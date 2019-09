Slagala auto-dijelove i čuvala djecu, a sad šije odjeću i cekere

Osječanka Lucija Vučak (25) pohađala je Učiteljski fakultet, a sada šije i veze majice, suknje, pregače, cekere, haljine, torbe, dječje jastuke s hrvatskim potpisom.



Ime za brend PuellaLu tražila je jako dugo, govori nam, jer je htjela nešto zvučno i pamtljivo. Tako je nakon mjeseci mozganja, dok je bila s prijateljicom na kavi, došla do ideje da pronađe nešto na latinskom pa tako Puella na latinskom označava djevojku, a Lu su i početna slova njezina imena.

- Zvala sam obitelj i prijatelje i molila ih da izgovaraju ime koje sam smislila dok nisam bila sto posto uvjerena da želim da se moj brend tako zove. Kada ga sada izgovorim zamišljam nešto slatko i cvjetasto te mi je želja bila da i moje kupce ime asocira na navedeno - kaže nam nasmijana Lucija te dodaje da se sjeća datuma kada je brend pokrenut - 6. svibnja 2017. godine.

Taj joj je datum je promijenio život. Na ideju je o osnivanju brenda došla je tijekom studija.

- Radila sam razne studentske poslove. Čuvala sam djecu, slagala auto-dijelove, radila sam u trgovini. Zapravo, radila sam sve moguće. Tada sam počela vesti sama za sebe i često se znalo dogoditi da me na kavi pitaju gdje sam kupila neki odjevni predmet, na što sam uvijek odgovarala da sam ga sama napravila. Od malenih nogu uvijek sam prepravljala bakinu ili maminu odjeću te sam to nosila. Kada sam vidjela zainteresiranost i oduševljenja s raznih strana, shvatila sam da bih mogla početi proizvoditi i za druge - govori te dodaje da je sve postalo ozbiljnije u jesen prošle godine te je proces povlačenja sredstava iz fondova Europske Unije za samozapošljavanje gotovo pri kraju, prostor i radnja su u završnim radovima te uskoro slijedi otvorenje PuelleLu.

Foto: Dubravka Petrić/Pixsell

Resurse će, kaže, najviše potrošiti na obnovu mašina i strojeva, a preostalo na stvari koje su joj potrebne za uspješan rad, kao što su glačalo, krojačke lutke i skladišni prostor koji joj je potreban jer je materijala sve više i više.

Od ranih početaka do danas Lucija proizvodi majice s raznim natpisima od kojih je kaže nam najviše zaživio “Nekada me jedino Doris Dragović razumije”, a najomiljenije majice su joj sa psima.

- Sve je načinjeno rukom i po željama kupaca, ali opet dva ista natpisa i dvije iste boje su dosta slične, pa više i nije toliko unikatno, ali majice sa psima se prave po fotografijama koje vlasnici pošalju svojih ljubimaca, reakcije ljudi su prekrasne, čak sam jednu majicu sa psom slala za Kanadu - kaže.

Lucija je posljednjih dana predstavila još jedan proizvod, a to su upravo cekeri za koje joj pohvale stižu s raznih strana. Ideju o cekerima imala je od ožujka, ali ju nikako nije mogla realizirati. Taman se vratila s mora i sjedila je ispred prostora PuelleLu te je imala milijun stvari za riješiti kada joj je prišao gospodin s kojim često zna izmijeniti par riječi.

– Čika Matu sam znala još od prije, uvijek smo znali popričati. Taj isti dan je prolazio i započeli smo razgovor i u cijelom tom razgovoru došli smo do toga da čika Mato plete za lokalne cvjećare u Osijeku, ali i korpe, a ja od ožujka vučem ideju za cekerom kojega nisam uspjela realizirati i bila sam odustala od svega - navodi te dodaje da je pitala čika Matu bi li on znao isplesti nešto što mu ona nacrta na što je on s veseljem potvrdno odgovorio.

- Otišli smo u prostor Puelle, nacrtala sam ceker i pitala ga koliko mu treba da mi to napravi i očekivala sam da će mi reći tjedan ili dva. Na to mi je odgovorio da je za jedno dva sata nazad. Uistinu je tako bilo, vratio se s onim što danas prodajemo - kaže Lucija.

Od uzbuđenja je odmah krenula s instaliranjem remenja i smišljanjem što dalje. Nakon što je na Instagram profilu objavila cekere kojima je nadjenula imena Majda, Jadranka, Ana, Martina, Josipa i Nata reakcije su bile izvan svih njezinih očekivanja. Cekeri su postali hit i dobiva pohvale iz svih krajeva Hrvatske, ali i šire.

- Brand je zaživio najviše izvan granica Slavonije, a smatram da je cijena uistinu pristupačna obzirom koliko je trudna uloženo - kaže Lucija.

Cekeri i ostale Lucijine kreacije mogu se naručiti preko njezina Instagram i Facebook profila.

- Cijene majica kreću su od 180 kuna, ali sve zapravo ovisi o onome što kupac želi i koliko je vremena potrebno uložiti u određeni proizvod. Cijene majica najčešće ovise o fontu i broju slova u natpisu kojega odaberu. Cekeri imaju samo dvije cijene ili 260 ili 270 kuna, razlika je mašna koja se nalazi na cekerima, bez nje je manja cijena, s njome veća - navodi.



Brend se ljudima jako sviđa na što je izrazito ponosna te kaže da je samo odjednom sve procvalo. Mislila je da će šivanje biti samo hobi, a danas to radi od 10 do 15 sati dnevno.

