Skupo vas stoji? 10 pogrešaka koje radite s klima uređajem

Klima uređaji mogu potrajati godinama, međutim ako nepravilno njima rukujete, skratit ćete im rok upotrebe. I ne samo to, moguće je da se također pokvare prije vremena, a sigurno ćete si povećati račune za struju u ljetnim mjesecima. Evo koje pogreške učestalo radite prilikom korištenja klime i kako da ih izbjegnete:

Ne obraćate pažnju na filter

Filter pomaže ukloniti prašinu, alergene i ostalu nečistoću iz zraka. Ti filteri su obično lagane konstrukcije dizajnirane za redovitu zamjenu. Nakon otprilike šest mjeseci, filter je toliko ispunjen prljavštinom, pa zrak teško prolazi i jedinica više ne može raditi svoj posao. To ne samo da povećava količinu prašine u vašem domu, već uvelike smanjuje protok zraka i učinkovitost klime, čak za 5 - 15 posto. Očistite filter čak i nekoliko puta tijekom godine, posebno nakon unutarnjih radova, poput rušenja i preuređivanja.

Nikad ne očistite peraje i zavojnice

Zavojnice isparivača i peraje klima uređaja omogućuju apsorpciju topline iz kuće. No ovaj proces može ometati sloj prašine i prljavštine. Ako nikada ne provjerite zavojnice, klimi će se smanjiti učinkovitost. Očistite klimu na početku sezone hlađenja, a posebno pregledajte nakon oluje ili jakog vjetra.

Nepodešavanje termostata

Termostat kojim se lako upravlja prijeko je potreban jer omogućuju podešavanje temperature za različita vremena tijekom dana i automatski snizuju temperaturu, te štede novac. Ako ga nemate možda je vrijeme za nadogradnju.

Koristite klima uređaj kad nikoga nema kod kuće

Sredinom radnog dana, kada su članovi obitelji na poslu ili u školi, možete znatno povećati temperaturu da biste uštedjeli na novcu. Isto je i u sred noći, kada ljudi spavaju. Ne postavljajte izmjenični napon za snižavanje temperature kad nitko neće biti u blizini.

Ne provjeravate odvod

Odvodi imaju važan posao pa ako se začepe, to je loša vijest. Čistite ih više puta godišnje.

Smanjenje temperature previše nisko

Ovo je uobičajena greška koju su ljudi nekad radili. Programirajte radije svoj termostat na točnu temperaturu koju želite, ne niže nego što vam je potrebno. Tako ćete stalno imati rashlađenu kuću.

Zanemarivanje zahtjeva za jačinom

Jedinice klime dimenzionirane su prema broju kubnih metara koje trebaju ohladiti. To je osobito važno kada kupujete novu jedinicu ili obnavljate kuću. Ako je jedinica za manji prostor nego što imate, pretjerano će raditi na hlađenju, i borit će se da udovolji zahtjevima termostata. Ako je jedinica za veći prostor, ona će se stalno uključivati i isključivati i istrošit će se prije vremena. Zato obratite pažnju na kapacitet i odaberite pravu jedinicu za prostor koji imate.

Izbjegavanje zamjene

Početna cijena klime je visoka, no stari klima uređaj loše radi i koštat će vas više zbog popravaka i neučinkovitosti. Ako je klima stara 10 do 12 godina ili više, mogli biste početi štedjeti novac na mjesečnim računima za ulaganje u noviju.

Nikad ne dogovarate kontrolu

Rashladno sredstvo koje apsorbira toplinu iz kuće i raspršuje je vani, može ishlapiti stoga trebate pozvati majstora da testira i prilagodi razinu rashladnog sredstva.

Ne zatvarate prozore

Puno topline ulazi u dom kroz prozore pa ako zaista želite kontrolirati toplinu u svojoj kući držite ih zatvorene i zatvorene roletama ili zavjesama tijekom najtoplijih dijelova dana, posebno prozora koji su okrenuti suncu. U večernjim ih satima otvorite kako biste potaknuli prirodan protok hladnijeg zraka. Što manje klima uređaj radi, to bolje.