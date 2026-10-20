Skijanje znatno poskupljuje! Slovenija ima najveći rast cijena

Hrvatske obitelji i ove sezone planiraju skijanje, ali će za putovanje izdvojiti više nego lani. Smještaj je najviše poskupio, a Slovenija bilježi najveći rast cijena, od pet do deset posto. Tko još nije rezervirao, teže će pronaći slobodno mjesto u Italiji, Austriji i Sloveniji, a kasna rezervacija mogla bi stajati više.

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- I ove godine imamo jako velik interes Hrvata za skijanje. Većina je rezervirala tijekom proljeća, ali sada bilježimo mnogo upita, posebno od više obitelji koje žele zajedno putovati. Sada je izazovno pronaći mjesto u Italiji, Austriji ili Sloveniji - rekao je Dalibor Čanaglić, voditelj odjela skijanja u agenciji.

Najčešće odredište hrvatskih skijaša i dalje su Francuska, Italija, Austrija i Slovenija, a posljednjih godina sve više njih bira i Bosnu i Hercegovinu, rekao je Boris Žgomba iz Udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore. Sedam noćenja u Austriji, od 2. do 9. siječnja, za obitelj s dvoje desetogodišnje djece stoji najmanje 2700 eura za hotel s tri zvjezdice i polupansionom. U Italiji takav smještaj stoji od 2500 eura, dok apartman za sedam noći stoji od 1300 eura. U cijene nisu uključeni najam opreme i skijaške karte.

Otvorena sezona skijanja, sanjkanja i bordanja na Platku | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Cijene skijaških karata, hotelskog i apartmanskog smještaja ove su godine u prosjeku porasle oko tri posto, rekao je Čanaglić.

Čanaglić kaže da hrvatski skijaši najčešće biraju hotele i apartmane s tri zvjezdice jer su objekti s četiri i više zvjezdica znatno podigli cijene. Za skijašku opremu mnogi uzimaju sezonski najam, a Teodor Gvajdek Bregović, voditelj specijalizirane trgovine, procjenjuje da su cijene opreme porasle oko deset posto. Prošle sezone strana skijališta posjetilo je oko 200.000 Hrvata. Žgomba očekuje da će ove sezone broj skijaša biti barem na razini prošlogodišnjeg, a možda i veći.

- Od 9. do 31. siječnja cijene su puno povoljnije, a gužve manje. Bilježimo velik interes i rezervacije obitelji s djecom za tjedan od 9. do 16. siječnja - rekao je Čanaglić za dnevnik.hr.

*uz korištenje AI-ja