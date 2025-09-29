Obavijesti

OPLELI PO GRADU ZAGREBU

Kaptol kritizira zdravstveni odgoj: 'To je jednoumlje koje razara društvo i obitelj...'

Piše Ivan Jukić,
Posljednji ispraćaj i ukop 814 žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja ekshumiranih iz masovne grobnice jama Jazovka | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nadbiskupija protiv zdravstvenog odgoja u školama. Tvrde da se roditelje isključuje i uvode ideološki eksperimenti. Rodna ideologija na udaru!

Zagrebačka nadbiskupija, predvođena nadbiskupom Draženom Kutlešom, oglasila se opširnim priopćenjem povodom najave Grada Zagreba o uvođenju zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole.

U priopćenju se izražava zabrinutost da iza, kako navode, “plemenitih izraza” poput dobrobiti djece, stručnosti i znanstvenih spoznaja stoji pokušaj nametanja sadržaja koji su u “snažnoj oprečnosti” s tim pojmovima.

“Važno je biti pozoran i iznimno osjetljiv na metode koje rabe skrivanje stvarnih namjera ili su dio procesa manipulacije, redovito praćene ‘jezičnim inženjerstvom’”, poručili su iz Nadbiskupije.

Nadbiskupija naglašava da se roditelji ne smiju isključiti iz rasprava koje se tiču odgoja djece, jer imaju pravo i slobodu odlučivati o obrazovanju svoje djece. Pozvali su ih da se uključe u rad Vijeća roditelja i detaljno informiraju o programima koji se planiraju uvesti.

“Oni koji žele provoditi ‘sveobuhvatnu seksualnu edukaciju’ sami primjećuju da su im istinska prepreka upravo roditelji”, stoji u tekstu, uz tvrdnju da se izborne programe nastoji pretvoriti u obvezne.

Protiv “rodne ideologije”

Iako Nadbiskupija ističe važnost zdravstvenog odgoja, upozorava na “neprihvatljivo unošenje ideoloških odrednica, osobito iz rodne ideologije, koje su protivne ne samo kršćanskim nego i općeljudskim vrjednotama”.

Naglašavaju kako zdravstveni odgoj ne smije postati “privatiziran i ideološki profiliran”, podsjećajući da je kao obvezan dio kurikuluma uveden još 2012./2013., ali ne kao zaseban predmet.

Kritika “ideoloških eksperimenata”

Prema mišljenju Nadbiskupije, najavljeni kurikulum odstupa od nacionalnih smjernica i pod krinkom inkluzivnosti “zbunjuje djecu i onemogućuje zdrav psihološki, moralni i duhovni razvoj”.

“Umjesto služenja dobru, ulazi se u intimu djece i sije sjeme nejasnoća koje nisu odgoj, nego pokušaji preodgoja, što može dovesti do narušavanja identiteta i ugrožavanja zdravlja mladih”, navode.

Dodaju da spolni odgoj u osjetljivoj fazi razvoja mora biti usmjeren na “antropološku utemeljenost i gradnju, a ne na dezorijentaciju”. Posebno naglašavaju ulogu obitelji u trenutku kada raste nasilje među maloljetnicima.

Upozorenje protiv “jednoumlja”

Nadbiskupija ocjenjuje neprihvatljivim “ideološke zahvate s primjesama jednoumlja” u obrazovne kurikulume, smatrajući da takvi postupci mogu biti razorni za društvo i državu.

Priopćenje završava naglaskom da bi se ovako važne teme trebale razrađivati na nacionalnoj razini, uz osiguravanje prava na vjersku slobodu učenika i njihovih roditelja.

“Pravo na slobodu vjere temeljno je razvojno pravo svakoga djeteta”, zaključuje se u priopćenju koje je sastavljeno 29. rujna, na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela.

