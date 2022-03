Slavite filmove, sunce, druženje s dragim ljudima, pomažite...

Foto:

Ponekad je dobro pronaći svoje razloge za obilježavanje i odrediti to kao dan koji ćemo proslaviti ono što želimo, zato što to želimo. Podijelite to s drugima i jednostavno - uživajte

Ako ste se ikad zapitali možete li sami napraviti svoj blagdan, odgovor je nedvosmisleno - da! Današnji dan proslavite onako kako želite, slaveći što god vi mislite da trebate proslaviti. POGLEDAJTE VIDEO: Hipnotizirajuće snimke površine Sunca

Mogućnosti je bezbroj, od toga da odlučite da ćete slobodan dan posvetiti gledanju filmova ili serija koje niste stigli pogledati, ili one koje ste gledali već stotinu puta, ili da ćete izaći i uživati u proljetnom suncu, u šetnji s kućnim ljubimcem, ili s prijateljima, kako biste proslavili svoje prijateljstvo. Bez obzira na to što odabrali kao razlog za slavlje, to slavlje svakako podijelite s drugima. Na koncu, tko kaže da tako ne biste mogli započeti tradiciju, pa sljedeće godine možda definirate baš svoj - obiteljski ili prijateljski praznik! I želja da se malo zabavite može biti dobar izgovor za uspostavljanje tradicije. Vlastiti 'praznici' mogu se uspostaviti za proslavu filmova, hrane, umjetnosti i obrta, da biste proslavili to što ste zdravi, ili što ste nedavno ozdravili, da biste proslavili uspjeh na faksu, poslu, u partnerskom odnosu... Sve to mogu biti dobre prilike za provod i druženje. Na koncu, čak i samo druženje može biti prilika da uspostavite svoj dan u godini za podizanje svijesti o nekom problemu (pročitajte, informirajte se o nečem što je drugim ljudima važno, potpišite peticiju ili pronađite način da ih podržite), kao i za prikupljanje novca za dobrotvorne svrhe i općenito okupljanje ljudi oko omiljene teme.