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Praktičan trik

Sjećate se? Evo zašto su stari popluni imali otvor na sredini

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 1 min
Sjećate se? Evo zašto su stari popluni imali otvor na sredini
Foto: Youtube/Screenshoot
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Danas su navlake s otvorom na sredini gotovo nestale iz svakodnevne uporabe, ali mnoge podsjećaju na djetinjstvo, bakine sobe i hladne zimske noći pod teškim poplunom

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Mnogi koji su odrasli u Jugoslaviji pamte teške, tople poplune i njihove navlake s otvorom na sredini. Taj rombasti izrez nije služio samo kao ukras, nego je imao praktičnu svrhu: kroz njega se poplun lakše stavljao u navlaku i namještao. Takav je način izrade desetljećima bio uobičajen, a navlake su se često čuvale godinama i prenosile s generacije na generaciju.

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Umjetnica Pascale Sellick (49) iz Exetera u Velikoj Britaniji odustala je, kaže, od muškaraca i odlučila se vjenčati sa svojim poplunom, i to ne bilo kojim, već bijelim na kojemu su nacrtana crvena srca.

Za razliku od današnjih navlaka, koje se obično zatvaraju gumbima ili patentnim zatvaračem na jednom kraju, stariji se model otvarao po sredini. To je bilo osobito korisno za velike i teške poplun, često punjene vunom ili perjem. Provlačenje takvog poplun kroz uski otvor na kraju navlake tražilo bi više povlačenja, okretanja i popravljanja kutova.

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Kroz rombasti otvor popluna se mogao ubaciti izravno u sredinu navlake. Zatim bi se rukama rasporedio prema njezinim kutovima, pa je namještanje bilo jednostavnije i brže. Praktičnost je bila glavni razlog zbog kojeg je takav dizajn dugo ostao popularan. 

Srednji otvor imao je i proizvodnu prednost: za navlaku nisu bili potrebni gumbi, patentni zatvarači ni drugi dodaci za zatvaranje. Takvo rješenje pojednostavilo je izradu i smanjilo troškove. Navlake su se lako skidale, prale i sušile, a njihov oblik olakšavao je i zatezanje posteljine nakon što bi se poplun rasporedio.

Danas su navlake s otvorom na sredini gotovo nestale iz svakodnevne uporabe, ali mnoge podsjećaju na djetinjstvo, bakine sobe i hladne zimske noći pod teškim poplunom. Takva se posteljina još može pronaći u starim ormarima ili na tavanima, gdje neobičan izrez može zbuniti mlađe generacije. Nije riječ o pogrešci ni samo o ukrasu, nego o rješenju koje je olakšavalo stavljanje popluna u navlaku.

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