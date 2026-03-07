Obavijesti

VODIČ ZA ŽENSKO UŽIVANJE

Super ideje: Evo kako i gdje Dan žena proslaviti s prijateljicama

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

Proslava Dana žena u društvu prijateljica nosi posebnu čar, osnažujući osjećaj zajedništva i solidarnosti. Zato danas uživajte u glazbi, oplemenite se kulturom ili se jednostavno odmorite i napunite baterije

Međunarodni dan žena, koji se obilježava osmog ožujka, odavno je prerastao simboliku karanfila i postao dan koji slavi društvena, ekonomska, kulturna i politička postignuća žena, ali i snažan podsjetnik na put koji je još uvijek pred nama u borbi za potpunu ravnopravnost. Diljem svijeta, taj se dan obilježava na bezbroj načina, od prosvjednih okupljanja i konferencija do izložbi, koncerata i neformalnih druženja.

ruže 00:57
ruže | Video: KanalRi

I dok svatko ima svoj način, proslava u društvu prijateljica nosi posebnu čar, osnažujući osjećaj zajedništva i solidarnosti. Bilo da želite dići glas, uživati u glazbi, oplemeniti se kulturom ili se jednostavno odmoriti i napuniti baterije, Hrvatska u 2026. godini nudi pregršt prilika za savršen ženski izlazak ili vikend.

Večer ispunjena glazbom

Ako ste vi i vaše prijateljice raspoložene za ples i pjesmu, glazbena ponuda tijekom vikenda uoči Dana žena bogatija je no ikad. Diljem zemlje održavaju se koncerti za svačiji ukus. Split nudi čak dvije glazbene poslastice osmog ožujka: nastup legendarne Radojke Šverko u splitskom HNK te koncert popularnog benda Hari Mata Hari u dvorani Gripe. Istoga dana, Zadar će rasplesati jedna od najvećih domaćih zvijezda, Jelena Rozga, dok će Tvornicu Kulture u Zagrebu ispuniti zvukovi Marka Kutlića. Dan ranije, sedmog ožujka, Slavonski Brod ugošćuje Adi Šošea i Željka Samardžića, a Sisak će uživati u nastupu Severine.

Three Girls Cheer at a Concert with Crowd Behind
Foto: 123RF

Za one željne drugačije vrste zabave, Zagreb nudi stand-up specijal 'Za Dan žena' u izvedbi komičara iz Lajnapa, kao i popularni Hot Men Dance Show.

Umjetnost i kultura kao izbor za druženje

Opušteno poslijepodne ili večer provedena u galeriji ili muzeju može biti savršen način za proslavu u mirnijem tonu. Brojne kulturne institucije pripremaju posebne programe.

U Splitu, u galeriji Studio-21, sve do osmog ožujka možete pogledati hvaljenu izložbu Viktora Popovića, umjetnika koji kroz svoje instalacije istražuje odnos prostora, rada i percepcije, stvarajući dijalog između umjetničkog i svakodnevnog.

Muzej grada Zagreba cijeli ožujak posvećuje ženama, a na sam Dan žena ulaz je besplatan za sve posjetiteljice.

Zagreb: Žive slike u Muzeju grada Zagreba
Zagreb: Žive slike u Muzeju grada Zagreba | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Poseban program pripremio je i Hrvatski muzej turizma u opatijskoj Vili Angiolina, gdje se nudi besplatan ulaz i stručno vodstvo s fokusom na žene koje su obilježile povijest opatijskog turizma, dok će se u Puli održati program 'Art Panoptikum' posvećen umjetnicama.

Zasluženi odmor: Wellness i gastro ponude

Ponekad je najbolji način za proslavu jednostavno pobjeći od svega i posvetiti se sebi i svojim prijateljicama. Mnogi hoteli diljem Hrvatske prepoznali su tu potrebu i pripremili posebne vikend-pakete.

Hotel Kaj u Mariji Bistrici organizira proslavu uz večeru i glazbu, uz popuste na wellness tretmane.

U Vodicama hotel Olympia nudi paket s koncertom i all-inclusive ponudom, dok Hotel Jezero na Plitvičkim jezerima spaja boravak u prirodi s ulaznicama za nacionalni park i svečanom večerom.

Two pretty girls in white robes drinking champagne and enjoying
Foto: 123RF

Za one koje ostaju u gradu, brojni restorani organiziraju posebne 'Ladies Night' večeri, a wellness centri nude pakete s popustima na masaže, saune i bazene, idealne za grupno opuštanje.

Ako pak s prijateljicama planirate kratki bijeg preko granice, popularne su organizirane ture u Veneciju, Beč ili Sarajevo, koje polaze iz većih hrvatskih gradova.

