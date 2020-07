Sjedište NASA-e sada se zove po prvoj afroameričkoj inženjerki

Sjedište NASA-e u Washingtonu nosit će ima Mary Jackson po prvoj afroamerikanki inženjerki koja je radila u toj agenciji te je doslovno pomicala granice za sve žene

<p>Mary Jackson je 1951. godine počela raditi u prethodnici Nacionalne uprave za zrakoplovstvo i svemir, agenciji NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), piše <a href="https://www.theverge.com/2020/6/25/21302786/nasa-names-headquarters-after-mary-jackson-the-agencys-first-black-female-engineer">The Verge.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti astronauta kako preživjeti izolaciju</p><p>U to vrijeme zaposlila se u segregiranoj West Area Computing Unit, a noću je pohađala satove matematike i fizike kako bi se 1958. godine mogla kvalificirati kao zrakoplovna inženjerka. Tek je 1979. godine postigla najvišu titulu na odjelu.</p><p>O njezinom radu u Agenciji, kao i radu kolegica Katherine Johnson i Dorothy Vaughan, 2016. godine snimili su film Hidden Figures.</p><p>- Mary W. Jackson je među iznimno važnim ženama koje su NASA-i pomogle da američke astronaute uspješno pošalje u svemir. Mary nikad nije prihvatila status quo te je pomogla premostiti barijere i stvoriti mogućnosti za Afroamerikance i žene u području tehnologije i zrakoplovnog inženjerstva, rekao je Jim Bridenstine, administrator NASA-e.</p><p>Njezina kći Carolyn Lewis kazala je kako je počašćena što je NASA nastavila slaviti naslijeđe njezine majke.</p><p>- Ona je bila znanstvenica, humanitarka, supruga, majka i utrla je stazu tisućama drugih koji su došli nakon nje, ne samo u NASA-i nego u cijeloj naciji - kazala je Lewis.</p><p>Odluka o promjeni naziva sjedišta proizašla je iz svijesti o rasnoj nepravdi u SAD-u i svijetu. Mnogi su prozvali NASA-u jer je jedan od glavnih centara, Stennis Space Center, dobio ime po senatoru Johnu C. Stennisu, zagovorniku rasne segregacije u pedesetim i šezdesetim godinama prošlog stoljeća, a taj je zakon bitno otežao život za Mary Jackson i druge.</p><p>Odgovarajući na kampanju u kojoj mnogi traže promjenu naziva Stennis Centra, NASA je ovog tjedna poručila da razgovaraju o promjeni naziva.</p><p>Jackson je u agenciji proučavala aerodinamiku u tzv. Supersonic Pressure tunelu, tunelu u kojem s proizvodili vjetar dvostruko brži od brzine zvuka. U želji da postane inženjerka, Mary je morala od lokalne uprave tražiti dopuštenje da s kolegicama pohađa nastavu u tada segregiranoj školi Hampton. Postala je inženjerka i 1958. godine specijalizirala aerodinamiku, a iste je godine objavila svoju prvu studiju "Effects of Nose Angle and Mach Number on Transition on Cones at Supersonic Speeds".</p><p>Do 1979. godine postigla je najvišu titulu inženjera u NASA-i, no poslije je odabrala poziciju upraviteljice Langley's Federal Women's Programa jer je u toj ulozi mogla pomoći novim generacijama matematičarki, inženjerki i znanstvenica u Agenciji. Umirovila se 1985. godine, a umrla je 2005. u dobi od 85 godina.</p><p>Njezinu i priče kolegica koje su radile u agenciji vjerno je prikazao film Hidden Figures po istoimenoj knjizi Margot Lee Shetterly. Mary je u filmu glumila Janelle Monáe.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>- Danas s ponosom objavljujemo da se zgrada sjedišta NASA-e zove Mary W. Jackson. Prigodno, nalazi se na Putu skrivenih brojeva kao podsjetnik na činjenicu da je Mary bila među talentima i profesionalcima koji su doprinijeli velikom uspjehu Agencije - dodao je Bridenstine.</p>