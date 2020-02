Skoro umro jer 3 dana nije bio na WC-u zbog golemog izmeta

Muškarac (53) prijavio se u jednu australsku bolnicu zbog neuobičajenog problema. Naime on tri dana nije mogao obaviti veliku nuždu te je zbog zatvora počeo osjećati ozbiljne zdravstvene probleme.

Na hitni je došao zbog neizdrživih bolova u abdomenu koji su se postupno pojačavali kroz ta tri dana ali i zbog mučnine, piše IFL Science.

Još alarmantniji simptom bio je gubitak osjeta u jednoj nozi te paraliza - već 24 sata ju nije mogao ni pomaknuti. U tom udu nije bilo opipljivog pulsa te je noga bila hladna na dodir, izvijestili su liječnici o slučaju za BMJ Global Health.

Pregledom njegovog zdravstvenog kartona, liječnici su utvrdili da ne uzima nikakve lijekove, nije imao povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti te nema značajniju povijest bolesti. Zaključak? Ispostavilo da je naprosto trebao obaviti veliku nuždu, i to što prije.

Rektalnim je pregledom utvrđeno kako ima formiranu čvrstu stolicu, a pregled trbuha ukazao je na masovno 'zbijanje fekalija', po život potencijalno opasan sindrom povećanog pritiska u abdomenu.

Foto: BMJ Case Reports

Liječnici su obavili i skeniranje, nakon čega su uvidjeli da je stolica toliko rastegnula njegovo debelo crijevo da je ono izvršilo pritisak na ilijačnu (bočnu) arteriju.

Taj pritisak uzrokovao je bol u nozi, kao i paralizu. Zbog ozbiljnosti njegovog slučaja (pokazivao je i znakove oštećenja bubrega i metaboličku acidozu - gdje bubrezi prestaju uklanjati kiselinu iz tijela), hitno je odveden na operaciju kako bi se uklonio zaostatak fekalne materije i oslobodio pritisak u trbuhu.

- Izvedeno je značajno uklanjanje fekalija u volumenu od oko 2 litre - napisao je tim u svom izvješću.

Foto: BMJ Case Reports

Nakon što mu je uklonjena ta ogromna količina izmeta, dana mu je terapija protiv zatvora. Četiri dana kasnije uspio je napustiti jedinicu intenzivne njege, premda mu je trebalo još 13 dana prije nego što je ponovno mogao hodati. Liječnici nisu sigurni što je bio uzrok njegovog stanja, no ističu da je ono bilo doista opasno po život.

Kada treba ići liječniku?

- Najnormalnije je kad netko ide jedan do dva puta na dan, no za nekoga je normalno svaki drugi dan, za nekoga dva do tri puta na dan. Varijacije su vrlo individualne. Ipak, treba se zabrinuti ako čovjek ne ide na WC tijekom čitavog tjedna te uz to osjeća grčeve ili druge tegobe i to je sigurno u pitanju konstipacija - kazala je prof. dr. sci. Miroslava Katičić, specijalistica gastroenterologije. Dodaje kako se u takvim situacijama probavu najprije treba pokušati pobuditi prehranom.

Foto: Dreamstime

- Minimum je da čovjek veliku nuždu obavlja tri puta na tjedan. U tom smislu treba malo pripaziti na prehranu. Za pobuđivanje probave dobra su vlakna, osobito celuloza, voće, sjemenke. Vlakna možete dati i s probioticima koji imaju i prebiotike. Posebno je dobro da pacijenti jedu grubo mljeveni lan. To su mjere koje u velikom broju slučajeva normaliziraju stolicu - pojasnila je dr. Katičić.

Ističe kako liječnici nastoje najprije prirodnim metodama pomoći kod zatvora, pa su tako skloni preporučiti i vode obogaćene magnezijem.

- Već 2 decilitra takvih voda na tašte tijekom jutra dosta pomogne ljudima. Velika pomoć su i kompoti, s tim da se pojede voće i popije tekućina. Ukoliko takve metode nisu pomogle, tada se okrećemo medikamentima - zaključuje.

