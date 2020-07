Slasna večera u trenu: Pizza s ljutom chilli papričicom i lukom

Pizza je uvijek odličan izbor za obiteljsku večeru, a nakon ove s kremastim sirom i ljutim papričicama nećete više zvati dostavu: ma koliko umorni bili

<p>Nakon dugog i napornog radnog dana malo tko ima volje smišljati što spremiti za večeru i mnogi se odluče za neko visoko kalorično (polu) gotovo jelo ili dostavu. Za sve takve portal <a href="https://www.womansday.com/food-recipes/a32676355/hot-pepper-and-onion-pizza-recipe/" target="_blank">Women's Day</a> donosi izvrstan jednostavan recept za pizzu s ljutom papričicom i lukom: za manje od pola sata možete sami napraviti tijesto i ispeći ovu ukusnu (i zdravu) pizzu:</p><h2>Sastojci i recept za 4 osobe:</h2><p>Brašno, za umijesiti tijesto<br/> 450 grama tijesta za pizzu, sa sobne temperature<br/> 30 g cheddar sira, grubo naribanog<br/> 1 mali luk, tanko narezan na ploške<br/> 1 mala crvena chilli papričica, tanko narezana<br/> 1 mala žuta paprika, narezana<br/> 1 žlica maslinovog ulja<br/> Sol i papar</p><p>Zagrijte pećnicu na 250 ° C (ako je ne možete zagrijati na tolikoj temperaturi, može i na 200 ° C). Na lagano pobrašnjenoj površini oblikujte tijesto za pizzu u ovalan oblik širine oko 30 cm. Stavite na lim za pečenje obložen brašnom ili papirom za pečenje. Pospite cheddar sirom. U velikoj zdjeli pomiješajte luk i paprike s maslinovim uljem i 1/4 žličice soli i papra. Razvaljajte preko tijesta i sira i pecite dok kora ne postane zlatno smeđa, 10 do 12 minuta.</p>