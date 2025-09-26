Obavijesti

SLUČAJ PREUZEO DORH

Šok u Sl. Brodu! Zlostavljali dječaka u školi: 'Stavili su ga na vrtuljak, bio je u nesvijesti'

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dječak, navodi se u objavi, nema roditelja, već o njemu brinu baka i djed. Slučaj su preuzele sve nadležne institucije...

Društvenim mrežama proširila se šokantna objava iz Slavonskog Broda, koja svjedoči brutalnom zlostavljanju dječaka.

- Učenik 6, razreda osnovne škole redovito je izložen nasilju i zlostavljanju od strane učenika 1. razreda srednje škole. Djeca ga tuku, vrijeđaju, pljuju po njemu - stoji u objavi. 

Dodaje se i da su u jednom od incidenata urinirala na karton i stavili na njega. 

- Također su ga prisilili da sjedne na vrtuljak i uključili su električni romobil kako bi se brže okretao. Tijekom tog incidenta su ga snimali, dječak je tada pao u nesvijest i završio u bolnici... - navodi se između ostalog u objavi.

Glasnogovornica brodsko-posavske policije Kata Nujić, za Plusportal potvrdila je kako je policija postupala prema dojavama te kako je cijeli slučaj preuzeo DORH koji će pokrenuti detaljnu istragu. O svemu je obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad. O zlostavljanju se oglasio i Grad Slavonski Brod.

- Prema informacijama koje smo dobili od ravnateljice škole, incident se dogodio tijekom prošlog tjedna, a učenik je u školu došao u ponedjeljak, 22. rujna 2025. godine. Škola je tada, sukladno važećim protokolima za ovakve situacije, odmah reagirala. Na učeniku su bile vidljive vanjske ozljede, a u slučaj su uključeni Policijska uprava brodsko-posavska, Zavod za socijalni rad te Školska medicina. Sve nadležne službe prema dostupnim informacijama, poduzimaju mjere u okviru svojih ovlasti - rekli su iz Grada. 

Dodali su kako ravnateljica stručna služba škole kontinuirano provode aktivnosti usmjerene na senzibilizaciju učenika i očuvanje sigurnog školskog okruženja. Prema riječima ravnateljice, sve se dostupne informacije odnose na događaj koji se zbio izvan prostora škole, te u incidentu nisu sudjelovali drugi učenici.

- Grad Slavonski Brod ovim putem upućuje apel svim građanima, osobito roditeljima, kao i svim nadležnim institucijama da zajednički djelujemo kako bismo spriječili i smanjili pojave bilo kakvog oblika nasilja, osobito među djecom i mladima - rekli su iz Grada zaključujući kako će nastaviti pratiti razvoj situacije. 

