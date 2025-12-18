Obavijesti

Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju

Slikovnica 'Zagrebačkim ulicama' predstavljena u vožnji u Božićnom tramvaju
Dok su tračnice klizile kroz grad, a blagdanske lampice stvarale meku paletu svjetlosti, djeca su slušala priču u kojoj je glavni junak bio tramvaj u kojem sjede - plavi zagrebački simbol koji ih vodi kroz ulice

Postoje promocije knjiga, i postoje trenuci koji se pamte kao doživljaji. Upravo takav bio je susret sa slikovnicom 'Zagrebačkim ulicama' autorice Rosie Kugli, održan na jednom od najposebnijih mjesta zagrebačke blagdanske scene - u Božićnom tramvaju Zagrebačkog električnog tramvaja.

U vožnji koja je spojila grad, priču i dječju maštu, tramvaj je nakratko prestao biti samo prijevozno sredstvo i postao – pozornica. Prostor u kojem se knjiga nije samo predstavljala, nego doživjela. Dok su tračnice klizile kroz grad, a blagdanske lampice stvarale meku paletu svjetlosti, djeca su slušala priču u kojoj je glavni junak bio tramvaj u kojem sjede – plavi zagrebački simbol koji ih vodi kroz ulice, kvartove i prepoznatljive gradske točke.

Atmosfera je bila razigrana i vesela. Smijeh, pitanja, uzvici prepoznavanja kvartova i pogledi kroz prozor pretvorili su vožnju u interaktivno čitateljsko iskustvo. Upravo u tome leži snaga ove slikovnice – u njezinu edukativnom karakteru. Djeca ne uče o gradu kroz vožnju, osjećaj pripadnosti i doživljaj prostora.

Autorica Rosie Kugli ovom slikovnicom nastavlja svoj prepoznatljiv autorski put: povezivanje književnosti s važnim društvenim temama, ali ovaj put prilagođeno najmlađima.

- Slikovnica je nastala iz želje da najmlađima približim grad u kojem odrastaju, ali ne kroz suhoparne činjenice, nego kroz osjećaj pripadnosti. U ovoj slikovnici tramvaj je metafora ritma grada. Kroz vožnju djeca otkrivaju Zrinjevac, Britanac, Jarun, Maksimir, Botanički vrt i mnoge druge lokacije koje čine srce našeg Zagreba. Kroz ilustracije i stihove, maleni uče zašto je važno voljeti prostor u kojem odrastaju. Mislim da djeca koja poznaju svoj grad, lakše razumiju njegove vrijednosti - istaknula je autorica tijekom promocije.

Veliku i iznimno važnu ulogu u ovom projektu imao je ZET, ne samo kao logistički partner, već kao aktivni sudionik i podrška ideji da javni prostor može postati prostor edukacije. Održavanje promocije upravo u Božićnom tramvaju dalo je cijelom događaju dodatnu simboliku – spoj tradicije, radosti i zajedništva.

Direktor ZET-a Marko Bogdanović tom je prilikom naglasio: 'ZET s ponosom podupire ovakve edukativne projekte koji razvijaju čitalačke navike kod najmlađih, kulturnu svijest i povezanost s gradom. Naša je misija ne samo prevoziti putnike nego sudjelovati u stvaranju budućih generacija koje će razumjeti grad, njegovu prošlost i budućnost. Edukativna vrijednost ove slikovnice iznimno je velika i vjerujem da će zauzeti posebno mjesto na policama vrtića, obiteljskih domova i školskih knjižnica. Ne samo zbog maštovitosti, nego zbog topline kojom djecu poziva da promatraju i osluškuju ritam grad. Stoga mi je iznimna čast što se promocija održala upravo u našem Božićnom tramvaju – simbolu koji već više od stoljeća postojano gradi ritam zagrebačke svakodnevice – naglasio je direktor ZET-a, gospodin Marko Bogdanović.'

Posebnu čaroliju cijeloj vožnji dala je i šarmantna vozačica ZET-a Iva Ćavarović, koja je vozila zaigrani Božićni tramvaj. Nasmijana i srdačna, Iva je bila savršena domaćica ove neobične književne vožnje,

Iza slikovnice stoji kreativni tim: urednica Magdalena Mrčela i ilustratorica Lara Paun koja je tramvaju udahnula život, pokret i karakter, pretvorivši ga u lika kojem se djeca vesele.

Razdragana dječja lica, zabavni komentari, smijeh i pjesma, pokazali su ono najvažnije: slikovnica je pronašla svoju publiku i pokazala kako se kultura može približiti djeci, a edukacija pretvoriti u igru. I kako jedan tramvaj, vozeći poznatom rutom, može otvoriti sasvim novi pogled na trgove i gradske ulice.

U toj vožnji Zagreb je bio više od kulise. Bio je suputnik. A slikovnica - karta za putovanje koje se pamti. Jer ako postoji savršeni simbol Zagreba - onda je to upravo naš plavi tramvaj.

