Sjaj i bijeda Filipina: Kaos je na cestama i vlada siromaštvo, ali plaže su pravi spektakl

Sjaj i bijeda Filipina: Kaos je na cestama i vlada siromaštvo, ali plaže su pravi spektakl
Foto: Michael Stepanić/24sata

Ova azijska zemlja poznata je po jedinstvenim otocima i bajkovitim pješčanim plažama, ali i masovnom turizmu, poražavajućoj infrastrukturi i velikom siromaštvu

Bijeg od hladne europske zime ove smo godine potražili u dalekoj Aziji. Iako je Vijetnam bio prva opcija, kao i uvijek primamljiv Tajland, izbor je pao na Filipine, drugi najveći otočni arhipelag na svijetu. Boracay (čuven po Bijeloj plaži, jednoj od najljepših s bijelim pijeskom na svijetu) i Coron (jedna od najboljih lokacija za ronjenje i "snorklanje") odavno su "pokleknuli" pod naletom masovnog turizma, pa se kao logična opcija nametnuo Palawan. Ovaj otok više je puta proglašen najljepšim na svijetu te na svojih 420 kilometara dužine nudi znatno više mogućnosti.

