Prije 25 godina uz ručak smo gledali na stari planinarski dom. Rekao sam tad: ‘Matko, vidiš doli, ono će biti naše’. Rekao mi je da sam budala, prepričavaju Šabić i Šarić, koji su kupili i sredili dom
Skriven u srcu Biokova: Stari planinarski dom postao je vrhunski hotel!
Skriven u srcu Biokova, gotovo 100 godina star, planinarski dom zasjao je u novom ruhu. Vrijedni planinari Planinarskog društva Biokovo te 1933. godine izgradili su ga vlastitim rukama, a sad je, početkom kolovoza, nekadašnji Aleksandrov dom, ponovno otvorio svoja vrata. I to ne samo za planinare, nego i za sve putnike, turiste, domaće i strane koji žele iskusiti Biokovo, pojesti neko autohtono dalmatinsko jelo, prenoćiti u jedinstvenim planinarskim sobama ili samo popiti kavu i kušati domaći kolač.
