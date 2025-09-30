Sve više čeških škola uvodi stroga pravila odijevanja, pa su zabranjene trenirke i majice koje previše otkrivaju. Ravnatelji kažu da žele pripremiti učenike za život, dok kritičari tvrde da škole ne bi trebale biti modna policija
Škole u Češkoj zabranile majice do pupka i trenirke - Biste li i vi tako obukli djecu za školu?
Sve veći broj osnovnih škola u Češkoj uvodi stroža pravila odijevanja. Na popisu zabranjene odjeće našle su se majice koje otkrivaju trbuh, ramena ili imaju predubok izrez, ali i trenirke.
- Želimo učenike pripremiti za život i različite društvene situacije, a prikladno odijevanje dio je toga, poručuje ravnatelj jedne škole u Brnu.
Ističe kako su odluku o novim pravilima potaknuli upravo učenici kroz školski parlament. Ipak, dodaje da cilj nije kažnjavanje, već stvaranje svijesti o primjerenom izgledu.
Protivnici ovakvih mjera smatraju da trenirke ne bi trebale biti problem jer su praktične i udobne.
- Ravnatelji nisu modna policija - naglašavaju.
Drugačije gledište ima ravnatelj osnovne škole u Pragu, Tomaš Marek, koji smatra da ravnatelji ne bi trebali odlučivati o odijevanju.
- To je prvenstveno odgovornost roditelja - tvrdi Marek.
U praksi, škole primjenjuju blaže mjere. Tako u Brnu učenike koji prekrše pravila ne kažnjavaju niti šalju kući, već im ponude školsku majicu s logotipom. Ako su problematične hlače ili suknje, roditelji se odmah obavještavaju.
U raspravu su se uključili i modni dizajneri. Sam Dolce smatra da trenirke pripadaju isključivo sportu i teretani, dok dizajnerica Ilona Donatova ističe da ne vidi problem ako je riječ o kvalitetno izrađenom i dobro krojenom odjevnom komadu.
Slična rasprava vodi se i u Italiji, gdje su neke škole zabranile prekratke suknje, majice s predubokim izrezom i veste s kapuljačom. Ograničenja se odnose i na duge nokte, intenzivno obojenu kosu i jaku šminku. Za dječake su pak donesene preporuke o njegovanju brade, koja ne smije biti preduga ili neuredna, tvrdi 24ur.com.
