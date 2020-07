Sklonosti: Rak ima reputaciju pustinjaka, Lav 'velikog vođe', a Riba je izuzetno kreativna

Naši životi su se vjerojatno promijenili zbog pandemije COVID-19. Vjerojatno smo svi pronašli neku novu aktivnost kako bi skratili vrijeme, a evo koje navike su za vas na temelju horoskopskog znaka

<p>Bez obzira na naše horoskopske znakove, naši životi su se vjerojatno promijenili zbog pandemije COVID-19. Možda ste kod kuće proveli ili još provodite puno više vremena ili radite više nego ikad. Razvijanje novih navike ili rituala za to vrijeme može vam pomoći održati osjećaj normalnosti.</p><p>- Navike nam pomažu da se osjećamo prizemljeno. To je doista druga riječ za ritual. A rituali nam mogu pomoći da se osjećamo utjelovljeno i povezano- rekla je psihologica <strong>Denise Renye</strong>.</p><p>Iako ne postoji znanstvena osnova za astrologiju, ima smisla da različite osobine ličnosti povezane sa svakim znakom znači da oni formiraju navike i na različite načine.</p><p>Evo kako vaši znakovi oblikuju nove navike:</p><h2>Ovan</h2><p>Ovan nema problema da upotrijebi sve svoje snage kako bi dobio ono što želi i obično mu to i uspije. Odlučite se za navike koje će vas natjerati da se ujutro ustanete iz kreveta. Umjesto da se pokušavate prisiliti na ono što mislite da biste trebali raditi, odaberite navike koje vam mame osmijeh na lice.</p><h2>Bik</h2><p>Bikom vlada Venera, planet ljepote i obilja. Ovaj znak voli udobnost. Odlučan Bik čini izvrsnog prosvjednika, ali kad se vrati kući, nakon borbe sa sustavom, treba mu neko vrijeme da se odmori. Bik će se držati navika ako one uključuju ukusne grickalice i ugodnu deku.</p><h2>Blizanci</h2><p>Blizanci imaju zauzet um. Blizancima vlada i glasnik planeta Merkur, koji vlada nad komunikacijom. Iako ovo čini Blizance vrlo društveno popularnima također im može otežati pronalaženje tišine i smirenosti. Blizanci mogu imati koristi od meditacije, ali bilo bi pametno izmjenjivati svoje meditacije. Blizanci znaju da je raznolikost začin života.</p><h2>Rak</h2><p>Iako rak ima reputaciju pustinjaka, ovaj znak se također voli zabavljati i biti raspoložen. Rakovi mogu doživjeti izbjegavanja zbog čega su im potrebne utješne rutine kako bi se osjećali raspoloženo. Organizacija je vrlo važna za Rakove. Bilo da se bave jogom ili rade od kuće, najučinkovitiji će biti ako uživaju u svojoj okolini. Kako Rakovima vlada mjesec, trebali bi pokušati s aktivnostima kao što je pisanje ili meditiranje noću.</p><h2>Lav</h2><p>Lav je izvrstan vođa, iako se ponekad bori s lijenošću. Često treba motivaciju. Lav bi se trebao osjećati slobodnim da bude svoj i dijeliti svoje rituale na društvenim medijima. Komentari će vas potaknuti da nastavite ponavljati svoje korisne navike.</p><h2>Djevica</h2><p>Djevica je poznata po svojim organizacijskim sposobnostima. Ako radite od kuće imat ćete koristi od upotrebe kalendara i planera kako bi ostali u toku. Djevica je također predstavljena pustinjačkom karticom u tarotu, tako da trebala s vremena na vrijeme biti sama kako bi napunila bateriju. Samo nemojte zaboraviti na prijatelje tu i tamo da ne budete u potpunosti izolirani.</p><h2>Vaga</h2><p>Ovom je znaku definitivno potrebna ravnoteža da bi se osjećala cjelovitom. Na primjer, ako se Vaga osjeća zatvorenom, dobra navika bila bi neka aktivnost, kao što je trčanje ili plivanje. Redovne navike i postavljeni raspored pomoći će Vagi da ostane zauzeta tako da ne radi neke stvari iz dosade zbog kojih bi kasnije mogla požaliti.</p><h2>Škorpion</h2><p>Škorpioni su jako emocionalni. Osobe koje su rođene pod ovim znakom imat će koristi od vježbi disanja, vježbanja i meditacije kako bi se riješili anksioznost u stresnim situacijama. Ako imate problema s motivacijom potražite dopamin i priuštite sebi neku poslasticu (poput čokolade) nakon što dovršite svoj novi ritual.</p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelac voli učiti i jedan je od najaktivnijih znakova, tako da dobro podnosi navike koje uključuju učenje novih vještina. Strijelac također voli putovat pa tako koristi može imati i od obične šetnje ili vožnje biciklom. Njima isto tako treba društvo pa će im tako suradnja s drugima pomoći zadržati naviku.</p><h2>Jarac</h2><p>Jarac je vrlo naporan radnik i voli stvarati i održavati nove navike. Ne plaši se predanosti i obično se zadržava na njoj na dulje vrijeme, pa bez obzira na to pokreće li novi posao ili uči novi jezik, Jarci se odlično snalaze s navikama koje zahtijevaju stalnu odgovornost. </p><h2>Vodenjak</h2><p>Vodenjak je humanitarac i neće samo sjediti kod kuće dok svijet treba svu pomoć koju može dobiti. Ovaj znak će imati najviše uspjeha s navikama koje pomažu zajednici. Uključite se u lokalnu politiku ili prosvjede i ispoštujte svoju predanost. </p><h2>Riba</h2><p>Ribe je jedan od najkreativnijih znakova zodijaka i imat će koristi od odabira novog, kreativnog hobija. Kao intuitivni vodeni znak, izvrsna je u crtanju, poeziji ili plesu. Kretanje, bilo da se radi o koreografiranju plesnih pokreta ili bicikliranju, korisno je za motiviranje Riba, prenosi <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/best-ways-zodiac-sign-successfully-120000294.html" target="_blank">Yahoo</a>.</p>