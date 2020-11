Škakljiva realnost: Koji su česti muški, a koji ženski seks snovi?

Kod žena je najčešći motiv u erotskim snovima seks s prijateljem ili pak radnim kolegom, dok je muškarcima na prvom mjestu po učestalosti javljanja seks s bivšom partnericom, ali i neke sramotne seks situacije

<p>Seksualni snovi ne mogu se prizvati, kao ni druge vrste snova, no nekako nas najčešće iznenade kad se dogode, osobito kad se u njima događa nešto o čemu baš ne razmišljamo u stvarnosti te je vrlo zanimljivo do kakvih scenarija dolazi naša podsvijest.</p><p>Prema novom istraživanju koje je obuhvatilo 1.000 muškaraca i 1.000 žena, žene o kojima najčešće sanjaju imaju seks s nekom bliskom osobom - prijateljem. Ali najpopularniji san kod muškaraca je nešto sasvim drugo - seks s bivšom partnericom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Olakšajte si dobar san</strong></p><p>Naravno, važno je zapamtiti da svoje erotske snove ne biste trebali shvaćati preozbiljno, jer to ne mora nužno značiti da želite da se ta stvar dogodi u javi, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/10/28/these-are-the-most-popular-sex-dreams-for-men-and-women-survey-says-13491860/">Metro</a>.</p><p>Nešto manje od polovice ljudi koji se redovito prisjećaju snova često imaju snove o seksu, a oko 15 posto njih svodi se na neki neprimjereni seks scenarij.</p><h2>Top 10 najčešćih erotskih snova za žene</h2><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1997761" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-41/befunky-collag-1_LblLlhy.jpg" title="Ilustracije ljubavnog para" width="100%"></x-inline></h2><h2>Top 10 najčešćih erotskih snova za muškarce</h2><p>Svake noći sanjamo oko dva sata, a većina se zapravo svodi na svakodnevne stvari. Ipak, ponekad se u snovima mogu javiti i snažni osjećaji koji često stoje iza seks snova. Naravno, mnogi seksualni snovi jednostavno odražavaju želju za seksualnim zadovoljstvom, ali ponekad su toliko nelogični - u snu se seksate s nekim tko vam se u stvarnosti primjerice uopće ne sviđa. Taj neobičan faktor zapravo otkriva kako snovi nisu uvijek ono što nam se čini.</p>