Škorpion kocka 'do kraja', a Djevica preračunava statistiku

Vaga će okušati sreću ako su dobici luksuzno putovanje, automobil ili stan. Vatreni znakovi se oslanjaju na svoju neiscrpnu energiju, a Zemljani na dobro osmišljenu taktiku...

<h2>VATRENI ZNAKOVI (Ovan, Lav, Strijelac) </h2><p>Vatreni znakovi poznati su po tome kako se ne srame preuzeti inicijativu. Ovan, Lav i Strijelac su znakovi koji se rado uključuju u igre na sreću jer imaju instinkt za pobjeđivanje. Vatra je usmjerena prema budućnosti, vatreni znakovi žive u sadašnjosti, okrenuti su ka budućnosti i imaju snažnu moć vizualizacije.</p><p><em><strong>Ovan</strong></em> je natjecateljski znak pun energije. Definitivno voli čari pustolovine i igre za koje ne zna kuda će ga odvesti. U kartaškim igrama teško podnosi poraz. Aktivni, prodorni i dominantni Ovan u životu sve postiže vlastitim snagama i za njega vrijedi pravilo “sreća prati hrabre”. To ne znači da među predstavnicima tog znaka nema strastvenih kockara i onih koji vole igre na sreću. Mana mu je što je previše impulzivan i sve želi odmah. 

Lav kao znak trijumfa volje i realizacije igrat će na kartu samopouzdanja. Dominantan je i kroz život se probija vlastitim snagama i talentima pa mu za tron nisu potrebni kocka i laki dobici. Ego mu ne bi podnio da ga neki luzer (gubitnik) vidi kako nešto hoće dobiti mukte, ali ima i među Lavovima vrlo strastvenih kockara.

Strijelac je znak optimizma, neumornog entuzijazma koji ima vjeru u sebe. Strijelac će samo povremeno uletjeti u ovo područje života, čisto da provjeri ima li tu nešto za njega. Kad uvidi da je sve samo igra bez neke izvjesnosti i smisla, brzo će krenuti dalje. No Strijelac je najveći sretnik zodijaka koji voli život, sport, avanture, pa i igre na sreću.</p><h2>ZRAČNI ZNAKOVI (Blizanci, Vaga i Vodenjak)</h2><p>Zračni znakovi kojima su bliski apstraktno razmišljanje, pisanje i želja za komunikacijom neće pogriješiti ako svoje želje zapišu na papir. Pristupit će igrama na sreću na zabavan način, koristeći svoj um kako bi brzo obrađivali i pamtili informacije, pa se njima teško može dogoditi da ponove brojeve koji su već izvučeni.</p><p><em><strong>Blizanci </strong></em>imaju potrebu razmjenjivati informacije s bliskom okolinom, braćom i sestrama, pa bi mogli igrati u paru s nekime od ukućana. No Blizanci nemaju previše strpljenja, pa ni za kockanje ili igre na sreću. Oni to čine povremeno i površno. Otići će uplatiti listić, a često se u posljednji tren sjetiti da nisu ni provjerili rezultate izvlačenja. </p><p><em><strong>Vaga</strong></em> je znak braka i partnerstva, pa će nerijetko i za partnera uplatiti jedan listić. No Vaga će okušati sreću u nagradnim igrama prvenstveno ako su dobici neko luksuzno putovanje, automobil ili stan. Nije luda za kladionicama i kockarnicama. Sreću će okušati čisto iz znatiželje. </p><p><em><strong>Vodenjacima</strong></em> se savjetuje igranje putem interneta jer sa suvremenim vladarom Uranom u astrologiji predstavljaju modernu tehnologiju. Vodenjak će izmisliti neku posebnu taktiku koja će za mnoge izgledati kao čista mozgalica, no njemu će imati smisla. Njegov um će tome pristupiti matematički i vrlo ozbiljno, no igrat će rijetko i povremeno. </p><h2>ZEMLJANI ZNAKOVI (Bik, Djevica, Jarac) </h2><p>Vatreni i zračni znakovi igrat će igre na sreću zato što su zabavne, dok će zemljane znakove primarno privući glavni zgoditak. Vrline zemljanih znakova su praktičnost, smisao za detalje, odgovornost i upornost. Ne odlučuju se olako za akciju jer znaju da postignuća dolaze uz dozu strpljenja i sposobnost dobrog planiranja. </p><p><em><strong>Bik</strong></em> je znak koji izbjegava rizik, a igre na sreću privući će ga radi prirodne težnje hedonizmu i materijalnoj sigurnosti. No igrat će samo povremeno, nadajući se najvećim dobicima. </p><p>Analitična <em><strong>Djevica </strong></em>zapisivat će brojeve koji su izlazili i obratiti pozornost na statistiku, ništa ne prepušta slučaju. Upusti li se u ovu avanturu, uredno će voditi knjige dobitaka i gubitaka, imati dobro razrađenu taktiku te igrati posvećeno i s namjerom. Pripadnici ovoga znaka odlično barataju brojevima i u rizik će se upustiti tek kad procijene mogućnost dobitaka (koeficijente). S obzirom na to da su vrlo inteligentni, vrijedni i obrazovani, mnogo će više postići znanjem, primjerice u nekoj nagradnoj igri ili kvizu, nego pukom srećom. </p><p><em><strong>Jarac</strong></em> je previše ozbiljan i kockanje smatra nepotrebnim gubitkom novca. No ponekad će se upustiti u klađenje ako mu je ono tematski zanimljivo. Previše je skeptičan i ne vjeruje u brze dobitke. Isuviše je racionalan da bi se oslanjao na puku sreću i teško da bi ih mogla ponijeti tamo neka loto groznica. Od igara eventualno u obzir dolazi kviz u kojemu može pokazati svoje znanje.</p><h2>VODENI ZNAKOVI (Rak, Škorpion, Ribe) </h2><p>U pristupu životu vatreni znakovi oslanjaju se na svoju neiscrpnu energiju, zemljani na dobro osmišljenu taktiku, zračni na logiku, a vodeni na intuiciju. Voda se prilagođava obliku čaše ili posude u kojoj se nađe pa možemo zaključiti kako se vodeni znakovi dobro prilagođavaju u životnim bonacama i olujama. Zahvaljujući promjenama raspoloženja, ova tri znaka sklona su povremenom odustajanju od igara na sreću, dok ih ponovno nešto ne potakne da iskušaju sreću. </p><p><em><strong>Rak</strong></em> će uključiti čitavu obitelj u igru, a ako mu se pruži prilika da osvoji stan ili automobil, sigurno neće propustiti priliku da ne ispuni kupon. No Rak u kladionicu ide s određenim ciljem, a ne zato što ga to veseli. Nije od onih koji čvrsto vjeruju da može nešto dobiti pa će svoju sreću na nagradnim igrama okušati zapravo tek iz puke znatiželje. </p><p>Geslo <em><strong>Škorpiona </strong></em>je “Ja želim“, pa ovom vodenom znaku želje ne manjka, igrat će sam i svoje brojeve čuvati u strogoj tajnosti. Škorpion u svemu ide do kraja, pa i u kockanju. Slijepo će se držati unaprijed postavljene taktike. Ne podnosi poraz i nekoliko njih uzastopno će ga nagnati da prekine s tom navikom. </p><p><em><strong>Ribe </strong></em>vole sanjati da mogu imati sve, pa tako i da mogu ostvariti milijunski dobitak na lutriji. Definitivno igraju srcem, bez taktike i kad se sjete. No ako nešto i dobiju, brzo će to potrošiti. Trebale bi obratiti pozornost na svoje snove, a ako se u njima pojavljuju brojevi, trebaju ih zapisati i odigrati.</p>