Nema sumnje da nas dosadne navike našeg partnera ponekad mogu razljutiti. No, mogu li ti naizgled bezazleni postupci dovesti do razvoda? Prema riječima stručnjaka za razvode, Pranav Bhanot, ove greške mogle bi dovesti do razvoda.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Nezadovoljavajući seks

Nije iznenađenje da je potreban dobar seksualni život da bi veza funkcionirala.

- Zanimljivo je da sam otkrio da su se žene u kasnim tridesetima i četrdesetima žalile da im muževi ne zadovoljavaju njihove potrebe. To je ono što sam saznao neslužbeno - rekao je Pranav.

2. Ne obavljanje kućanskih poslova

Imate li osjećaj kao da vi sve sami radite po kući? Vjerujte niste sami.

- Jednu moju klijenticu je užasno nerviralo to što je sve kućanske poslove obavljala sama. Njen muž nije htio ni mrdnuti. Na primjer, ne bi želio isprazniti kantu za smeće, a često je ostavljao prljavi veš po podu. Žena je osjećala da stalno mora čistiti za njim.Došlo je do faze u kojoj se osjećala kao roditelj prema svom mužu i smatrala je da je njegovo ponašanje prilično nezrelo. Na kraju je ovo (zajedno s drugim problemima) rezultiralo time da se par razveo - objašnjava stručnjak.

Najbolje bi bilo kada bi ste podijelili kućanske poslove - tako ćete izbjeći probleme u budućnosti i svađe, a kućanske poslove ćete riješiti zajedno u čas posla.

3. Prekomjerna potrošnja

Pazite da ne trošite prekomjerno. Trošite onoliko koliko možete i koliki vam je budžet. Rasporedite si budžet tjedno ili mjesečno - možete čak i odrediti što ćete vi kupovati, a što vaš suprug.

- Jedanput mi se obratio klijent i rekao da se želi rastati od svoje partnerice jer ona nema vrijednost za novac. Kada sam upitao što je time htio reći, muž je rekao da njegova partnerica prekomjerno troši tekućinu za pranje suđa, što je bio jedan od razloga zašto su se kućni računi povećali. Važno je napomenuti da, iako se ovi primjeri čine smiješnim, oni su samo dio onoga što može pokrenuti razvod ili svađu kod partnera - naglašava Pranov.

4. Živjeti zajedno s roditeljima

Kako cijene nekretnina rastu, sve više mladih parova odlučuju živjeti kod roditelja - to može izazvati dodatnu napetost između parova i između obitelji.

- Ovo se događa vrlo često. Parovi mi dolaze i žale se kako je suživot s obitelji i partnerom pravi izazov. Reći ću jedan primjer od klijentice. Njezin muž bi većinu večeri provodio sa svojom obitelji dok bi ga žena čekala u spavaćoj sobi. To je na kraju rezultiralo svađama i prekidom - nadodaje.

Najbolje bi bilo kada biste s partnerom živjeli zasebno. Ukoliko nemate dobro financijsko stanje da biste si to priuštili onda napravite balans između odnosa s partnerom i odnosa s roditeljima. Nemojte dopustiti da se roditelji miješaju u vaš odnos ili staju između njega.

5. Hrana

Različiti prehrambeni zahtjevi za neke su još jedno veliko ne, a ako se ne možete složiti oko toga koji je vaš omiljeni restoran, mogli biste biti u nevolji.

Pranav otkriva da je u jednom slučaju njegov klijent prekinuo brak sa suprugom jer ona nije jela meso, a on ga je volio. Svaki izlazak u restoran kod njih bi rezultirao svađom.

Naime, on je volio ići u određene restorane u kojima nije bilo baš veganskih opcija, a njegova supruga jednostavno u tim restoranima nije imala što za jesti pa bi svaki izlazak eskalirao i oni bi se na tom putu jednostavno razilazili.

Ako vi i vaš partner imate različitu prehranu i volite drugačiju hranu apsolutno uvijek pronađite kompromis. Primjerice, ako ste vi na dijeti, a vaš partner jede brzu hranu nemojte mu to prigovarati. Vi se držite svojeg, a on nek se drži svojeg. Možda ste vi na dijeti, ali on nije. Nemojte se zbog toga svađati nego pronađite zlatnu sredinu.

Ovo su još neki razlozi koji bi mogli potaknuti svađu i na kraju rezultirati razvodom: