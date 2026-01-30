'Važno je zvati se Ernest' slavio jubilej od 100. izvedbe u Gavelli

Godine su prošle, ostale su slike i sjene s pozornice na kojoj je "Važno je zvati se Ernest" postalo više od predstave - postalo je sjećanje. U zagrebačkom Gradskom dramskom kazalištu "Gavella" ova izvedba Oscara Wildea, premijerno izvedena 15. lipnja 1993., dosegnula je svoj jubilej od stote izvedbe prije tridesetak godina, ostavivši iza sebe bogatu tragiku komedije i bezbrižnih trenutaka koji odjekuju i danas.

