Skupljala snjegoviće 50 godina, a kada je umrla muž je njoj u čast napravio božićno selo

Pola stoljeća Kathy Allen Duncan iz Kansasa gradila je vlastiti mali zimski svijet, skupljajući snjegoviće i svake godine stvarajući novo božićno selo u svome domu. Nakon njezine smrti, suprug odlučio je tu tradiciju podijeliti s drugima te je pretvorio njezinu životnu strast u javnu izložbu koja danas donosi radost cijeloj zajednici.

Foto: spencerlduncan / Instagram

Božićna tradicija započeta u mladosti

Kathy Allen Duncan prvi put je složila malo božićno selo od snjegovića 1974. godine kada je sa suprugom Robertom „Tuckom“ Duncanom uselila u njihov prvi stan. Ta jednostavna blagdanska dekoracija postala je tradicija koju je njegovala sljedećih 50 godina, sve do svoje smrti u rujnu, u dobi od 73 godine, zbog komplikacija povezanih s dijabetesom.

Kolekcija koja je rasla cijeli život

Ljubav prema snjegovićima ili „snježnim ljudima“, kako ih je suprug volio nazivati, bila je dobro poznata svima koji su poznavali Kathy. Tijekom godina kolekcija je neprestano rasla jer su joj obitelj i prijatelji često darivali nove figurice. Na kraju se u njihovoj garaži našlo čak šezdeset velikih spremnika ispunjenih snjegovićima.

- Jednostavno ih je voljela. Donosili su joj radost - prisjeća se Duncan.

Sjećanje sačuvano u božićnom selu

Nakon njezine smrti Duncan je odlučio izložiti cijelu kolekciju, više od tisuću snjegovića, u trgovačkom centru West Ridge Mall u njihovom rodnom gradu Topeki, u saveznoj državi Kansas. Po prvi put svi snjegovići našli su se na jednom mjestu, složeni u veliko snježno božićno selo pod nazivom Snježni ljudi Kathy Allen Duncan.

Foto: spencerlduncan / Instagram

Snjegovići vise s božićnog drvca, stoje na stolovima i tvore središnji dio raskošne zimske scene. Iako se ništa ne prodaje, svi su posjetitelji dobrodošli.

Radost koju posjetitelji nose sa sobom

- Neki ljudi ostanu dugo i razgovaraju s nama, dok drugi svrate samo nakratko, ali svi odlaze s osmijehom - kaže Duncan.

U prostoru su izloženi i plakati s Kathynom osmrtnicom, kao i QR kodovi za donacije organizacijama koje su joj bile važne, Ballet Midwest, gdje je godinama bila članica upravnog odbora, te Udruzi za zaštitu mačaka Topeke.

Dobrota koja se nastavlja i nakon smrti

Kathy je bila velika ljubiteljica životinja i redovito je hranila vjeverice u svom dvorištu. U osmrtnici se uz toplu dozu humora navodi da, budući da ne postoji Udruga vjeverica Topeke, donacije u njezinu čast mogu biti upućene Udruzi za mačke.

Foto: spencerlduncan / Instagram

Predstavnici udruge kažu da su dirnuti pažnjom i zahvalni na donacijama koje pomažu u skrbi za životinje.

Prvi Božić bez nje

Za Roberta Duncana, gledati kako ljudi reagiraju na božićno selo donosi utjehu tijekom njegova prvog Božića bez supruge.

- Kažu da postoji sedam faza tugovanja i da je posljednja prihvaćanje. Iskreno, sumnjam da ću ikada doći do te faze, ali ovo mi je pomoglo - priznaje.

Nakon blagdana planira pozvati članove obitelji da odaberu snjegoviće koje će ponijeti kući, kako bi uspomena na Kathy nastavila živjeti.

- Nadam se da će, godinama koje dolaze, imati mali djelić njezina duha svakog Božića - rekao je kroz suze i dodao da se ovih dana naviknuo često plakati, piše CBC.