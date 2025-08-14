'Školarci' iz Bola na Braču: Godine su samo broj, još smo oni isti klinci iz školske klupe...

Nismo se baš svi odmah prepoznali. Rekla bih da su se cure iz razreda možda najmanje promijenile i najmanje ostarjele, no neke dečke nije bilo lako prepoznati ‘na prvu’. Recimo da su izgubili malo kose i dobili malo oko trbuha. No vrlo brzo smo se ipak prepoznali i prisjetili svih nepodopština koje smo zajedno radili, divnog prijateljevanja, prvih simpatija i prvih poljubaca. Bili smo razred koji se zaista jako dobro slagao i druženje je pokazalo da se to ni nakon 50 godina nije promijenilo, kaže nam Mira Bartulović, ona “mala crna ricasta” s fotografije prvog razreda nekad Osnovne škole Bratstvo i jedinstvo, danas Osnovne škole Bol, iz Bola na Braču, čiji su se prvašići iz generacije 1975./1976. nedavno prvi put opet okupili da obilježe okruglu obljetnicu.

POGLEDAJTE VIDO: Ova djeca se kao predškolci pripremaju za upis u prvi razred

Pokretanje videa... 00:47 I predškolci idu na pripreme: 'Roditelji ne žele da im škola kasnije bude negativan šok' | Video: 24sata/pixsell

Upravo je od Mire krenula inicijativa - prije nekoliko mjeseci počela je okupljati kontakte bivših kolega i okupljati ih u What’s app grupi “Prvašići s prvim borama”, pa se u nekoliko mjeseci okupio gotovo cijeli razred.

Foto: privatna arhiva

Cure i dečki z prvog razreda nekad OŠ Bratstvo i jedinstvo, danas OŠ Bol na Braču sredinom 70-ih, kad su krenuli u školu

- Mjesecima smo se dopisivali i veselili susretu, no na kraju je prošlo puno bolje od očekivanja - s puno smijeha i topline. Bili smo tad jako složan razred, i to se pokazalo i na obilježavanju obljetnice, iako se neki od nas nisu vidjeli u međuvremenu - priča Mira.

Dodaje kako ih je te 1975. u razredu bilo 30, no jedan je kolega preminuo.

- Od 29 preostalih, našlo nas se čak 25, no za zajedničko fotografiranje uspjelo se okupiti tek nas 19. Neki su došli iz Engleske, Njemačke, Švicarske, pa nije bilo lako uskladiti ih sve, no oko druženja smo uspjeli i bilo je zaista prekrasno. Dijelimo jako puno predivnih uspomena, na kraju to su ljudi iz djetinjstva s kojima provedete najviše vremena. I to ono najljepše vrijeme, kad iz bezbrižnosti vrtića odjednom postanete malo ozbiljniji - priča Mira.

Iako su danas odrasli i ljudi s obiteljima i djecom, potvrđeni u profesijama za koje su se opredijelili, čini joj se, kaže, da su se na druženju okupili oni nekadašnji klinci.

Foto: Privatna arhiva

Na nedavnom obilježavanju 50. obljetnice za fotografiranje se uspjelo skupiti 19 učenika istog razreda, a na proslavu ih je stiglo čak - 25, od 29 onih koji su u školu krenuli zajedno

- Mislim da je naše druženje pokazalo da se s pravom zna reći da su godine samo broj, bilo je baš kao da smo opet u svojim starim klupama - kaže sugovornica.

Dobar provod povod je i čvrstom dogovoru da se ubuduće nalaze baš svake godine, vjerojatno opet u kolovozu, jer tad najviše njih dolazi na otok na godišnji pa će se tad najlakše i okupiti. Kako je ovo bilo druženje kojim se obilježavala 50. obljetnica od upisa u školu, a učiteljica koja ih je tad vodila od prvog do četvrtog razreda je preminula, tako ovoga puta na druženje nisu zvali profesore iz viših razreda, no Mira kaže kako ne isključuje da bi na idućem druženjima mogli pokušati.