Bijeg u zeleno srce Slovenije: Proveli smo vikend u drvenoj kolibi u kampu tik uz Savinju

Tražeći mirno utočište daleko od gradske vreve, nismo ni slutili da ćemo pronaći kamp koji će promijeniti naš doživljaj odmora u prirodi. Skriven u zelenom srcu Slovenije, uz tirkiznu Savinju i okružen gustom šumom, Forest Camping Mozirje dočekao nas je spokojem, šumom rijeke, pjevom ptica, pucketanjem drva i toplinom logorske vatre.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:54 Izlet u Alpama | Video: Antonela Šaponja/24sata

Još opterećeni poslovnim mislima, ali s tihom nadom da ćemo pronaći predah barem preko vikenda, zaputili smo se u petak navečer iz Zagreba prema gradiću koji leži u dolini rijeke Savinje. Put nas je vodio kroz vijugave ceste i sve mirnija naselja, a kako smo se približavali Mozirju, gradska vreva polako je ostajala iza nas. Nakon dva i pol sata vožnje preko granice, umjesto svjetla i buke, dočekali su nas svježi zrak i osjećaj da smo tek zakoračili u neko drugo, smirenije vrijeme.

S dekom pod rukama, stigli smo pred drvene kolibe u kojima ćemo provesti ostatak vikenda. Na prvi pogled, kao iz bajke. Jednostavna kućica, s udobnim krevetom za dvoje. I grijalicom za prohladne večeri. Mali prozorčić gledao je direktno u šumu, a ispred kolibe nalazi se mala drvena terasa s s dvije stolice na rasklapanje i malim stolićem. Kolibe su izrađene u tradicionalnom splavarskom stilu, kao savršena kombinacija rustikalnog šarma i moderne udobnosti. Činilo mi se kao da je cijela priroda odjednom postala moj dnevni boravak.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Prognoza vremena nije nam išla u korist. Najavljivali su kišu, a kako je padala noć, temperatura pod krošnjama guste šume bila je sve niža. Nije nas obeshrabrilo. U ruksaku su bile spremne kabanice, na nogama čizme za mokre staze i blato. Kapi kiše koje su padale po drvenom krovu pretvorile su se u uspavanku. Jedva smo čekali sljedeće jutro, prve zrake Sunca koje će razbiti sivilo oblaka i obasjati kamp. Kakve će boje poprimiti rijeka, kako će šuma mirisati nakon kiše i hoće li se pred nama otvoriti prizor koji će izgledati još čarobnije nego što smo zamišljali. Ritam kiše uljuljao nas je u san.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Bilo da dolazite s vlastitom opremom ili, kao i mi, tražite malo više komfora - kamp nudi sve. Devet drvenih kolibica, zamišljenih da pruže osjećaj topline i skloništa, čekaju u kampu. Idealne su za parove. Za malo više boemskog duha tu je i pet prostranih bell tent šatora za četiri osobe. Pravi kreveti s madracima, čista posteljina, struja, stol i stolice, sve što je potrebno da prirodu doživite srcem, a ne da se odričete udobnosti.

Za one koji pak vole donijeti vlastiti šator, kamper ili kombi, kamp nudi čak 110 parcela. Parcele variraju u veličini od 40 do gotovo 90 m², a većina ih ima priključak na struju. Svaka od njih otvara drugačiji kadar prirodnog filma. Jedne se prostiru po livadi s veličanstvenim pogledom na Alpe i Golte, druge su skrivene u hladovini šume, a treće, terasaste, otvaraju pogled prema rijeci Savinji i šumu njezinih brzaca.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Jutarnja kava bila je posebna. Nebo je i dalje bilo oblačno, Sunce se sramežljivo probijalo kroz grane, a kamp se polako budio. Iz drvenih kućica izlazili su prvi gosti, još umotani u jutarnju tišinu. Velika drvena kuhinja na otvorenom nalazi se tek minutu hoda od toplog kreveta. Potpuno je opremljena svime što vam je potrebno za pripremu obroka. Zakuhali smo kavu na štednjaku, a onda se prepustili pravom malom festivalu lokalnih okusa.

Miris svježe skuhane kave što se dimila iz džezve pokrenuo je i tihe razgovore, a u daljini je Savinja šumila kao da želi biti dio toga. Za doručak smo mogli birati — pripremiti nešto svoje ili se prepustiti okusima svježih domaćih jaja, kobasica i salama, nekoliko vrsta sireva, kruha i toplih kroasana s maslacem, džemom i medom. Sve je bilo posluženo jednostavno, ali s puno pažnje. Osim toga, u svojoj mini trgovini nude i lokalne proizvode, poput raznih vrsta tjestenine, umaka i slovenskih vina.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Ono što ovaj kamp doista izdvaja jest nevjerojatna pažnja posvećena detaljima. Zahvaljujući promišljenom rasporedu, kućice su diskretno odvojene jedna od druge, tako da svaki gost ima svoj kutak mira i privatnosti. U kampu se dan lako uspori jer na svakom koraku postoje kutci koji pozivaju na odmor i tišinu.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Mreže i ležaljke razapete su između stabala, u ugodnom hladu, pa je lako prepustiti se ljenčarenju ili promatrati kako se nježna svjetlost probija kroz krošnje. Između dva stabla postavljen je slackline koji uvijek privuče znatiželjne avanturiste. A kad se spusti večer, ognjišta postaju središte okupljanja. Kampere dočekaju spremna drva.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Pucketanje vatre, miris dima i tihi žamor uz zvuk gitare pretvarali su te jednostavne trenutke u uspomene koje ostaju. Dok smo grijali ruke na plamenu, činilo se kao da toplina dopire i do srca. Prohladna večer, ipak, tražila je toplu jaknu i deku oko struka. Sjedili smo pred vatrom do kasno u noć, potpuno uronjeni u doživljaj.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Kamp zaista brine o udobnosti svojih gostiju pa nudi dvije zajedničke sanitarne zone s ekološkim tuševima i umivaonicima. Tuširati se toplom vodom pod krošnjama drveća zaista je jedinstven osjećaj. Premda se pri samoj pomisli na kamp možda ne očekuje visoka razina čistoće, ugodno smo se iznenadili.

Od prvog trenutka osjetili smo ljubaznost i susretljivost osoblja, a bogatstvo sadržaja nadmašili je sva naša očekivanja. Kamp nudi besplatan Wi-Fi, ali i malu knjižnicu pod krošnjama šume. Najmlađe će oduševiti dječje igralište i mini životinjski park s kozama, konjima i patkama.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Okolica kampa nudi bezbroj mogućnosti za one nemirnijeg duha. Rijeka poziva na rafting i kajak, šume skrivaju planinarske staze, a biciklističke rute otkrivaju krajolik Savinjske doline. Odlučili smo krenuti prema Logarskoj dolini i posjetiti slap Rinku, veličanstven vodopad, koji oduzima dah.

Slap je smješten na samom kraju te ledenjačke doline, u srcu Kamniško-Savinjskih Alpa. Sa svojih 105 metara, Rinka je najviši slovenski slap po ukupnoj visini i drugi po visini neprekinutog pada. Ispod slapa nalazi se vidikovac i mali planinarski dom Orlovo gnijezdo, s kojega se pruža pogled na slap i okolne stijene. Planinski čaj i vruća kava, u malenoj drvenoj kućici koja poslužuje tople napitke, ugrijali su nas nakon kratkog uspona do slapa.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Do slapa se može doći laganom šetnjom iz Logarske doline, a sama šetnja kroz šumu već je sam po sebi doživljaj. Na tom nam je putovanju Slovenija još jednom otkrila svoju čarobnu prirodu. Na livadama su pasle krave, a putem smo nailazili na konje koji su spokojno pasli. Biti ovdje u jesen ima posebnu čar.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Kamp je otvoren od proljeća do jeseni, a nalazi se unutar zaštićenog područja Natura 2000 što znači da mora poštovati stroga ekološka pravila. Radi zaštite prirode ograničene su bučne aktivnosti i gradnja većih objekata. Kamp je uređen tako da minimalno utječe na okoliš i čuva prirodno stanište.

Foto: Antonela Šaponja/24sata

Recenzije gostiju gotovo su jednoglasno pozitivne. Gosti najčešće ističu iznimnu ljubaznost i susretljivost osoblja, besprijekornu čistoću, bogatstvo sadržaja i mirnu, opuštajuću atmosferu. Kao manji nedostatak neki spominju zvuk prometnice s druge strane rijeke, no većina se slaže da to ne narušava ukupan doživljaj prirode i mira.

Forest Camping Mozirje uspješno spaja autentično iskustvo kampiranja s udobnošću i sadržajima koji će zadovoljiti i najzahtjevnije goste. To je mjesto gdje smo usporili ritam, probudili avanturistički duh u sebi i ponovno se povezali s prirodom. Odmorili smo dušu i tijelo. Otišli smo s jednom jedinom mišlju: jedva čekamo vratiti se u ovu slovensku šumsku bajku.