Slavonka Tajana: 'Svojim etno kreacijama sam osvojila modne piste diljem svijeta'

Ne vidim razlog zašto bi 8. ožujka, Dan žena, bio nešto posebno - o ženama treba pisati svaki dan - uz osmijeh započinje svoju priču Tajana Balaž Jurišić, vlasnica Taya Salona Mode Slavonski Brod, uspješna žena koja prvenstveno ističe svoju ulogu majke.

Od školske klupe do katedre

Tajana je po struci krojačica i na svoj je zanat iznimno ponosna. Sudbina je htjela da danas radi i kao nastavnica upravo u onoj srednjoj školi koju je i sama završila. Uz pedagoški rad, njezina velika strast je etno dizajn.

- Sebe ne smatram boljom od drugih. Uspjeh koji sam postigla u zadnje dvije godine samo je odraz truda koji ulažem desetljećima. Prošle sam godine proslavila 30 godina obrtništva, od kojih se više od 20 bavim etno dizajnom - objašnjava Tajana.

Prekretnica u njezinoj karijeri bio je odlazak na Fashion Week u Novi Sad, koji joj je otvorio vrata u sasvim novi svijet. Ipak, blještavilo svjetskih modnih pista nije je promijenilo.

- Moje kreacije su bile u Milanu, Dubaiju i Bombaju, to ne mijenja ono što sam ja ovdje. Ja sam dijete iz Slavonije. I prije i danas, ostala sam ista Taja - odlučna je.

Teret emancipacije

Njezin pogled na suvremenu ženu je direktan i iskren. Iako pozdravlja pažnju koju žene dobivaju, smatra da je današnja emancipacija postala svojevrsno breme.

- Smatram da tolika emancipacija za ženu nije dobra. Ispada da žena mora sve sama, a to je nemoguće. Zašto bismo se trsile oko stvari koje nam ne trebaju? Danas se od žene očekuje da bude uspješna na poslu, a kada dođe doma, da kuća bude blistava, ručak skuhan i djeca pod kontrolom – sve po 'PS-u'. Mislim da je to ženi samo veći teret - kaže Tajana.

Svoje bogato iskustvo s radošću prenosi mladima u Obrtničkoj školi. Najviše je veseli iskreno oduševljenje učenica prvih razreda kada prvi put nešto izrade vlastitim rukama.

- Kada su moje cure nedavno sašile prvu torbu i ponosno je odnijele majkama, to je za mene neprocjenjivo - kaže Tajana.

Svjetski uspjeh kolekcije 'Last Minute'

Iako uživa u radu s djecom, njezine kreacije putuju svijetom. Posebnu pažnju privukla je kolekcija „Last Minute“, izrađena od tradicionalne šlinge u kombinaciji s trakicama koje imitiraju preplitanje osnove i potke. Kolekcija je toliko oduševila publiku da je izabrana za naslovni plakat Fashion Weeka u Bombaju.

Nastavak suradnje trenutno čeka smirivanje situacije na Bliskom istoku.

Tajana s optimizmom gleda u budućnost, nadajući se skorom nastavku pregovora o plasmanu svojih kreacija na to egzotično tržište, ali uvijek s iglom, koncem i srcem u svojoj Slavoniji.