Dnevni horoskop za nedjelju 18. siječnja: Ovna živcira obitelj, Blizanci se trebaju fokusirati
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Komunikacija s ukućanima bit će otežana pa ćete gubiti volju da se s njima raspravljate. Živcirat će vas njihovi zahtjevi. Izlazak u društvo donosi prigodu za flert, no nećete srljati. Ako vam se netko svidi, morat ćete se uvjeriti da druga strana odašilje dovoljno jasne znakove da joj se i vi sviđate.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Želite li se dobro zabaviti, iskoristite večer za druženje. Sitne bračne razmirice mogle bi raspiriti već pomalo ugaslu iskru strasti – sjetite se onih simpatičnih zadirkivanja i dvosmislenih izjava kojima ste partneru golicali maštu. Slobodno ćete vrijeme posvetiti druženju s djecom i poput pravog psihologa otkrivati što ih muči.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Možete mnogo postići ako se od ranog jutra maksimalno angažirate i sve ono što vas odvraća od naumljenog jednostavno zanemarite. Mladima predstoji uzbudljiva SMS prepiska sa simpatijom. Mogli biste se dogovarati za susret na kavi, ali bi drugu stranu u tome nešto moglo neočekivano spriječiti.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Prema partneru, ali i nekim prijateljima, ponašat ćete se otresito. Prepun dnevni raspored i stalna jurnjava pridonijet će osjećaju iscrpljenosti i umora. Kako biste se što bolje osjećali, dan započnite kaloričnim doručkom koji će vam dati energije. Izbjegavajte previše ugljikohidrata zbog kojih ćete osjećati umor i depresiju.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
U stresnom ste razdoblju, stoga nemojte dan provesti zatrpani obavezama. Ono što nije hitno, ionako možete obaviti neki drugi dan. Vodite računa o skladnim obiteljskim odnosima, osobito ako su poljuljani zbog financijskih problema ili dugova. Dan je dobar za obiteljski razgovor i pronalaženja rješenja.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Duhovitim dosjetkama uveseljavat ćete druge pa ćete mnogima uljepšati dan. Intuitivno ćete dolaziti do zanimljivih spoznaja o sebi i bliskim osobama. Privlačit će vas sve što iziskuje istraživanje i otkrivanje. No pazite da ne pretjerate kada su posrijedi nečije tajne i intimne stvari. Imajte mjeru u svemu što radite.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Željni ste uzbuđenja i zabave, ali će vas nešto stalno ometati da se tome prepustite. Neki će planovi pasti u vodu, što će vas oneraspoložiti. No dobro se možete zabaviti i sami – pustite mašti na volju i opuštajte se uz lagano štivo ili film. Ako se osoba koja vam se sviđa drži rezervirano, to ne znači da je ne zanimate. Strpite se.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Kreativna energija tjerat će vas na akciju. Maštovitim preinakama svojem ćete domu udahnuti originalnost, a ako večeras izlazite, mnoge ćete iznenaditi neobičnim odjevnim kombinacijama. Više vremena i energije uložit ćete u odnos s partnerom, povesti otvorene razgovore ili se naći na pragu novih odluka.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Mogli biste prisustvovati veselom događaju u rodbinskom okruženju. Proslavit ćete nečiji sretan obiteljski događaj, možda rođenje djeteta. Bit ćete dobro raspoloženi i s partnerom provoditi svaki slobodan trenutak. No želite li još više poboljšati kvalitetu ljubavnog života, nemojte prešućivati osjećaje.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Dan je dobar za putovanja, posjet rodbini, ali i za učenje. Školarci će se lako usredotočiti na gradivo ili od prijatelja nabaviti potrebne skripte i materijale. Obiteljska zajedništva još će više ojačati. Svemu tomu pridonijet će vaš smisao za ustupke. Površno poznanstvo sa zanimljivom osobom moglo bi se brzo pretvoriti u nešto više.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2
Trošit ćete vrijeme i energiju na brojne, različite aktivnosti. Nemojte početi s previše obaveza odjednom, jer su male šanse da ih sve završite. Slobodni se mogu naći u središtu ljubavne pustolovine koja bi mogla ostaviti značajnijeg traga. Ono što je započelo kao flert, brzo bi se moglo pretvoriti u nešto snažnije i dublje.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Duh ravnopravnosti vladat će vašim ljubavnim i bračnim odnosom. Zajedničkim snagama obavljat ćete kućanske poslove, baviti se djecom te uživati u igri s njima. Slobodni će pozornost usmjeriti na društveni život. Vrijeme provedeno s prijateljima pokazat će koliko ste nedostajali onima koji vole vaš humor.
