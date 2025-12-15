Lampice, jaslice i adventska čarolija zavladali Vrbovcem

Grad Vrbovec ovih je dana zablistao u punom blagdanskom sjaju. Tijekom manifestacije Advent u Vrbovcu, središte grada preplavile su stotine lampica, šareni ukrasi i mirisi blagdanskih delicija
Posebnu čaroliju stvaraju božićne jaslice, koje svojim detaljima i toplinom privlače poglede posjetitelja svih generacija, te blagdanski ukrasi kod crkve, koji dodatno naglašavaju svečani duh grada
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Šetnja ulicama postala je prava mala božićna bajka, a fotografije donose djelić te čarolije.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Od svjetlosnih instalacija i ukrašenih izloga do adventskih kutaka, Vrbovec je pokazao da i manji gradovi mogu stvoriti nezaboravnu atmosferu i razveseliti sve, od najmlađih do najstarijih.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
