Škole u akciji: Traže se najbolji projekti o hrani, održivosti i naravno - kreativnosti...

Piše Karolina Krčelić,
Škole diljem Hrvatske dobile su priliku pokazati koliko su kreativne i održive – počele su prijave za Najbolji FoodEducators projektni dan 2025. Ovogodišnja tema je - 'Od polja do stola'

Škole diljem Hrvatske ponovno imaju priliku zasjati. Počele su prijave za Najbolji FoodEducators projektni dan 2025., nacionalno natjecanje koje spaja znanje, kreativnost i održivost. Ovogodišnja tema – „Od polja do stola“ – poziva učenike da otkriju put hrane od uzgoja do tanjura, istraže kako smanjiti otpad i razviju zdrave prehrambene navike. Sve to donosi natječaj koji će ove godine podržati i IKEA Hrvatska.

Natječaj je dio europskog programa FoodEducators, koji u Hrvatskoj vodi Smion – EIT Food HUB Hrvatska. Ovaj projekt već okuplja više od 60 škola, 9.500 učenika i 400 učitelja, a broj sudionika stalno raste. Cilj? Stvoriti generaciju mladih koji razumiju važnost hrane, okoliša i održivih navika.

Ove godine u priču se uključuje i IKEA Hrvatska, poznata po svojoj predanosti održivosti. IKEA će osigurati glavne i dodatne nagrade za škole koje najbolje i najkreativnije predstave temu „Od polja do stola“. Svaka škola koja se prijavi dobit će nagradu, dok će šest najboljih projekata osvojiti posebna priznanja.

- Želimo potaknuti djecu da razumiju odakle hrana dolazi i kako njihov izbor utječe na okoliš. Naš cilj je da škole postanu mjesta gdje se uči, ali i živi održivost - poručuju iz Smiona.

Rok za prijavu: 15. studenoga 2025.
Objava pobjednika: 17. studenoga 2025.
Završni događaj: 19. studenoga 2025.

Prijaviti se mogu sve osnovne i srednje škole u Hrvatskoj. Više informacija o natječaju i prijavni obrazac dostupni su na službenoj stranici OVDJE.

FoodEducators i IKEA pozivaju sve škole da se uključe, osmisle svoje projekte i pokažu kako se znanje, hrana i zabava mogu spojiti u – najukusniji školski dan godine! 

