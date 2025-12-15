Obavijesti

BLAGDANSKO RUHO

Lampice, jaslice i adventska čarolija zavladali Vrbovcem

Grad Vrbovec ovih je dana zablistao u punom blagdanskom sjaju. Tijekom manifestacije Advent u Vrbovcu, središte grada preplavile su stotine lampica, šareni ukrasi i mirisi blagdanskih delicija
Brojne lampice krase Vrbovec tijekom Adventa
Posebnu čaroliju stvaraju božićne jaslice, koje svojim detaljima i toplinom privlače poglede posjetitelja svih generacija, te blagdanski ukrasi kod crkve, koji dodatno naglašavaju svečani duh grada | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posebnu čaroliju stvaraju božićne jaslice, koje svojim detaljima i toplinom privlače poglede posjetitelja svih generacija, te blagdanski ukrasi kod crkve, koji dodatno naglašavaju svečani duh grada | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
