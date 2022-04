Slavenovo putovanje života s biciklom: Plan je bio naša obala, ali otišao sam puno dalje

Sa Šri Lanke sam se vratio prije dvije godine i to direktno u lockdown. Onda su se u međuvremenu dogodile neke ne baš tako lijepe stvari i našao sam se u crnoj rupi i znao sam da se moram iz toga izvući što prije. Spas sam pronašao u biciklu, priča nam Slaven Škrobot koji je nakon jednog nesretnog pada u more završio u invalidskim kolicima, ali to ga nije spriječilo da proputuje svijet.

Prošle godine Slaven je s posebno prilagođenom biciklom krenuo na put od Savudrije do Prevlake. Tu je bicikliranje trebalo završiti, ali pretvorilo se u 'Putovanje života', kako ga on naziva. U šest mjeseci prošao je pet država i napravio više od 3000 kilometara biciklom.

Cijelo putovanje je bilo humanitarnog karaktera gdje je Slaven skupljao novac za još četiri posebno prilagođena bicikla. Cilj je bio do Savudrije skupiti novac, a kako se to nije dogodilo, put je Slaven odlučio produžiti sve do Turske. Na putu do tamo nisu ga zaustavili ni bolovi, niske temperature, pokvarene kočnice, napadi pasa...

- Kada sam dobio bicikl, odmah sam otišao na moru odnosno na Krk i tamo sam biciklirao nekakvih 13 kilometara. Nakon toga sam vozio i cijeli Dugi Otok gdje se i rodila sama ideja o bicikliranju hrvatske obale - otkrio je Slaven.

Nakon povratka s Dugog Otoka je pokrenuo 'Go Fund Me kampanju' kako bi pokrio putne troškove. Ime kampanji dao je 'Slavenovih 1000 kilometara za osmijeh na licima'. Na put je krenuo u devetom mjesecu prošle godine.

- Već drugi dan mi se pokvario bicikl. Crkao mi je motor, ali ekipa gdje sam ga kupio je brzo reagirala pa sam se vratio na put i biciklirao sve do Rijeke. Tu se spremalo loše vrijeme, ali bio sam u dobroj formi i taj dan smo biciklirali od Rijeke pa sve do Paga. Bila je i kiša i vjetar i ušli smo u noć, ali to mi je bila najdraža ruta koju smo vozili na cijelom putu - ispričao je Slaven koji je putovao u pratnji Matea i Vedrane, vjernih prijatelja i suputnika kojima je jako zahvalan.

Najteža ruta bila mu je od Paga do Zadra gdje je puhala bura i skoro ga tri puta bacila s bicikla. Slaven je još u rutu uključio i Lastovo, Korčuli i Hvar.

Pelješac je bila jedina ruta gdje je biciklirao bez pratnje. Cesta je bila teška, a i ponovno mu je puknula i guma.

- Ovdje sam se baš napatio. Htio sam odustati oko četiri kilometra od Stona jer jednostavno više nisam mogao, ali izdržao sam - rekao je Slaven.

Oko Hvara su se pojavili i problemi s kočnicama, a dobio je i grčeve u rukama. U Dubrovniku je imao par kritičnih susreta s kamionima i autima koji su ih skoro pokupili na cesti. Put od Savudrije do Prevlake nije bio nimalo lagan i trajao je 33 dana, ali već u Labinu Slaven je razmišljao da nastavi biciklirati do Grčke. U Prevlaci je uspio skupiti novac za jedan i pol bicikl.

- Nismo znali gdje će nas put sve odvesti pa sam servisirao bicikl pije nego što smo prešli granicu Hrvatske - rekao je Slaven.

Avanture su se nastavile i nakon prelaska granice. U Grčkoj su ih napadali psi i već to je bilo jako stresno iskustvo za Slavena,a onda su još pojavili i problemi s mokrenjem, grčevi, niske temperature...ali sve to nije ga obeshrabrilo ni zaustavilo.

- Sljedećih mjesec i pol dana za mene je bilo katastrofalno. U Ateni smo ostali 10 dana. Tu sam obavio pretrage i dobio antibiotike jer sam zaradio upalu prostate. Osim toga dobio sam i ranu na lijevom kuku prema boku. Nastupila je i prava zima. Temperature su bile ispod nule, a za mene bez termoregulacije bicikliranje po takvim uvjetima je ekstremno. Ispao sam iz forme. Biciklirao bi po dva sata pa bih se četiri grijao s ventilacijom na najjače - priča Slaven koji se nije dao obeshrabriti i koji je svoj cilj doveo do kraja. Predzadnji dan Atene su skupili za sva četiri bicikla.

- Tada mi je pao teret sa srca, a mi smo nastavili put prema Istanbulu. Nisam mogao odvoziti sve sam. Došli smo do Kapadokije. Obišli smo i cijelu Mezopotamiju. Onda smo dobili i koronu i 10 dana smo bili zatočeni na parkingu. Nakon svega, vratili smo se preko Turske, Bugarske, Srbije nazad u Hrvatsku - ispričao je Slaven samo dio onog što je prošao na ovom putovanju života koje je trajalo šest mjeseci i na kojem je prošao više od tri tisuće kilometara, a kamperom više od 18 tisuća kilometara. Njegova zanimljiva priča bit će uobličena i u dokumentarni film.

