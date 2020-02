Skupa su 27 godina: 'Kleknula sam i zaprosila ga. Pristao je!'

Upoznali smo se 1992., u sobi broj 13, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Ugledah ga i pomislih: ‘Ovom čovjeku ću roditi djecu’, prisjeća se operna diva Sandra Bagarić (45).

Ostalo je povijest, nastavlja, ja pjevam kako on svira, ili on svira kako ja pjevam, još se nismo dogovorili, kroz šalu nam govori o počecima veze sa suprugom Darkom Domitrovićem (55). Jednostavna, vedra i spontana, Sandra je nakon studija “na krilima Amora”, tijekom odmora na Pagu, u nazočnosti kumova Nine i Lovre Pogorelića, kleknula i Darku izgovorila sve ono što je on njoj trebao reći. Naravno, pristao je.

- Čekali smo da ja diplomiram, zaposlim se i po redu, došla je i udaja - smije se Sandra te dodaje kako je njihov život otad pjesma. Često vesela, ponekad i pomalo tužna. Najteži trenuci vezani su uz odlazak najmilijih, kad spoznamo prolaznost života, vrijednosti braka i obitelji.

Ukratko, to su oni trenuci kad se i okrećemo jedni drugima jer smo zajedno jači, kažu.

- Imamo sreću da nastupamo zajedno i putujemo zajedno, jezik glazbe nas izdiže iz svakodnevice. Pratimo jedno drugo u životu, ponekad paralelno, a ponekad jedno kaska. No oboje volimo osjećaj pripadnosti, toplinu doma, zajedničke uspomene i povijest koju imamo - kaže Sandra i dodaje da je najvredniji dio njihova zajedništva užitak u odrastanju njihovih sinova, Marka (18) i Lovre (14), kao i to što još jedno drugo znaju i iznenaditi.

I nakon 27 godina zajedničkog života oboje uglas mogu reći da im nikad nije dosadno.

- Ama baš nikad. Volimo i naš mir i uzbudljiva razdoblja, imamo zajedničke interese i hobije i ustvari nikada nam nije bilo ljepše nego sad - kaže ona.

U najljepše trenutke sa suprugom, inače uspješnim pijanistom i skladateljem te savjetnikom na Muzičkoj akademiji, izdvaja vrijeme koje “ukradu” na koncertima.

Foto: Privatna arhiva - Naši koncerti su naši trenuci bijega od svakodnevice. Tako smo obišli Japan, Havaje, Ameriku, Izrael, cijelu Europu. No podjednako uživamo i u vikend wellness izletima, kao i u toplini svoga doma, umotani u deku s dobrim filmom, šalicom čaja ili kuhanog vina - priča te napominje da su najvredniji mali svakodnevni neprimjetni rituali, za koje znamo da će veseliti onog drugog.

- U vezi je najgore kad se ljudi počnu podrazumijevati, zato ako moram dati neki savjet, neka bude: onom drugom napravite samo ono što bi i vas veselilo - govori. Za uspješan odnos važno je i da su oba partnera ostvarena na svom polju, da svakodnevno uče i razvijaju svoje vještine i ne gube interes.

- Vrijedi podjednako, kako u poslu tako i u braku. Jednako kao što je važno da postoje zajednički interesi, dovoljno je u vezi da je barem jedno maštovito, a da onaj drugi pristaje na igre maštovitog redatelja - kaže i dodaje da je u njihovoj vezi to Darko, iako se i ona trudi. A na pitanje što je presudilo da davne 1992. “padne” na njegov šarm i koja joj je njegova osobina i danas možda najvažnija, ističe – toleranciju.

- Ima živce na hozentregere, zaista, ali istodobno zna biti ravnodušan, što me često i izluđuje - kaže i slatko se nasmije na pitanje je li u međuvremenu pokušala i uspjela promijeniti navike koje je kod njega nerviraju. - Ha, ha, ha... mic po mic, mudro i s osmijehom, onako pomalo, da ne bude nametljivo, ali dobila sam svoje - kaže i dodaje da se u braku ljudi pomalo mijenjaju, inače brakovi teško opstaju.

- Potrebno je puno kompromisa, mudrosti, promišljanja o onom drugom, ali i o sebi, ako želiš da brak uspije - pojašnjava. U braku se mijenjamo i zato što želimo da druga strana bude zadovoljna i okrenuta zajedništvu. Jer ‘najgore je živjeti s nekim, a biti osamljen ili sam’ - smatra.

- Sandra je još apsolutno neodoljiva, šarmantna i lijepa - odgovara Darko na pitanje o osobinama koje su ga kod nje privukle. No zna biti i pomalo tvrdoglava i naporna, dodaje. A je li Sandra uvijek nasmijana, onako kao što je pod svjetlima pozornice? - Jest, uvijek. Dobro, ne baš uvijek, ali većinu vremena - priča suprug uz osmijeh.

On Sandru, uvjerava nas, baš nikad nije pokušao mijenjati jer za to jednostavno – nema šanse.

- Ona je ‘uzmi ili ostavi’. Isto važi i za mene. Barem ja tako mislim, a vjerojatno me je zamijesila kao tijesto ovih godina, a da nisam niti primijetio - smije se na opasku da supruga tvrdi drukčije te da bi njezina ipak trebala biti zadnja, radi mira u kući.

Jedno u drugom, kažu, pronašli su najboljeg prijatelja i vjeruju da partneri to uvijek trebaju biti. I ma koliko bilo teško i koliko obaveza imali, nikad nisu prestali razgovarati.

- Osobito Sandra, koja ponekad razgovara i sama sa sobom, dakle u najboljem društvu - domeće Darko napominjući kako supruga ponekad zna “odigrati pravu monodramu”, ali je dosad naučio da je najvažnije kako on i klinci kao publika na to reagiraju. Mirno i staloženo pokazalo se kao najbolji pristup.

- Mi doista živimo 24 sata zajedno: radimo zajedno, putujemo zajedno i dopunjujemo se. U zadnje vrijeme i razmišljamo isto, ipak smo skoro 30 godina zajedno. Poznajemo se u dušu, čitamo si misli, a to zna biti i opasno - dodaje Sandra. No da bismo dobili pravu sliku ljubavi, valja provjeriti kako stoje sa svađom.

Foto: Privatna arhiva - Svađamo se na dnevnoj bazi, isto tako i mirimo. Sandra, recimo, često prigovara da je ona Pepeljuga u kući, a s druge strane, mi muški joj ne stignemo pomoći jer je brza. Voli se natjecati i u spremanju - kaže Darko, a Sandra nastavlja:

- Sve je dobro dok ja prigovaram i trkeljam, jer kad ja ušutim, onda je kukulele. Naime, Darko se uopće ne zna svađati. E, sad je li to dobro ili loše - ne znam... – odgovara Sandra.

Tu dolazimo i do pitanja postoji li tajna uspješnog braka koju će podijeliti sa sinovima?

Foto: Privatna arhiva - Tajna uspješnog braka? To je želja, po mogućnosti obostrana, da ljubav opstane i bude velika, ili pomanjkanje želje koje je dovoljno da sve uništi - kaže Sandra.

Oboje dodaju da ne vole davati ni primati savjete, te da svatko treba sam birati svoj put u životu.

- Ali voljela bih da moja djeca gledaju srcem, da im je srce uvijek puno. I da život gledaju očima djeteta - ističe Sandra te kaže kako djeci uvijek govori i to da nikad ne smiju ljuti i posvađani otići na spavanje.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: