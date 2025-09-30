Škole u Češkoj zabranile majice do pupka i trenirke - Biste li i vi tako obukli djecu za školu?

Sve veći broj osnovnih škola u Češkoj uvodi stroža pravila odijevanja. Na popisu zabranjene odjeće našle su se majice koje otkrivaju trbuh, ramena ili imaju predubok izrez, ali i trenirke.

- Želimo učenike pripremiti za život i različite društvene situacije, a prikladno odijevanje dio je toga, poručuje ravnatelj jedne škole u Brnu.

Ističe kako su odluku o novim pravilima potaknuli upravo učenici kroz školski parlament. Ipak, dodaje da cilj nije kažnjavanje, već stvaranje svijesti o primjerenom izgledu.

Protivnici ovakvih mjera smatraju da trenirke ne bi trebale biti problem jer su praktične i udobne.

- Ravnatelji nisu modna policija - naglašavaju.

Drugačije gledište ima ravnatelj osnovne škole u Pragu, Tomaš Marek, koji smatra da ravnatelji ne bi trebali odlučivati o odijevanju.

- To je prvenstveno odgovornost roditelja - tvrdi Marek.

U praksi, škole primjenjuju blaže mjere. Tako u Brnu učenike koji prekrše pravila ne kažnjavaju niti šalju kući, već im ponude školsku majicu s logotipom. Ako su problematične hlače ili suknje, roditelji se odmah obavještavaju.

U raspravu su se uključili i modni dizajneri. Sam Dolce smatra da trenirke pripadaju isključivo sportu i teretani, dok dizajnerica Ilona Donatova ističe da ne vidi problem ako je riječ o kvalitetno izrađenom i dobro krojenom odjevnom komadu.

Slična rasprava vodi se i u Italiji, gdje su neke škole zabranile prekratke suknje, majice s predubokim izrezom i veste s kapuljačom. Ograničenja se odnose i na duge nokte, intenzivno obojenu kosu i jaku šminku. Za dječake su pak donesene preporuke o njegovanju brade, koja ne smije biti preduga ili neuredna, tvrdi 24ur.com.

