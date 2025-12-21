Obavijesti

TEMA JE LJUBAV

FOTO Raspjevane gospođe i klinci: Prodavači oduševili na adventskom Q’Art Festu

Autentični proizvodi, performansi, umjetničke instalacije i djela, zanimljiva ponuda, OPG-ovi... sve je to dio ovog kreativnog, šarenog sajma koji je s vremenom postao mega atrakcija u centru metropole
Zagreb: U Ilici je održan Q'Art festival
Popularni festival „Q art“ pod nazivom 'Connect in Love' doveo je na Ilicu brojne obrtnike i OPG-ove s blagdanskom ponudom te razne umjetnike | Foto: Marko Seper/PIXSELL
