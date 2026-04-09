Najmodernija bolnica u bivšoj državi otvorena u travnju '88.

Za nekoliko dana, točnije 15. travnja, u zagrebačkoj Dubravi, na istočnoj strani Maksimirske šume, otvara se nova vojna bolnica. U stacionarnom dijelu bolnice bit će 700 kreveta i još 50 na gerijatrijskom odjelu. Nova bolnica bit će opremljena najsuvremenijim dijagnostičkim uređajima, koji će stacionarno omogućiti kvalitetno polikliničko liječenje i rehabilitaciju bolesnika, piše novinar Zdenko Duka u Večernjem listu na današnji dan 1988. godine, a Božidar Kelemenić potpisuje fotografije nove bolnice, koje su predstavljene na cijeloj stranici.