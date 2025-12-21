FOTO Raspjevane gospođe i klinci: Prodavači oduševili na adventskom Q’Art Festu

Autentični proizvodi, performansi, umjetničke instalacije i djela, zanimljiva ponuda, OPG-ovi... sve je to dio ovog kreativnog, šarenog sajma koji je s vremenom postao mega atrakcija u centru metropole
Popularni festival „Q art“ pod nazivom 'Connect in Love' doveo je na Ilicu brojne obrtnike i OPG-ove s blagdanskom ponudom te razne umjetnike
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Popularni festival „Q art“ pod nazivom 'Connect in Love' doveo je na Ilicu brojne obrtnike i OPG-ove s blagdanskom ponudom te razne umjetnike |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Popularni festival „Q art“ pod nazivom 'Connect in Love' doveo je na Ilicu brojne obrtnike i OPG-ove s blagdanskom ponudom te razne umjetnike
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Tema današnjeg blagdanskog Q‘Art-a bila je upravo ljubav, prema stvaranju, prema drugima i prema životu. Dakle, u svim njezinim oblicima, poručili su organizatori.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Osim autentičnih rukotvorina, dio sajma su i brojne umjetničke kreacije, instalacije te izložbe
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Sajam već tradicionalno Ilicu pretvara u šarenu ulicu koja oživljava kao kulisa za radove umjetnika, dizajnera te raznih obrtnika koji ističu važnost hand made oblikovanja
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL