Dnevni horoskop za nedjelju 18. siječnja: Ovna živcira obitelj, Blizanci se trebaju fokusirati

Piše Vesna Narat,
Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 18. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Komunikacija s ukućanima bit će otežana pa ćete gubiti volju da se s njima raspravljate. Živcirat će vas njihovi zahtjevi. Izlazak u društvo donosi prigodu za flert, no nećete srljati. Ako vam se netko svidi, morat ćete se uvjeriti da druga strana odašilje dovoljno jasne znakove da joj se i vi sviđate.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Želite li se dobro zabaviti, iskoristite večer za druženje. Sitne bračne razmirice mogle bi raspiriti već pomalo ugaslu iskru strasti – sjetite se onih simpatičnih zadirkivanja i dvosmislenih izjava kojima ste partneru golicali maštu. Slobodno ćete vrijeme posvetiti druženju s djecom i poput pravog psihologa otkrivati što ih muči.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Možete mnogo postići ako se od ranog jutra maksimalno angažirate i sve ono što vas odvraća od naumljenog jednostavno zanemarite. Mladima predstoji uzbudljiva SMS prepiska sa simpatijom. Mogli biste se dogovarati za susret na kavi, ali bi drugu stranu u tome nešto moglo neočekivano spriječiti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Prema partneru, ali i nekim prijateljima, ponašat ćete se otresito. Prepun dnevni raspored i stalna jurnjava pridonijet će osjećaju iscrpljenosti i umora. Kako biste se što bolje osjećali, dan započnite kaloričnim doručkom koji će vam dati energije. Izbjegavajte previše ugljikohidrata zbog kojih ćete osjećati umor i depresiju.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

U stresnom ste razdoblju, stoga nemojte dan provesti zatrpani obavezama. Ono što nije hitno, ionako možete obaviti neki drugi dan. Vodite računa o skladnim obiteljskim odnosima, osobito ako su poljuljani zbog financijskih problema ili dugova. Dan je dobar za obiteljski razgovor i pronalaženja rješenja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Duhovitim dosjetkama uveseljavat ćete druge pa ćete mnogima uljepšati dan. Intuitivno ćete dolaziti do zanimljivih spoznaja o sebi i bliskim osobama. Privlačit će vas sve što iziskuje istraživanje i otkrivanje. No pazite da ne pretjerate kada su posrijedi nečije tajne i intimne stvari. Imajte mjeru u svemu što radite.  

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Željni ste uzbuđenja i zabave, ali će vas nešto stalno ometati da se tome prepustite. Neki će planovi pasti u vodu, što će vas oneraspoložiti. No dobro se možete zabaviti i sami – pustite mašti na volju i opuštajte se uz lagano štivo ili film. Ako se osoba koja vam se sviđa drži rezervirano, to ne znači da je ne zanimate. Strpite se.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Kreativna energija tjerat će vas na akciju. Maštovitim preinakama svojem ćete domu udahnuti originalnost, a ako večeras izlazite, mnoge ćete iznenaditi neobičnim odjevnim kombinacijama. Više vremena i energije uložit ćete u odnos s partnerom, povesti otvorene razgovore ili se naći na pragu novih odluka.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Mogli biste prisustvovati veselom događaju u rodbinskom okruženju. Proslavit ćete nečiji sretan obiteljski događaj, možda rođenje djeteta. Bit ćete dobro raspoloženi i s partnerom provoditi svaki slobodan trenutak. No želite li još više poboljšati kvalitetu ljubavnog života, nemojte prešućivati osjećaje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan je dobar za putovanja, posjet rodbini, ali i za učenje. Školarci će se lako usredotočiti na gradivo ili od prijatelja nabaviti potrebne skripte i materijale. Obiteljska zajedništva još će više ojačati. Svemu tomu pridonijet će vaš smisao za ustupke. Površno poznanstvo sa zanimljivom osobom moglo bi se brzo pretvoriti u nešto više.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Trošit ćete vrijeme i energiju na brojne, različite aktivnosti. Nemojte početi s previše obaveza odjednom, jer su male šanse da ih sve završite. Slobodni se mogu naći u središtu ljubavne pustolovine koja bi mogla ostaviti značajnijeg traga. Ono što je započelo kao flert, brzo bi se moglo pretvoriti u nešto snažnije i dublje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Duh ravnopravnosti vladat će vašim ljubavnim i bračnim odnosom. Zajedničkim snagama obavljat ćete kućanske poslove, baviti se djecom te uživati u igri s njima. Slobodni će pozornost usmjeriti na društveni život. Vrijeme provedeno s prijateljima pokazat će koliko ste nedostajali onima koji vole vaš humor.

