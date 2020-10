Radila je od 1987. kao carinski deklarant na grani\u010dnom prijelazu Gori\u010dan. Iako je stresan jer se radi u smjenama, vikendima i blagdanima, voli svoj posao i jedva je \u010dekala vratiti se na njega. Nema supruga ni djece, ali sestrinu djecu voli kao da su njezina. Danas je ona izlije\u010dena. Kontrole i pregledi su u njezinom rasporedu redoviti, a s puno optimizma, savjetom i podr\u0161kom poma\u017ee drugima.





- Morate zaokupiti ruke kako um ne bi imao prostora za razmi\u0161ljanje o glupostima. Dodatno, ja sam 2014. godine krenula na psihoterapiju kod psihijatra koji mi je puno pomogao i jedino mi je \u017eao \u0161to nisam krenula ranije. I danas idem na tretmane i ti mi razgovori puno poma\u017eu, pojasnila je ona dodaju\u0107i kako upravo to savjetuje i drugim \u017eenama koje se na\u0111u u njezinoj ko\u017ei.

\u00a0- Ne zanemarujte preglede, na\u0111ite si hobi i prije svega borite se. Dijagnoza nije kraj i definitivno nije smrtna presuda. Pogledajte mene, osam godina od dijagnoze i jo\u0161 sam tu. \u017divot je lijep i za njega se vrijedi boriti -\u00a0poru\u010dila je.

- Nikad se nisam pitala za\u0161to se to sve doga\u0111a ba\u0161 meni, za\u0161to ba\u0161 ja. Nau\u010di\u0161 prihvatiti stvari koje ne mo\u017ee\u0161 promijeniti i ne tro\u0161i\u0161 svoju pozitivu na ono na \u0161to ne mo\u017ee\u0161 utjecati. Ali zato u\u017eiva\u0161 u sitnicama, veseli\u0161 se svakom novom danu. Koliko god da su me ruke boljele ili sam bila umorna, uvijek sam pronalazila vrijeme za pletenje i odu\u0161evljavalo me kako to ljudi prihva\u0107aju. Imam svoje stranice na dru\u0161tvenim mre\u017eama na kojima objavljujem radove koje ispletem. Nikad nisam isticala da sam preboljela karcinom, nisam htjela da ljudi kupuju zbog sa\u017ealjenja, ve\u0107 da prepoznaju ru\u010dni rad i trud koji je ulo\u017een u to, pa sad mogu s ponosom istaknuti da se moja odje\u0107a nalazi po cijelom svijetu, a dvije haljine od konca oti\u0161le su u Australiju. Veseli me vidjeti kad ne\u0161to lijepo napravim i kad ljudi to prepoznaju i pohvale -\u00a0iskrena je Diana koja zaklju\u010duje kako se od optimizma nikad ne\u0107e rastati, ma \u0161to je \u010dekalo u budu\u0107nosti.

Najvi\u0161e me brinulo kako \u0107u re\u0107i djeci

Ljiljana je ozdravila prije godinu dana, a posljednji lijek primila je prije pet mjeseci. Ka\u017ee kako je optimizam jedini na\u010din za pobjedu, a njoj su na tom putu pomogli \u010ditanje, molitva i fizi\u010dka aktivnost.

- Uvijek sam redovito i\u0161la na sve kontrole i nitko u obitelji mi nije imao rak dojke. No pro\u0161le godine sam primijetila crvenilo na dojci koje se nije povla\u010dilo. Zabrinulo me to, po\u010dela sam istra\u017eivati i otkrila da je povezano s karcinomom. Odmah sam oti\u0161la privatnoj lije\u010dnici koja je rekla da ni\u0161ta ne vidi i neka za \u010detiri mjeseca do\u0111em s nalazom magnetske rezonancije. Nisam je poslu\u0161ala jer sam imala lo\u0161 osje\u0107aj oko svega -\u00a0prisjetila se Ljiljana \u0160egovi\u0107 Pivac (51) iz Zagreba\u00a0poja\u0161njavaju\u0107i kako je oti\u0161la na Institut za tumore i ondje obavila pregled.





- \u010cim je kirurg vidio dojku, odmah mi je rekao da to nije dobro i dao mi uputnice za mamografiju, ultrazvuk i magnetsku koje sam odmah obavila u istom danu. Jo\u0161 na ultrazvuku su mi rekli da je rije\u010d o karcinomu. Prili\u010dno dobro sam to primila jer sam se ionako ve\u0107 pripremila na lo\u0161e vijesti, prisjetila se ona dodaju\u0107i kako nije imala nikakvih dodatnih simptoma osim blagog umora kojeg je pripisivala iscrpljenosti zbog posla.

Nakon dva dana na ku\u0107nu adresu je primila i citolo\u0161ke nalaze, a tad je osvijestila da \u0107e nekako morati lo\u0161e vijesti podijeliti s bli\u017enjima.





- Odlu\u010dila sam da nikome ne\u0107u re\u0107i ni\u0161ta dok ne skupim dovoljno hrabrosti da im to mogu re\u0107i bez suza. Naime, pomisao na djecu i \u0161to \u0107u s njima mi je izazivala suze. Sin je tad imao 16, a k\u0107i 14 godina. Nisam rekla nikome ni na poslu, samo direktoru. Imala sam tri tjedna za pripremu prije lije\u010denja i to sam vrijeme iskoristila za dru\u017eenje s djecom, obitelji i prijateljima. Nakon tri tjedna krenula sam u intenzivno lije\u010denje koje je trajalo godinu dana. Imala sam 16 kemoterapija, operaciju i zra\u010denje -\u00a0poja\u0161njava ona dodaju\u0107i kako je njezino prethodno zdravstveno stanje pomalo zakompliciralo lije\u010denje pa se brinula oko toga. Naime, ima talasemiju minor, stanje zbog kojeg joj je nizak hemoglobin, pa unato\u010d \u010dinjenici da je karcinom agresivan, nije mogla redovito primati terapije.





- Kasnila sam dva mjeseca, ali onkolozi su zaklju\u010dili da je bolje tako i jo\u0161 su mi smanjili dozu, \u0161to se na kraju pokazalo dobrim rje\u0161enjem. Zahvaljuju\u0107i imunoterapiji i pametnim lijekovima koje sam dobila, moj se tumor do operacije posve povukao. Svega 30 posto oboljelih \u017eena ima sre\u0107u da do\u017eivi takav razvoj situacije, pa se smatram blagoslovljenom \u0161to sam me\u0111u njima -\u00a0pri\u010da Ljiljana dodaju\u0107i kako je vjernica i upravo joj je vjera pomogla u najte\u017eim trenucima.

Okrenula se molitvi i \u010ditanju self help literature, a dodala je i neke nove aktivnosti.





- Promijenila sam prehranu i ubacila puno cikle, mrkve, povr\u0107a i dodataka prehrani kako bih popravila krvnu sliku, a usto sam se okrenula prirodi. Za moju krv mi je jako godio boravak na visokim nadmorskim visinama, pa sam po\u010dela i\u0107i na Sljeme i na skijanje s mu\u017eem i prijateljicom. To je bilo zbilja nevjerojatno razdoblje. Subotom sam i\u0161la na skijanje, a u ponedjeljak sam primala kemoterapiju. U utorak sam izlazila iz bolnice pu\u017eu\u0107i, u srijedu sam jo\u0161 imala mu\u010dnine, a do subote sam bila kao nova i tako svaki tjedan. Zbog fizi\u010dke aktivnosti sam bila sna\u017enija i mogla sam podnijeti lije\u010denje -\u00a0pojasnila je.





Ka\u017ee kako je tijekom lije\u010denja u bolni\u010dkim \u010dekaonicama upoznala mnoge predivne i hrabre \u017eene s kojima je ostala u kontaktu te da su sve dijelile veliki optimizam oko lije\u010denja te povjerenje u lije\u010dnike i sustav.

- Znate, kod ve\u0107ine nas uvijek je ista pri\u010da,\u00a0brinemo se o svima drugima, a sebe stavljamo na zadnje mjesto. Va\u017eni su nam posao, kuhanje ru\u010dka, djeca, plac, a nikad se nismo voljele dovoljno da mislimo na sebe ili se barem stavimo na ljestvici vrijednosti na neko vi\u0161e mjesto. E, to je blagoslov koji mi je ova bolest donijela. Nau\u010dila sam kako prona\u0107i vremena za sebe i u\u017eivati u \u017eivotu -\u00a0ka\u017ee ekonomistica i menad\u017eerica u dr\u017eavnoj tvrtki.

- Posebno mi je pomoglo \u0161to sam se obratila udruzi Sve\u00a0za Nju gdje sam redovito odlazila po savjete, posje\u0107ivala psihoterapeuta, i\u0161la na radionice i dobivala nevjerojatne koli\u010dine podr\u0161ke. Ondje sam stekla puno prijateljica i preporu\u010dujem svima koji\u00a0su u potrebi da se obrate njima za pomo\u0107, istaknula je Ljiljana.





S takvom dijagnozom dolazi i razmi\u0161ljanje o prolaznosti i smrti, no u njezinom slu\u010daju tim mislima nije posve\u0107ivala puno vremena.

- Kad sam u\u0161la u Institut i prvi put saznala dijagnozu, pomislila sam na smrt jer nisam znala da rak dojke nije smrtna presuda. Nisam znala da postoje takvi sjajni lijekovi i da je lije\u010denje uspje\u0161no. To su skupi, pametni lijekovi koji u mnogim dr\u017eavama nisu dostupni, a \u0161to se prije otkrije, rak se br\u017ee, uspje\u0161nije i bolje lije\u010di. Stoga bih poru\u010dila svim \u017eenama da se ne zanemaruju te da odvoje vrijeme za pretrage. Svi govorimo o lo\u0161em zdravstvu u Hrvatskoj, ali ja osje\u0107am prema sustavu veliku zahvalnost jer su mi omogu\u0107ili brzo i kvalitetno lije\u010denje koje u mnogim dr\u017eavama nije dostupno jer je skupo ili ih ljudi moraju pla\u0107ati iz svog d\u017eepa. Naravno da mi nekad glavom pro\u0111u misli \u0161to \u0107u ako se bolest vrati, no tad sve okrenem na dobro, \u017eivim dan po dan i u\u017eivam u svakom trenutku koji mi je na raspolaganju -\u00a0zaklju\u010dila je Ljiljana.

Odlu\u010dila sam se svemu smijati

Renata nije dopustila da joj dijagnoza naru\u0161i svakodnevicu, pa se trudila zadr\u017eati sve aktivnosti koje su je veselile i nije od njih odustajala ni kad joj je bilo najte\u017ee

- Da, i\u0161la sam na Advent s ote\u010denim nogama i perikom na glavi, ali i\u0161la sam jer sam htjela. Odlazila sam s prijateljima na koncerte. na predstave, na kave, radila sam sve kako bih zadr\u017eala ono lijepo \u0161to mi je prije bolesti bilo normaln -, govori nam Renata Ba\u010danek (61) iz Zagreba.

Njezina dijagnoza stigla je 2015. godine. Agresivni tumor na lijevoj dojci. Prezaokupljena svojim \u017eivotnim problemima, razvodom od supruga koji se zaljubio u drugu \u017eenu te k\u0107eri koja je taman kretala na studij u inozemstvu, dijagnoza je bila posljednje \u0161to je o\u010dekivala. Dapa\u010de, redovito se kontrolirala i ultrazvuk dojke na sistematskom pregledu samo tri mjeseca ranije bio je uredan.

- U obitelji mi nitko nije obolio od raka dojke, nisam u rizi\u010dnoj populaciji i bila sam uvjerena da nemam razloga za brigu. Ipak, dobila sam, kao i svake dvije godine, poziv na besplatan mamografski pregled pa sam opu\u0161teno oti\u0161la. Ubrzo su me nazvali s Rebra i rekli da je nalaz suspektan te me \u017eele naru\u010diti na ultrazvuk. Meni to i dalje nije bio neki stres, mislila sam da je neki tehni\u010dki problem sa snimkom mamografa pa nije ispravna. Na ultrazvuk sam stigla s prijateljicom i dva kofera jer smo se spremale na izlet u Opatiju -\u00a0prisjetila se ona.

I tad ju je lije\u010dnica na ultrazvuku suo\u010dila sa stvarno\u0161\u0107u rekav\u0161i joj da ima tumor. Izgubljena u svemu, pomalo upla\u0161ena i potpuno nesigurna u ono \u0161to je \u010deka, Renata se odlu\u010dila boriti protiv bolesti optimizmom. Imala je, ka\u017ee, veliko povjerenje u sustav i u lije\u010dnike te je vjerovala kako \u010dine sve \u0161to mogu da joj pomognu.

- Ima jako puno informacija o bolesti i lije\u010denju koje ne razumijemo. Zato je va\u017eno ne bojati se pitati lije\u010dnike o svemu tome \u0161to \u017eelite da vam pojasne. Ja sam sva pitanja pisala u jednu bilje\u017enicu. Uvijek \u0107e vam odgovoriti, ne treba se bojati lije\u010dnika jer je on u svemu ovome va\u0161 prijatelj. Meni je puno pomogao humor. Crni, obi\u010dni, kakav god. Sve vezano uz bolest sam uz potporu najdra\u017eih pro\u0161la s osmijehom. Znate ono kako u bolnicama imate stotine poruka: Ovo je prizemlje. Ili: Ne pritiskati lift gore i dolje. Na te smo poruke umirale od smijeha i kod lije\u010dnika ulazile grcaju\u0107i u suzama. Humor i radost su bili na\u010din kako sam se borila s rakom -\u00a0ka\u017ee ona prisje\u0107aju\u0107i se da su joj kemoterapije te\u0161ko padale, ali bila je svjesna da su one put prema izlje\u010denju.

- Na tom putu je isto tako va\u017ena i \u010dinjenica da sad imate slobodu osloboditi se \u017eivotnog balasta. Ozbiljno to mislim. Ljude koji su bili balast u va\u0161em \u017eivotu puno lak\u0161e iz njega uklonite jer nemate prema njima nikakvih obveza. Nemate se obvezu nikome javljati reda radi, ne morate na kave reda radi ili na familijarna, \u0161kolska, poslovna i bilo kakva dru\u017eenja na koja ne \u017eelite. Balastni ljudi odu iz va\u0161eg \u017eivota i mislim da je to divno jer vam daje prostora za produbljenje postoje\u0107ih kvalitetnih odnosa, stvarno vidi\u0161 tko ti je iskren prijatelj, tko ti je blizu i razumije te. Pritom ne osu\u0111ujem ljude koji se u tom momentu nisu sna\u0161li i to je normalno, ali ljudi koji su me gnjavili pitanjima za\u0161to nisam zvala ili za\u0161to nisam rekla, te sam ljude uklonila iz svog \u017eivota. Kad si bolestan, zadnja stvar koja ti treba je razmi\u0161ljanje o tome \u0161to \u0107e netko drugi misliti -\u00a0odlu\u010dna je ona dodaju\u0107i kako savjetuje i drugima kojima je poznanik ili netko bli\u017enji krenuo na put izlje\u010denja da promisle kako pristupaju tim ljudima.

Renata je pro\u0161la 16 kemoterapija, bila je na rekonstrukciji dojke i lije\u010dila se suvremenim lijekovima.

- Najlak\u0161e je re\u0107i: Budi sna\u017ena. To mi je i\u0161lo na \u017eivce. Ima tih fraza koje optere\u0107uju, pa ako se susretnete s nekim tko je na po\u010detku, ne optere\u0107ujte ga bedasto\u0107ama i savjetima \u0161to mora jesti ili kako mora misliti. Ne maltretirajte ljude glupostima, jer svatko \u0107e si prona\u0107i put koji mu najbolje odgovara. Ako vam se jede cikla, jedite ciklu. Ako ne \u017eelite to jesti, nemojte -\u00a0kazala je Renata ponosno isti\u010du\u0107i kako je zdrava ve\u0107 pet godina i ba\u0161 je nedavno obavila veliki petogodi\u0161nji pregled s nalazima. Sretna je i odahnula je jer je sve u redu.

- Prije svakog pregleda vas je malo strah i ne mo\u017ee vam biti svejedno kad vadite markere, idete na magnet i sli\u010dno. No na kraju odahnete. Postoji ta jedna vrsta strepnje koja \u0107e uvijek biti prisutna kod nas koje smo pre\u017eivjele, ali to je mala cijena za dobar rezultat. Ponekad pomislim, \u0161to \u0107u ako se zlikovac vrati. Obi\u010dno se ti trenuci pojave kad netko blizak ponovo dobije tu bolest. No jedna moja prijateljica je rekla: To nije tvoja pri\u010da. I to je ono \u0161to si ponavljate u glavi. To nije moja pri\u010da. Idem redovito na preglede, i to ne samo ove vezane uz dojku nego i ginekolo\u0161ke, abdomen, sistematski. Postoje stvari koje mo\u017eemo prevenirati ili uhvatiti dovoljno rano da se rije\u0161e na vrijeme. Ako se i vrati, opet \u0107u se boriti, no vodi me optimizam i veselje te u\u017eivam u onome \u0161to imam. Ne optere\u0107ujem se stvarima koje su u budu\u0107nosti -\u00a0zaklju\u010dila je Renata.