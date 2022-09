Skill Box: Kvalitetan sadržaj i uz pretplatu dobro prolazi, baza pretplatnika nam brzo raste

Projekt digitalne platforme znanja Skill Box još nije proslavio prvu godinu postojanja, a već smo premašili planove. Prvotna ideja je bila da ćemo svaki mjesec objavljivati predavanje jednog predavača, no slušajući želje pretplatnika, dosad smo već objavili predavanja 16 predavača, a do kraja godine će ih biti 24, dakle duplo u odnosu na plan. Pokazalo se da su ljudi jako željni kvalitetnog sadržaja te da su ga spremni i platiti, tako da nam baza pretplatnika jako brzo raste, kaže Lida Hamar Paladin, vlasnica agencije Hamar Media, koja je, u suradnji sa PR menadžericom Ivanom Radovniković Marković, osmislila i vodi Skill Box.

- Ljudi su Skill Box prepoznali kao digitalnu platformu znanja i jako rado ju posjećuju. Iako smo isprva planirale objavljivati jedno predavanje mjesečno, pokazalo se da vlada veliki interes za svakim novim predavačem, pa smo se morale prilagoditi i povećati njihov broj – priča Ivana.

Riječ je o regionalnoj online platformi na adresi www.skillboxclub.com, koja je zamišljena kao medij putem kojega vrhunski stručnjaci u pojedinim područjima nude iskustva i savjete za unapređenje vještina i razvoj karijere, kao svojevrsni poticaj onima koji su se našli pred kreativnom krizom i ne znaju kako dalje. Dosad su predstavljeni stručnjaci iz niza područja, od umjetnosti i arhitekture, sporta i gaminga, gastronomije, mode i dizajna, znanosti i tehnologije, te, naravno, gospodarstva, odnosno ekonomije i poduzetništva, no kako projekt raste, otvaraju se i nova područja.

Autorice projekta kažu kako nije bilo lako ubaciti u veću brzinu. Naime, sa svakim predavačem snimaju ukupno oko sat vremena sadržaja, podijeljenog u 10 klipova, odnosno lekcija, kroz koje svaki sugovornik govori o određenim temama vezanim uz njegovu karijeru i uspjeh, uz savjete i konkretne primjere, koji ljudima koji se odluče krenuti sličnim putem mogu biti poticaj.

- Svaka lekcija u prosjeku traje oko 10 minuta, a kako se trudimo da sve skupa bude zanimljivo i dinamično, snimanje zahtijeva puno truda i ima oko njega dosta posla. A onda još sve to treba montirati i pripremiti za objavu na platformi. Sve to zahtijeva i trud i vrijeme, tako da smo u počecima projekta računale ići s jednim predavačem mjesečno. No, kad smo vidjele kako brzo raste baza pretplatnika i koliki je interes naših korisnika za lekcijama predavača, tako da smo u kratkom vremenu okupili broj pretplatnika koji je značajno iznad naših očekivanja, to je i nama dalo vjetar u leđa, pa smo s još više entuzijazma prionule okupljanju predavača i snimanju sadržaja i lekcija. – kaže Lida Hamar Paladin.

Dodaje kako to pokazuje da postoji interes publike za ozbiljnim sadržajem u medijima i temama koje su poticajne, te da su ljudi takav sadržaj spremni platiti, svjesni da oni koji ga proizvode za svoj rad moraju biti plaćeni.

- Jednu od lekcija od svakog predavača postavile smo besplatno na službenu YouTube stranicu Skill Boxa, kako bi platformu predstavili svima koji možda i nisu naši pretplatnici, a sve kako bi im pobliže objasnili o čemu se radi. Neke lekcije pogledane su i preko deset tisuća puta u manje od mjesec dana. To je odličan rezultat, s obzirom da ih gledaju samo pretplatnici. Trudimo se okupiti ljude koji imponiraju uspjehom, pa zasigurno i to doprinosi gledanosti – dodaje Lida. Tako su među predavačima dosad bili stručnjaci za komunikacije i odnose s javnošću Krešimir Macan i Gordan Turković, koreograf i plesač Alen Sesartić, urednik i voditelj Aleksandar Stanković, profesionalni vozač utrka Niko Pulić, modna dizajnerica i kostimografkinja Matija Vujica, kao i naši kolege, nagrađivani novinari 24 sata, Ivan Pandžić i Denis Mahmutović.

- Na žalost, ne možemo ih nabrojati sve, no svi naši sugovornici su zaista ostavili značajan trag u područjima u kojima djeluju i jako su zanimljivi i inspirativni u lekcijama koje su podijelili s nama. Srećom, prekrasnih primjera uspješnih ljudi oko nas ne nedostaje, tako da čitateljima možemo poručiti da svakako prate Skill Box i nadalje – dodaje Ivana, dok Lida ističe predavače čije su priče u pripremi za rujan: Tomo Ricov, direktor Vikend Media Festivala, Ekrem Dupanović, izdavač i jedan od vodećih stručnjaka za marketing i medije u BiH, te poznata koreografkinja i plesačica Larisa Lipovac Navojec.

Naše sugovornice za čitatelje 24 sata rado su izdvojile nekoliko posebno inspirativnih poruka svojih dosadašnjih predavača.

Ekrem Dupanović, stručnjak za medije i marketing

Vrijeme je takvo da su danas svi u strahu

Never give up

Kada imaš cilj da nešto napraviš onda ništa nije teško

Gordan Turković, savjetnik za komunikacije

Potrebno je uvijek raditi s ljudima koji razmišljaju drugačije i izlaziti iz komfor zone

Učio sam kroz vatru

Sa stresom se u našem poslu treba učiti nositi, a to možete uz dobre mentore

Larisa Lipovac Navojec, koreografkinja i plesačica

Uvijek kažem da je plesna umjetnosti maraton a ne utrka na 100 metara . Morate imati vrlo jako i otvoreno srce, sa velikom željom i puno ljubavi da dođete do kraja te utrke.

Srce i ljubav su na prvom mjestu, ali druga stvar koja je neophodna je volja. Volja koja te svakodnevno tjera.

Svima je poznato da je ples kao djelatnost dosta fizički zahtjevna. Ima tu puno znoja, povreda, suza, svakodnevnog vježbanja...

Nakon 40 godina svi me pitaju kako mi se da i dalje ulaziti svaki dan u plesnu dvoranu, a ja im kažem "samo volja, volja i volja". Volja je stvarno važna da te digne svaki dan iz kreveta kada te boli tijelo, a tijelo te boli svaki dan i cijeli život, i zato uvijek moraš dorađivati svoje tijelo koje je tvoj alat da bi te držalo sve te godine koje te čekaju, koje su pred tobom.

Tijelo treba podmazivati svaki dan treningom a zato je važna volja.

Miroslav Varga, stručnjak za on-line marketing

Tko pogodi metu, promašio je sve ostalo

Krešimir Macan, stručnjak za komunikacije i PR

PR se dobro plaća

Uvijek ste plaćeni onoliko koliko mislite da vrijedite

PR je nevjerojatno kreativan i sveobuhvatan posao

Ivan Pandžić i Denis Mahmutović, novinari 24 sata

Oduvijek sam nekako volio prenijeti ono što znam mlađim kolegama, drugima koji se nisu susreli s onim čim sam se ja susreo.

Bacili su me u vatru i tako sam krenuo.

Nije dovoljno biti kritičan prema društvu ili subjektu o kojem pišete, bitno je biti kritičan prema sebi.

Privlačila me mogućnost da mogu promijeniti svijet i to gledati u realnom vremenu.

Aleksandar Stanković, TV urednik i voditelj

Bio sam siguran u sebe i znao sam da ću dobro raditi svoj posao, a u kojem smjeru će to ići to nitko nije mogao pretpostaviti.

Nekada i ja lupim glavom u zid pa gost pobjedi.

Negdje dobiješ, negdje izgubiš.

Žana Goić Petričević, poduzetnica i menadžer

Ja vjerujem da smo svi lideri.

Vanja Vascarac, redatelj

Želio sam nešto stvoriti

Na putu ostvarenja bilo je puno prepreka

Najbolje je učiti kroz rad

Morao sam sebe promijeniti

Naučite komunicirati s ljudima

Niko Pulić, poznati automobilist i višestruki europski prvak

Bezobrazan prema sebi

Ako ne cijeniš sebe nećeš ni druge

Strah me doveo do rezultata

Manje je više i treba imati prioritete

Ante Gelo, glazbenik, skladatelj i producent

Talent je neupitno bitan

Znanje je blagodat

Moraš se ponekad poskliznuti

Na 1 uspjeh je sigurno 14 neuspjeha

Matija Vuica, dizajnerica, koreografkinja i pjevačica

Hoću sve i hoću sada

Ja se nikada nisam ničeg odricala jer ako radiš to što voliš onda tu nema umora i odricanja

Sve što si nekad pogriješio, pokušaj zaboraviti i opet nastavi živjeti za sutra

Greške su pozitivna stvaralačka energija u svakom životu

Alen Sesartić, koreograf i plesač

Radio sam iz srca

Raditi na sebi

Imao sam cilj i znao sam što hoću



