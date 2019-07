'Sjetim se sina i plačem svaki put kad se spoje nebo i more'

'Svaki put kad vidim kako se spajaju nebo i more isplačem kao tusti oblak'

Prisjetio se kako je to nekada izgledalo sa njegovim pokojnim Rokom:

- Taj zaigrani mladić Rokatanski, dok je još bio klinac, uvijek je pisao To do listu za naše zajedničko ljetovanje. Na spisku je stalno bio aquapark, posjet Proizdu, plivanje na Gubešu, gledanje zvijezda i - kupanje po kiši. Naše zadnje ljetovanje trajalo je tri tjedna. Pronašli smo čak i kebab (broj 2 na listi), ali tog ljeta na našoj maloj avanturi - kiša nije padala. I nismo precrtali listu do kraja. Pa se svaki put kad vidim kako se spajaju nebo i more isplačem kao tusti oblak i nekako nisam upotrebljiv - ispričao je Ribafish, a mnogima su potekle suze.

- Baš to se spojilo danas, jugo, kiša, šezdesetak klinaca i otok epohalnog mira i susjeda koji navečer sjede na klupicama i međusobno pričaju. Nadam se da je djeci bilo bolje nego meni, otišli smo po jedan Geocache, pronašli skriveno blago i otišli na drugi kraj otoka na potpuno domaću spizu u Konobu Krknjaši - dodao je nakon jučerašnjeg druženja sa mališanima i njihovim roditeljima.

Padala je kiša i to ga je podsjetilo na Roka. Trudio se biti nasmijan, ali vidjelo se da mu nije lako.

Pored Gubeše, ispred Gradine, u blizini Vele Luke na otoku Korčuli... Jedan od najljepših dana u životu... Objavljuje RokOtok u Subota, 29. lipnja 2019.

Jučer mu je bio dan odmora od plivanja, no družio se sa znatiželjnim mališanima koje se zbog lošeg vremena održalo u zatvorenom prostoru iznad pošte, umjesto na glavnoj plaži u uvali Drvenik Veli. Čitao im je ulomke iz svoje knjige, strpljivo odgovarao na pitanja te pred kraj druženja zaigrao s njima jednu od najdražih Rokovih igara - traženje blaga. Pozvao je, također, sve ljude da naprave 'To do listu' ako još nisu krenuli na more, kao što je to radio i njegov Roko.

- Prva faza projekta se bliži kraju. Malo sam iscrpljen i razbijen od mora, valova, vjetra i soli. Ali tako treba biti - rekao je prije prije nego je jutros zaplivao do Drvenika Malog. Krenuo je rano ujutro, u 7.45 sa rive na Velom.

Oko 10 sati stigao je na cilj, a tamo su ga već čekala djeca. Čim je sjeo, okupili su se oko njega kao pilići i jedva čekali čuti što će im ispričati.

Objavljuje RokOtok u Ponedjeljak, 29. srpnja 2019.

Pogledajte priču o Ribafishu, roditeljskoj ljubavi i Jadranu

RokOtok - kako je projekt nastao

Na Facebook stranici RokOtok opisano je kako je ovaj projekt nastao i koji mu je cilj.

'RokOtok je nastao u spomen na Roka, dječaka koji je sa svojim ocem isplanirao upoznati i obići sve hrvatske otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj dvanaestoj godini.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov otac Domagoj Jakopović, kojeg ćemo dalje zvati jednostavno Riba, odlučio je nastaviti avanturu i u nju uključiti drugu djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili Rokov nikad završen životni projekt.

Cilj projekta je podići svijest o važnosti vremena koje roditelji, kroz sport i učenje provode s djecom te razvijati i poticati dječju radoznalost, interese i istraživački duh.

A upravo kroz igre i aktivnosti s roditeljima, planira djecu učiti o kulturnoj i prirodnoj baštini svakog otoka koji posjeti.

Zaplivajte s Ribom, družite se s djecom i budite i vi dio RokOtoka - lijepe i plemenite priče u koju su pozvana sva djecu bez obzira na dob, tate i mame, bake i djedovi… i svi koji su još uvijek djeca u srcu i duši.'