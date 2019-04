Slavka Pavić (92): Svaka moja fotka čuva neku skrivenu tajnu

Još je u meni tiha čežnja koja me tjera da hodam, gledam, snimim. To je moj život. Jednostavno ne mogu bez toga. Bez fotografije.

Tim riječima počinje razgovor jedna od najvećih fotografkinja 20. stoljeća, Slavka Pavić. Iako je u impozantnoj dobi, u 93. godini, to joj ne predstavlja nikakvu prepreku da i danas svaki dan sa svojim prijateljem, fotoaparatom, šeta po Zagrebu i da, sretna poput djeteta, uvijek bude spremna fotografirati obične situacije, poput slučajnog susreta, ljubaznog pozdrava, skrivenog pogleda ili modnog detalja.

- Snimiti prizor koji će odgonetnuti skrivene tajne ljudi ili stvari, u običnom ljudskom pogledu uspjeti razotkriti skrivene motive, to je cilj svakog dobrog fotografa - rekla je Slavka.

Jedna od njezinih najpoznatijih fotografija je “Odlazak, Novi Zagreb“ iz 1960. godine

- Uvijek se nešto nađe pogledom, priroda je beskrajna. Uvijek se vidi nešto novo. Tako vam je to u fotografiji. Prelijepo - kaže.

Prošlo je više od 50 godina od kada je Slavka Pavić ušla u prostorije Fotokluba Zagreb, a time i u svijet fotografije. Od tada traje njezino druženje s kamerom, iz kojeg je izrastao kreativan i zapanjujući opus.

- Slike su te koje pamtimo i koje želimo ponovno vidjeti. Velik dio njezinih radova preslika je njezina načina života - samozatajnosti, samodiscipline i kreativnosti. Njezina fotografska ostvarenja su zaista vrijedna, izrasla iz tradicije i prihvaćanja modernog. Njezine radove krasi stvaralačka sigurnost, zbog koje svako njezino djelo postaje kristalno jasno.

Njezina umjetnost skladno je jedinstvo klasičnoga i modernog. Težeći ravnoteži u izrazu, stvara originalne fotografije, bilo da je riječ o urbanom pejzažu, ljudskim figurama ili prirodi. Njezino fotografiranje nije padalo pod utjecaj novih trendova nego je isključivo proizvod njezina vizualnog i duhovnog sazrijevanja - opisuju kolege iz Fotokluba Zagreb život i djelo Slavke Pavić.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL - Mama mi je uvijek govorila: ‘Što ćeš ti sama s dečkima u toj tamnoj komori?! Ti si djevojka, nije to za tebe’ - kroz smijeh je prepričavala Slavka.

Tako se zainatila i postala je jedna od osnivačica Ženske sekcije Fotokluba Zagreb, koja je u vremenu Jugoslavije igrala zapaženu ulogu među fotografkinjama. U tom vremenu članice Ženske sekcije Fotokluba Zagreb redovito su održavale svoju godišnju izložbu fotografija, pri čemu Slavka Pavić zasluženo zauzima prvo mjesto. Jedina je članica te sekcije koja je u tom razdoblju izlagala svoje radove na svih 16 godišnjih izložbi fotografije.

Slavka se u Fotoklub Zagreb učlanila na nagovor supruga, fotoreportera Milana Pavića

- Iako je muška populacija prevladavala u fotografiji, nikad nisam doživjela neugodne situacije i vrlo sam sretna zbog toga - rekla je Slavka. Velik poticaj u radu joj je za života dao suprug, fotoumjetnik Milan Pavić, tako da je postala vrlo rano izuzetna autorica brojnih fotografija i ujedno je bila dragocjena suradnica suprugu.

- Milana i mene spojila je zajednička ljubav, a to je, naravno, fotografija. Upoznali smo se na kolodvoru kad smo putovali u Daruvar. Odmah smo kliknuli jer smo oboje imali fotoaparate i razgovor se sam nametao - radosno je prepričavala Slavka.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL Kad se radi o novoj tehnologiji, kaže da se danas teško mjeriti s novim aparatima, za koje ne treba imati puno teorijskog znanja, ali ističe da analogna fotografija ipak ima svoj čar.

- Kroz analognu fotografiju ljudi više prenose svoje spoznaje i iskustva - kazala je Slavka.

Dosad je imala više od 300 izložbi u zemlji i inozemstvu, osvojila je više od 90 različitih nagrada i priznanja.

- Toliko ima talenata da se teško isticati, ali kad nešto zaista radite sa srcem, to dođe samo od sebe - zaključila je.