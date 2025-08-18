Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
PODUZETNIČKI PROJEKT PLUS+

Skriven u srcu Biokova: Stari planinarski dom postao je vrhunski hotel!

Piše Zrinka Medak,
Čitanje članka: 7 min
Skriven u srcu Biokova: Stari planinarski dom postao je vrhunski hotel!
Foto: Zvonimir Barišin/Pixsell

Prije 25 godina uz ručak smo gledali na stari planinarski dom. Rekao sam tad: ‘Matko, vidiš doli, ono će biti naše’. Rekao mi je da sam budala, prepričavaju Šabić i Šarić, koji su kupili i sredili dom

Skriven u srcu Biokova, gotovo 100 godina star, planinarski dom zasjao je u novom ruhu. Vrijedni planinari Planinarskog društva Biokovo te 1933. godine izgradili su ga vlastitim rukama, a sad je, početkom kolovoza, nekadašnji Aleksandrov dom, ponovno otvorio svoja vrata. I to ne samo za planinare, nego i za sve putnike, turiste, domaće i strane koji žele iskusiti Biokovo, pojesti neko autohtono dalmatinsko jelo, prenoćiti u jedinstvenim planinarskim sobama ili samo popiti kavu i kušati domaći kolač.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ulov i pol: Kamena kuća u Tribunju nalazi se tik do mora, a vrijedi manje od 'milje'!?!
ČAK I BAZEN IMA

FOTO Ulov i pol: Kamena kuća u Tribunju nalazi se tik do mora, a vrijedi manje od 'milje'!?!

U samom centru Tribunja, samo pedesetak metara od mora, prodaje se prekrasna kamena kuća koja savršeno spaja tradicionalni dalmatinski šarm s modernim luksuzom. Smještena u mirnoj i sunčanoj ulici, ova nekretnina idealna je za one koji traže kvalitetan obiteljski dom
Ovaj cheesecake od limuna idealan je za ljeto: Gotov je za samo 15 minuta
OSVJEŽAVAJUĆ I KREMAST

Ovaj cheesecake od limuna idealan je za ljeto: Gotov je za samo 15 minuta

Cheesecake od limuna idealna je slastica za ljetne i vruće mjesece. Charlotte Oates osmislila je recept za cheesecake koji je jednostavan i brz, a priprema se bez pećenja i gotov je za samo 15 minuta
Ovo su zanimljive činjenice o orgazmu koje niste znali: Nekad su vibratori liječili histeriju...
IZNENADIT ĆE VAS

Ovo su zanimljive činjenice o orgazmu koje niste znali: Nekad su vibratori liječili histeriju...

Orgazam se može doživjeti kroz razne vrste stimulacije, fizičke ili mentalne. Razumijevanje razlika između žena i muškaraca može poboljšati intimno iskustvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025