, 250 g mljevenih oraha, 2 žlice ruma, 200 g šećera, 1 dl vode, prstohvat žute i crvene boje, 150 g šećera za posipavanje

PRIPREMA: Jaja, šećer, mlijeko u prahu, prašak za pecivo i 4 žlice brašna pomiješajte i ostavite neka miruje 15 minuta. Dodajte ulje, koricu limuna i ostatak brašna te umijesite glatko tijesto. Oblikujte kuglice veličine oraha i pecite oko 10 minuta na 170°C. Tople breskvice s donje strane izdubite žličicom. Pomiješajte orahe za nadjev sa šećerom, usitnjene mrvice od izdubljenih breskvica i rum, pa prelijte mješavinu mlijekom. Svaku polovicu napunite nadjevom i spojite po dvije u breskvicu. U dvije posude razdijelite vodu i u svakoj umutite boju. Obojite breskve kistom, prvom žutom, pa zatim crvenom bojom i obilno uvaljajte u šećer. Ostavite neka se suše na zraku najmanje 12 sati.

Kokos salama

sastojci: 300 g mljevenih keksa (po izboru), 200 g šećera u prahu, 10 žlica vruće kave, 1 žlica ruma, 50 g naribane čokolade, 1 žlica kakaa u prahu. Kokos krema: 5 žlica vode, 100 g šećera u prahu, 100 g kokosova brašna, 50 g maslaca

PRIPREMA: Najprije pomiješajte mljevene kekse, šećer, kakao i naribanu čokoladu pa prelijte rumom i vrućom kavom. Dobro miješajte dok se sastojci ne sjedine u glatku smjesu. Pripremite kremu. Izmiksajte maslac sa šećerom u pahuljastu smjesu. Kokosovo brašno prelijte vrućom vodom, dobro promiješajte pa dodajte u maslac sa šećerom i miksajte dok se sastojci ne sjedine. Razvaljajte tamni dio salame između dva lista papira za pečenje. Ravnomjerno premažite kremom od kokosa i zarolajte. Salamu obložite plastičnom folijom i premjestite je u hladnjak na barem četiri sata, a poželjno je i preko noći. Režite salamu kad se dobro ohladi i čuvajte je u hladnjaku.

Čokoladne oblatne

sastojci: 200 g šećera, 4 - 5 jaja (ovisno o veličini), 200 g tamne čokolade, 200 g maslaca, 1 velika žlica tamnog kakao praha, paket oblatni (gotovih vafla za oblatne)

PRIPREMA: U većoj posudi zakuhajte vodu i potom smanjite temperaturu na najmanju - na tu posudu stavite zdjelu/posudu u kojoj su prethodno pomiješana četiri cijela jaja sa šećerom. Kad stavite zdjelu za kuhanje kreme na paru, potrebno je neprestano miješati pjenjačom (možete izmjenjivati miješanje pjenjačom i miksanje električnim mikserom). Kad je šećer rastopljen te je smjesa postala blijeda i lagano pjenasta, dodajte kakao i čokoladu natrganu na kockice te sve i dalje neprestano miješajte. Pojačajte temperaturu na srednju i miješajte sve dok se ne pojave mali mjehurići u kremi te dodajte maslac i miješajte dok se sve ne rastopi. Ohladite kremu u potpunosti i namažite na četiri kore (obično je paket od pet kora, zadnja se ne premazuje). Kad su sve kore premazane, pritisnite ih kako bi se krema rasporedila i svi utori popunili.

Čoko kuglice s rumom

sastojci: 250 ml slatkog vrhnja, 100 g mliječne čokolade, 200 g tamne čokolade, 25 g maslaca, prstohvat soli, 3 žlice tamnog ruma, 5 žlica kakaa u prahu

PRIPREMA: Zagrijte slatko vrhnje pa ga prelijte preko nasjeckane čokolade i malo soli. Pričekajte minutu do dvije, a zatim miješajte dok se ne rastopi. U toplu čokoladu dodajte listiće maslaca i rum. Miješajte dok se ne rastopi. Pokrijte posudu plastičnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje dva sata, a najbolje preko noći. Oblikujte kuglice od otprilike 20 g i uvaljajte ih u kakao. Položite ih na lim obložen papirom za pečenje i stavite u hladnjak na još barem pola sata.

Četiri kolača od jedne smjese

Sastojci za osnovno tijesto: potrebno vam je 500 g oštrog, 300 g glatkog brašna, 500 g maslaca ili margarina, 250 g šećera u prahu, jaje, žumanjak, 2 vanilin šećera, naribana korica jednog limuna i žlica ruma. Napravite osnovno tijesto. Maslac/margarin izmiksajte sa šećerom u prahu i vanilin šećerom. Dodajte jaje, žumanjak, rum i naribanu koricu limuna. Dodatno miksajte te dodajte glatko i oštro brašno. Rukama umijesite glatko tijesto, podijelite ga na četiri jednaka dijela. Svakom ćete dodati željene dodatke. Nakon toga dodatno umijesite i stavite smjese u hladnjak na pola sata.

1. Čokoladni keksi

Dodatni sastojci: 50 g sitno mljevenih lješnjaka, dvije žlice kakaa u prahu

Priprema: Kad ste umijesili lješnjake i kakao, tijesto tanko razvaljajte pa izrezujte kružiće. Stavite ih peći na pleh na koji ste prethodno stavili papir za pečenje. Pecite ih na 180 stupnjeva oko 10 minuta. Ohladite ih, namažite Nutellom ili drugim čokoladnim namazom i na vrh zalijepite drugi keksić. Možete ih ubaciti u čokoladnu glazuru ili ih prošarati s njom od crne i bijele čokolade uz pomoć vrećice za ukrašavanje.

2. Keksi s bademima

Dodatni sastojci: U drugu kuglu tijesta dodajte 50 g mljevenih badema, žličicu cimeta i naribanu koricu naranče. Za kremu: 100 g bijele čokolade, 50 ml slatkog vrhnja, ribana korica pola naranče, 50 g margarina, ukrasne perlice.

Priprema: Tijesto razvaljajte tanko i uz pomoć kalupa izrežite zvjezdice. Ispecite ih u pećnici. Bijelu čokoladu otopite sa slatkim vrhnjem. Dodajte naribanu koricu naranče, ohladite pa izmiksajte s margarinom sobne temperature. Ukrasite kekse otopljenom čokoladom i ukrasnim perlicama.

3. Husari

Dodatni sastojci: marmelada po želji

Priprema: Od kugle tijesta vadite manje komadiće uz pomoć čajne žličice. Oblikujte kuglice. Slažite ih na lim za pečenje te uz pomoć vrha kuhače na vrhu svake napravite udubljenje. Pecite ih u pećnici. Ohlađene kuglice na vrhu napunite marmeladom po želji.

4. Linzeri

Priprema: Osnovno tijesto tanko razvaljajte pa izrezujete željene oblike. Na svakom drugom obliku napravite rupu u obliku kruga. Pečene i ohlađene keksiće namažite pekmezom, poklopite, pa ih uvaljajte u šećer u prahu.