Ovo su trenuci iz kolektivne memorije koji nas vraćaju u tamnu dvoranu, u šušur publike i u napetosti pred prvom replikom, a svaka svjetlosna zraka s reflektora nosi sjećanje na dugi niz večeri
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
'Važno je zvati se Ernest' slavio jubilej od 100. izvedbe u Gavelli
Čitanje članka: 1 min
Godine su prošle, ostale su slike i sjene s pozornice na kojoj je "Važno je zvati se Ernest" postalo više od predstave - postalo je sjećanje. U zagrebačkom Gradskom dramskom kazalištu "Gavella" ova izvedba Oscara Wildea, premijerno izvedena 15. lipnja 1993., dosegnula je svoj jubilej od stote izvedbe prije tridesetak godina, ostavivši iza sebe bogatu tragiku komedije i bezbrižnih trenutaka koji odjekuju i danas.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku